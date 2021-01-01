ТОП-6 утверждений, почему читать полезно
1. Борьба со стрессом
Благодаря чтению снижается стресс, а также устанавливается комфортная и безопасная обстановка. Чтец имеет возможность почувствовать себя счастливым и наполненным. А совместное чтение родителей и детей снижает стресс у взрослых и в перспективе позитивно действует на отношения взрослых и детей.
2. Развитие эмпатии
Чтение делает людей более чуткими и внимательными. Оно дает возможность представить себя на месте другого человека, проникнуться его переживаниями, что положительно влияет на развитие эмоционального интеллекта.
3. Улучшение сна
Чтение перед сном влияет на крепкий и продолжительный сон, что хорошо сказывается на здоровье и взрослых, и детей школьного возраста.
4. Улучшение мозговой активности
Процесс чтения:
- Держит в тонусе когнитивные возможности
- Развивает воображение
- Позитивно действует на сенсорные и моторные функции
- Укрепляет память.
5. Увеличение продолжительности жизни
Из-за снижения стресса, улучшения сна и других положительных эффектов - чтения продлевает жизнь
6. Интеллектуальное развитие
Процесс чтения / использование печатных источников информации дает обогащение словарного запаса, расширяет кругозор и совершенствует вербальные навыки. Это способствует развитию абстрактного мышления.
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