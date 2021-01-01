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ТОП-5 рецептов голубцов без мяса

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Чтобы сделать голубцы более полезными и вкусными, сделайте овощную начинку и добавьте пикантности с помощью трав.
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
pinterest.com

Голубцы капустные с топинамбуром 

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кочан
  • топинамбур – 400 г
  • морковь – 300 г
  • лук репчатый – 200 г
  • укроп – 50 г
  • эстрагон – 50 г
  • листья смородины или вишни – 50 г
  • масло растительное – 75 г
  • сметана – 200 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Кочан капусты, сняв верхние загрязненные листья, вымойте, разрежьте поперек па две примерно равные части. Верхнюю часть залейте кипятком, выдержите до остывания, отожмите и разберите на отдельные листья.
  2. Лук очистите, мелко нарежьте. Морковь вымойте, нашинкуйте мелко и спассеруйте на растительном масле вместе с репчатым луком. Зелень промойте и мелко нарежьте. Топинамбур промойте, очистите и натрите на крупной терке.
  3. Оставшуюся ниж­нюю половину кочана мелко нарежьте и перемешайте с пассерованны­ми овощами, нашинкованным топинамбуром и измельченной зеле­нью, посолив все по вкусу.
  4. Приготовленную начинку уложите на подготовленные капуст­ные листья (по 2-3 полных ст.л.).
  5. Заверните листья конверти­ком или трубочкой, сформируйте голубцы.
  6. Уложите голубцы в кастрюлю, перекладывая их пряной зеленью и листья­ми, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне до готовности, следя, чтобы не подгорели.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
pinterest.com

Голубцы с рисом, шнитт-луком и яйцами

Эти нежирные голубцы с мягким рисом, шнитт-луком и яйцами в качестве начинки, поразят вас своим удивительным вкусом и необыкновенным ароматом!

Ингредиенты:

  • капуста – 500 г
  • шнитт-лук – 500 г
  • рис – 200 г
  • яйцо – 5 шт.
  • морковь (ботва) – 100 г
  • масло растительное – 50 г
  • сметана – 200 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Шнитт-лук и морковную ботву промойте, мелко нарежьте и пропассеруйте на растительном масле.
  2. Рис промойте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито.
  3. Яйца отва­рите вкрутую, очистите и мелко порубите.
  4. Смешайте пассерованную зелень, рис и яйца, посолите и, уложите полученный фарш на капу­стные листья, сформируйте голубцы.
  5. Уложите голубцы в кастрю­лю, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
pinterest.com

Голубцы с начинкой из картофельного пюре

Аппетитные голубцы с нежной начинкой из мягкого картофельного пюре - желанное блюдо для любого ценителя картофеля.

Ингредиенты:

  • картофельное пюре – 2 стакана
  • капуста (листья) – 6 шт.
  • масло растительное – 1 ст. л.
  • универсальная приправа – 0,5 ч. л.
  • сметана – 150 г

Способ приготовления: 

  1. Приготовьте картофельное пюре. Капустные листья на 5 минут залейте кипятком, утолщенные прожилки срежьте.
  2. На подготовленные капустные листья разложите приготовлен­ное картофельное пюре, заверните листья конвертом.
  3. Обжарьте голубцы на сковороде с разогретым растительным маслом.
  4. Перело­жите обжаренные голубцы в жаровню, посыпьте универсальной приправой и залейте сметаной.
  5. Закройте жаровню крышкой и поставьте в умеренно нагретую духовку на 20-25 минут.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
pinterest.com

Голубцы с рисом и айвой

Очень интересный вариант сладких голубцов. Айву для этого блюда можно заменить грушами, свежими или сушеными яблоками.

Ингредиенты:

  • капуста (листья) – 400 г
  • рис – 200 г
  • лук репчатый – 80 г
  • морковь – 80 г
  • айва – 120 г
  • укроп – 40 г
  • масло сливочное (топленое) – 120 г
  • простокваша – 800 г
  • сахарная пудра – 40 г
  • корица – по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Перебранный и промытый рис отварите в подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды) до полуготовности, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.
  2. Свежую айву, очищенную от кожицы и семян, нарежьте мелкими кубиками (1/271/2 см), сварите в воде и откиньте на дуршлаг. Отвар сохраните.
  3. Морковь и репчатый лук нарежьте, так же как и айву, кубиками и спассеруйте.
  4. Изюм переберите, отделите веточки и промойте в теплой воде.
  5. Белокочанную капусту подготовьте. Вместо капустных листьев можно взять виноградные, свежие или соленые, залейте их предварительно кипятком на 2-3 минуты.
  6. Подготовленные рис, айву, морковь с луком, изюм и мелко нарезанный укроп смешайте, разложите эту смесь кучками по 25-30 г на капустные или виноградные листья и заверните ее в них, придавая изделиям круглую, слегка приплюснутую форму (биточки).
  7. Голубцы уложите плотно один к другому в смазанный маслом сотейник в два-три ряда, поливая каждый ряд маслом.
  8. После этого залейте голубцы отваром из-под айвы, закройте посуду крышкой и припустите  их на слабом огне на плите или в жарочном шкафу в течение 30 минут.
  9. Готовые голубцы (5-6 шт. на порцию) положите на блюдо или тарелку и залейте взбитой простоквашей.
  10. Сахарную пудру, смешанную с порошком корицы, подавайте отдельно на розетке.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
pinterest.com

Голубцы рисом и сельдереем

Сельдерей в сочетании с рисом, луком и капустой очень вкусен в качестве начинки для голубцов, попробуйте и вы откроете для себя что-то новое в вашем обычном меню.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 500 г
  • корень сельдерея – 200 г
  • лук репчатый – 200 г
  • рис – 100 г
  • масло растительное – 50 г
  • сметана – 200 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Почистите сельдерей и лук, нашинкуйте и спассеруйте на рас­тительном масле.
  2. Капусту нарежьте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, затем отожмите.
  3. Рис промойте, залейте кипят­ком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито.
  4. Смешайте отжатую капусту, рис и пассерованные овощи, посолите.
  5. Полученный фарш, уложите на капустные листья, сформируйте голубцы, сложите их в кастрюлю с толстым дном, залейте сметаной и тушите под крышкой до готовности па медленном огне.

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Теги: голубцы, постные голубцы, что приготовить, пост, блюдо, капуста
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Источник: Ivona

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