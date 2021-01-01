В июне важно не пропустить некоторые садовые работы, которые повысят урожайность. Какие именно - читайте в нашей статье.

Садовые роботы в июне: что нужно успеть сделать pixabay.com

В июне, как только у огурцов появилось 5-6 листиков, их пора подщипывать. Не забывайте регулярно поливать, чтобы не горчили плоды (до 15 июня).

Что касается свеклы и моркови - их нужно прореживать. Первую - от 5 см, вторую – до 3 см. Далее необходимо подвязывать опоры к помидорам, обрезать пасынки.

Чтобы урожай томатов был щедрым, удобряйте их раствором куриного помета или коровяка.

Что делать с ягодами

Важно разрыхлять почву и убирать сорняки. Под кусты, которые плодоносят, стелят солому. Также удобряют весь огород такой смесью: 10 л воды, 1 л коровяка, 20 г мочевины, 50 г суперфосфата, 40 г калийного удобрения.

Садовые роботы в июне: что нужно успеть сделать pixabay.com

Что делать с плодовыми деревьями

Деревья обрабатывают слабым раствором бордосской жидкости или алатаром. Следят за тем, чтобы на деревьях не было гнезд пауков и прочих насекомых.

Помимо вышеперечисленного июнь – отличное время для закладки компоста и постройки опор вьющимся растениям.

Вредители

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Один из самых опасных вредителей — яблоневая плодожорка. Самые популярные варианты борьбы с плодожоркой такие: отпугивание химическими веществами с сильным запахом, установка электроловушек, банки-ловушки с забродившим фруктовым соком или гусеничный клей.

Рецепт гусеничного клея: 200 гр разогретого растительного масла необходимо смешать с 150гр измельченной сосновой смолой, а в эту смесь добавить полстакана солидола и 100 гр скипидара.

Садовые роботы в июне: что нужно успеть сделать pixabay.com

Особый уход

Также в июне очень тщательного ухода за собой требует перец, так как он - влаголюбивое растение. Влажность почвы для благополучного роста и развития должна быть 60-70%. Если почва в которую высажен перец пересыхает - его рост, цветение и завязывание плодов сильно задерживаются. Но также не следует и заливать растение, переувлажнение почвы может привести к заболеванию перца.

Поливать перец нужно один раз через 4-5 дней примерно 1,5-2 литрами воды на один куст.

В пасмурную и дождливую погоду полив нужно сократить. В течении месяца нужно два раза подкормить перец раствором коровяка, в который следует добавить не много мочевины.

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