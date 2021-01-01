Правила удачного онлайн-шопинга: что нужно знать каждой

Как сделать удачными покупки на диване?

Покупки-покупки онлайн привлекают удобством, быстротой и легкостью, ведь вам не нужно находиться в магазине, чтобы купить то очаровательное платьице. Однако, не всегда купленное онлайн оказывается удачным выбором. Как сделать удачными покупки-онлайн, что нужно знать перед тем, как совершать покупки в интернете, расскажет Ivona.

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Как сделать успешными онлайн-покупки: 7 правил

При покупке вещей в интернете изучите нюансы своей фигуры. Прежде чем покупать вещь онлайн, вам стоит изучить нюансы вашей фигуры, хорошо знать, что вам подходит, а что нет. Вещи, которые имеют сложный крой, а также пошитые из не тянущейся ткани, лучше покупать офлайн, чтобы понимать, как сядет на вас вещь. Ну или быть готовым ее перешивать.

Внимательно изучайте размерную сетку. Не ленитесь перепроверить, совпадают ли ваши замеры с замерами вещи, которую собираетесь купить. Ведь разные производители отшивают тот же размер S с разными параметрами. Поэтому, не поленитесь, сделайте замеры и сравните их с теми, что у понравившейся вещи. Также обращайте внимание как вещь смотрится на модели. Многие интернет-магазины публикуют не только фото на модели, но и видео. Именно из видео можно почерпнуть массу полезной информации.

Качество материала и передача цвета. Почти все продавцы указывают состав ткани, так вы можете представить качество товара. Кстати, одну и ту же вещь могут продавать разные интернет площадки, поэтому есть смысл сравнить цены, стоимость и варианты доставки, процедуру возврата. Кстати, реальный цвет вещи и то, что мы видим на мониторе компьютера или экране телефона могут очень отличаться. Поэтому вещи за кругленькую сумму стоит покупать в магазине, если вы хотите избежать разочарований.

Отзывы на сайте. Хорошим тоном будет прочитать все отзывы на сайте. Это поможет сформировать представление не только о продукции, но и о продавце. Обращайте внимание на комментарии, маломерит или большемерит вещь, а также на отзывы о качестве, соответствии фотографиям и т.д. Понятно, что отзывы субъективны, однако из них можно почерпнуть и полезную для покупателей информацию.

Скидки. Нередко онлайн-магазины и продавцы предлагают неплохие скидки для покупателей. Обращайте внимание на баннеры и рекламу на сайте, ведь там могут скрываться промо-коды на скидку или бесплатная доставка. Промо-код нужно ввести в специальное поле в графе заказа.

Проверяем сайт перед совершением покупок. Покупки лучше совершать на проверенных сайтах торговых сетей, избегая сайты-однодневки. Хорошо, если у сайта защищенный протокол, а также вы знакомы с их продукцией офлайн.

Прячем средства от мошенников. Не секрет, что киберпреступления набирают обороты, и мошенники уже охотятся на жертв онлайн. Чтобы преступники не похитили ваши электронные данные, заведите отдельную интернет-карту для покупок-онлайн и пополняйте ее только тогда, когда планируете купить что-то. Таким образом, вы сохраните свои основные карты и средства от интернет-преступников.

Автор: Ксения Бреславская

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