Желтые пятна - больше не проблема!

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Летом многие отдают предпочтение светлой одежде, так как она лучше темной помогает справиться с жарой. Но абсолютным фаворитом являются белые вещи. Которые, впрочем, мы тоже носим с некоторой осторожностью из-за их маркости. Особенно это касается воротников и подмышек - после длительной носки на белых вещах остаются желтые пятна от пота. Они сложно выстирываются и способны доставить немало неудобств. Однако эти пятна - вовсе не приговор, они прекрасно удаляются при помощи подручных средств. Как убрать желтые пятна от пота с белой одежды в домашних условиях расскажет Ivona.

Как отстирать пятна пота на белых и светлых вещах? 6 лучших лайфхаков pinterest.com

Как убрать пятна от пота?

1. Хозяйственное мыло

Пусть многим кажется, что запах у него - не ахти, однако чистящие свойства хозяйственного мыла недооценивать нельзя. Оно поможет справиться со свежими пятнами пота на раз-два. Всего-то и нужно, что замочить одежду в тепло мыльной воде, а затем просто выстирать в привычном режиме.

2. Жидкое мыло + сода + соль

Все три ингредиента (3:1:1) смешиваются до образования пасты. Ее необходимо нанести на пятно от пота на 30-40 минут. Затем вещь стирается в обычном режиме.

Как отстирать пятна пота на белых и светлых вещах? 6 лучших лайфхаков pinterest.com

3. Перекись водорода

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Для “свежих“ пятен подойдет средство, которое есть в аптечке у каждого - перекись водорода. Достаточно просто нанести перекись на пятно и оставить на 15-20 минут. Затем стирайте вещь в привычном режиме или вручную с нейтральным мылом.

4. Уксус + вода и соль + перекись водорода

“Тяжелая артиллерия“ для борьбы с застарелыми пятнами от пота. Очищение проводится в три этапа: сперва замочите вещь в растворе белого уксуса и теплой воды (1:1) на 15-20 минут, затем на отжатую одежду нанесите пасту из соли и перекиси водорода (по 1 ст. ложке), и оставьте еще на полчаса. После этого удалите с пятна остатки пасти при помощи ватного диска, и выстирайте вещь с отбеливающим порошком в обычном режиме.

Как отстирать пятна пота на белых и светлых вещах? 6 лучших лайфхаков pinterest.com

5. Аспирин + вода

Вам понадобится 250 мл теплой воды и одна таблетка аспирина. Растворите лекарство и нанесите получившуюся смесь на пятно. При помощи старой зубной щетки слегка потрите его, и оставьте замоченную одежду на 10-15 минут. Чтобы удалить остатки аспирина с одежды, выстирайте ее в теплой воде со стиральным отбеливающим порошком.

6. Лимон + сода

Сок двух лимонов смешайте с пищевой содой так, чтобы образовалась однородная паста. При помощи ватного диска нанесите средство на пятна от пота, и оставьте на 30-40 минут. Затем одежду необходимо выстирать в теплой воде с мылом.

Как отстирать пятна пота на белых и светлых вещах? 6 лучших лайфхаков pinterest.com

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