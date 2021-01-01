Попробуйте высадить туда цветок. Такой мини-сад будет радовать глаз и подарит отличное настроение.

Начнем с того, что в такой рассаде можно выращивать различные растения: от земляники и петунии до пасленовых и тыквенных культур. Однако стоит учитывать, что корням необходим объем и достаточное количество грунта, которого в яичной скорлупе, естественно не хватит. Поэтому от идеи высаживать перец или огурцы придется отказаться. Но вместо них отлично подойдут мелкие семена и медленнорастущие растения, например, земляника.

Рассада в яичной скорлупе pinterest.com

Как выращивать растения в яичной скорлупе

В качестве подставки для будущей тары подойдут лотки для яиц, но не картонные, а пластиковые без крышки (для стока воды). Далее подготовьте яйца. Разбейте их так, чтобы остались целыми 2/3 скорлупы. Содержимое вылейте, емкость промойте и высушите.

Заполните яйца грунтом. Учтите, что почва для рассады должна быть рыхлой и питательной. Опустите туда заранее выбранные растения. Когда все будет готово, переставьте наполненные оболочки в лотки для яиц, предварительно установив дренажные отверстия. Хорошо пролейте водой.

Важно: уровень почвы должен достигать края скорлупы.

Рассада, выращенная в яичной скорлупе, спокойно пересаживается в открытый грунт. Только не забудьте слегка раздавить скорлупу, чтобы сквозь трещины смогли пробиться корни.

Рассада в яичной скорлупе pinterest.com

Выбор растений

Очень удобны для выращивания в скорлупе суккуленты, а также засухоустойчивые растения. Их корневая система развивается медленно, а внутренней оболочки достаточно для выращивания цветка.

Декор

Яйца можно раскрасить в разные цвета, в лотке это будет выглядеть очень эффектно. Саму композицию можно украсить мхом и мелкими фигурками, которые продаются в любом специализированном супермаркете.

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