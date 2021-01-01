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ТОП-7 полезных бытовых лайфхаков

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Как очистить медь или кафель, а как избавиться от жира на ручках плиты? Собрали 7 полезных лайфхаков для облегчения жизни.
ТОП-7 полезных бытовых лайфхаков
ТОП-7 полезных бытовых лайфхаков
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Молотая гвоздика от пищевой моли

Если разложить гвоздику в тканевые или бумажные мешочках посреди круп то пищевая моль не появится. Каждого мешочка хватает на 4-6 месяцев.

Замораживайте остатки вина в формочках для льда

Если заморозить остатки вина - вы сможете легко добавлять такие кубики в соусы и блюда, и не потребуется открывать или покупать новую бутылку.

Раствор уксуса против грязи и жира

Такой раствор с легкостью очищает кухонную плиту, в том числе ручки, кран, кафель. Чтобы приготовить уксусный раствор – смешайте 1 стакан 9% столового уксуса и 1 литр воды, а после влейте в распылитель и обработайте поверхности. Подождите несколько минут и смойте.

Не выбрасывайте корочку от пармезана

Натрите его, сложите в пакет и отправьте в холодильник. Добавляйте натертый пармезан в соусы, бульоны или каши.

Разрыхлитель для теста борется с жиром на дверце плиты

Если смочить дверцу кипятком и насыпать порошок, а сверху побрызгать водой из распылителя и оставит на час, то жир будет просто удалить.

 Кетчуп отчистит медь

​Ели вам нужно отчистить медные приборы или кольца натрите их кетчупом и оставьте на некоторое время. Затем почистите мочалкой.

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Теги: лайфхаки, уборка, дом, советы, быт, хозяйке на заметку
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Источник: Ivona

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