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ТОП-6 утверждений, почему читать полезно

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Помимо того, что чтение пополняет вашу базу знаний, так оно еще помогает бороться со стрессом, улучшает качество сна и увеличивает продолжительность жизни.
ТОП-6 утверждений, почему читать полезно
ТОП-6 утверждений, почему читать полезно
Pixabay

1. Борьба со стрессом

Благодаря чтению снижается стресс, а также устанавливается комфортная и безопасная обстановка. Чтец имеет возможность почувствовать себя счастливым и наполненным. А совместное чтение родителей и детей снижает стресс у взрослых и в перспективе позитивно действует на отношения взрослых и детей.

2. Развитие эмпатии

Чтение делает людей более чуткими и внимательными. Оно дает возможность представить себя на месте другого человека, проникнуться его переживаниями, что положительно влияет на развитие эмоционального интеллекта.

3. Улучшение сна

Чтение перед сном влияет на крепкий и продолжительный сон, что хорошо сказывается на здоровье и взрослых, и детей школьного возраста. 

4. Улучшение мозговой активности

Процесс чтения:

  • Держит в тонусе когнитивные возможности
  • Развивает воображение
  • Позитивно действует на сенсорные и моторные функции
  • Укрепляет память.

5. Увеличение продолжительности жизни

Из-за снижения стресса, улучшения сна и других положительных эффектов - чтения продлевает жизнь

ТОП-6 утверждений, почему читать полезно
ТОП-6 утверждений, почему читать полезно
Pixabay

6. Интеллектуальное развитие

Процесс чтения / использование печатных источников информации дает обогащение словарного запаса, расширяет кругозор и совершенствует вербальные навыки. Это способствует развитию абстрактного мышления.

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