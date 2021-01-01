В этот день лучше остерегаться опрометчивых действий, не лезть на рожон и не делать ничего «на спор».

Таропрогноз на 16 июня: кого остерегаться в этот день? Pinterest

Карта дня – 5 посохов

Эта карта говорит об отстаивании собственных интересов среди таких же умных. Это возможность сравнить свои возможности и способно. Шансы, какие предлагает эта карта, упускать не следует, потому что они дают нам возможность убедиться в своих способностях, осознать их. В застоявшуюся жизнь эта карта вносит разнообразие и перемены.

Как провести день – 8 пентаклей, Маг, Король чаш

Сконцентрируйтесь на своих задачах, не бойтесь обязанностей, а если кто-то попросит помощи – не отказывайте. Также, если вам нужен совет – вы его получите

Чего остерегаться – 9 пентаклей, Королева чаш, Император

Остерегайтесь неожиданных предложений от светловолосых женщин, скорее всего они принесут вам хлопоты и потерю стабильности.

Совет карт – 4 пентаклей, рыцарь посохов, 3 кубков

Не сходите с намеченного пути и не гонитесь за журавлями в небе, при этом не забудьте уделить немного времени радости.

Ася Николаенко

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