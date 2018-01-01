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Как не попасть к русалкам на Зеленую неделю?

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Сразу после Троицы - 21 июня начинается русалья неделя, она же зеленые святки. Неделя эта связана с русалками и всякой нечистью, считалось, что духи водные и лесные в эти дни выходят гулять и людей щекотать.
Как не попасть к русалкам на Зеленую неделю?

Потому в лес поодиночке ходить было запрещено, как и купаться.  Праздник этот очень древний, назывался и русалиями и семиком, и был, в большей мере, девичьим. Хотя изначально это был день поминовения усопших, что в принципе синонимично. Если во время русальей недели вам встретилась русалка, был ряд правил, соблюдая которые можно это встречу благополучно пережить.  

Главным оберегом от проделок русалок была и есть обыкновенная полынь (кстати, то самое евшан-зелье, которое упоминается в балладах Вороного - и есть полынь). Веточки ее носят на груди, а при неожиданной встрече с русалкой вынимают и бросают ей прямо в глаза. Русалка после такого обращения, конечно, сразу же убегает. Если же вы встретил русалку, а полыни у вас нет, то, чтобы остаться в живых, вам нужно обязательно вспомнить правильный ответ на волшебный вопрос. 

Обычно при встрече с человеком русалка спрашивает: «Полынь или петрушка?»

Если путник отвечает: «Полынь», русалка разочарованно кричит: «Сам ты сгинь!» и исчезает. Если же ответом будет слово петрушка, то русалка радостно восклицает: «Ах, ты моя душка!» и пытается защекотать несчастного до смерти. 

Женщины проводили тайные обряды, оставляя хозяйство на мужчин иногда на всю неделю. А имеющие детей оставляли для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одёжку своих детей, рушники, полотна. Надо было задобрить  духов, чтобы не приставали к детям и другим родичам, чтобы способствовали плодородию полей, лугов и лесов. 

А вот первый после Троицы четверг назывался – “Навий четверг“ или “Русалья Пасха“ - был самым опасным днём, особенно после заката солнца.

Считалось что это единственный день в году, когда души отпускаются на волю и могут приобретать человеческую форму. 
Обычай украшать на Троицу дома зеленью связан с этими поверьями. Считалось, что в дом, где есть свежая, волшебная зелень – не зайдут злые духи, зато духи предков найдут местечко, чтобы отдохнуть и понаблюдать за бытом. 

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Теги: праздники, Троица, русалки, традиции
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Источник: Ivona

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