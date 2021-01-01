Для того чтобы ощутить осень в полную силу, нужно обновить дизайн вашего дома.

Как обновить интерьер к осени: нижнее освещение пресс-служба

Переход от одного времени года к другому не всегда сопровождается радостным настроением, а окончание лета и приход осени и вовсе вызывают у многих хандру. Но этого можно избежать, уверена дизайнер-декоратор Анна Фламанд. Специально для Ivona дизайнер рассказала, как украсить интерьер к осени.

«Уж небо осенью дышало…. Но, чтобы это дарило радостные предвкушения, а не хандру, стоит позаботиться о своей среде обитания. Вполне по силам осенние перемены превратить в праздник. А я с удовольствием покажу как это сделать – ведь мне часто приходится выполнять рестайлинг интерьеров», - говорит Анна Фламанд.

Как обновить интерьер к осени: примеры дизайнера с фото

1. Главные инструменты рестайлинга – это декор и текстиль. Допустим вот, как могут раскрасить интерьер в цвета осени золотистые диванные подушки и гардины:

Как обновить интерьер к осени: фото до слева, после - справа пресс-служба

2. Хорошим инструментом обновления интерьера и не только осеннего могут быть постеры. Это удобный и недорогой элемент настенного декора, который можно легко заменить и обновить согласно вашему настроению. А если вы поддержите гамму постеров текстилем и другим декором, то получите гармоничное, уютное пространство. Не обязательно перелицовывать всю комнату – создайте себе свой личный атмосферный уголок!

Как обновить интерьер к осени: фото до слева, после - справа пресс-служба

3. Может мой следующий совет может показаться необычным, но осенний сумрак можно скрасить, превратив в сказку, при помощи хрусталя! Посмотрите, какой праздник привнесет в интерьер, оформленный хрусталем буфет:

Как обновить интерьер к осени: использование хрусталя пресс-служба

Отбросьте советские стереотипы: сверкающие грани хрусталя – это очень нарядное и красивое зрелище!

4. Продолжая тему декорирования при помощи посуды, советую обзавестись таким универсальным предметом, как белый кувшин. Он сможет быть основой для всевозможных композиций:

А вот варианты таких кувшинов и где они водятся:

5. Тепла и уюта промозглыми вечерами поможет добавить нижнее освещение. Это могут быть как настольные лампы, свечи, так и камин – например, паровой. Это простое решение создаёт полную иллюзию живого огня и не требует ничего, кроме подключения к розетке.

Как обновить интерьер к осени: нижнее освещение пресс-служба

Как обновить интерьер к осени: нижнее освещение пресс-служба

И последнее – из личного: в контексте «К осени промозглой полностью готов – наварил глинтвейна и завел котов». Никто так ловко не способен превратить осеннюю хандру в сладкую меланхолию как кот! Отдельного исследования заслуживает тема «Коты в интерьере». А кто ещё не опробовал на себе – осень самое время!

Как обновить интерьер к осени: советы дизайнера depositphotos.com

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