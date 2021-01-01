Чтобы сделать голубцы более полезными и вкусными, сделайте овощную начинку и добавьте пикантности с помощью трав.

Голубцы капустные с топинамбуром

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан

топинамбур – 400 г

морковь – 300 г

лук репчатый – 200 г

укроп – 50 г

эстрагон – 50 г

листья смородины или вишни – 50 г

масло растительное – 75 г

сметана – 200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Кочан капусты, сняв верхние загрязненные листья, вымойте, разрежьте поперек па две примерно равные части. Верхнюю часть залейте кипятком, выдержите до остывания, отожмите и разберите на отдельные листья. Лук очистите, мелко нарежьте. Морковь вымойте, нашинкуйте мелко и спассеруйте на растительном масле вместе с репчатым луком. Зелень промойте и мелко нарежьте. Топинамбур промойте, очистите и натрите на крупной терке. Оставшуюся ниж­нюю половину кочана мелко нарежьте и перемешайте с пассерованны­ми овощами, нашинкованным топинамбуром и измельченной зеле­нью, посолив все по вкусу. Приготовленную начинку уложите на подготовленные капуст­ные листья (по 2-3 полных ст.л.). Заверните листья конверти­ком или трубочкой, сформируйте голубцы. Уложите голубцы в кастрюлю, перекладывая их пряной зеленью и листья­ми, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне до готовности, следя, чтобы не подгорели.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса pinterest.com

Голубцы с рисом, шнитт-луком и яйцами

Эти нежирные голубцы с мягким рисом, шнитт-луком и яйцами в качестве начинки, поразят вас своим удивительным вкусом и необыкновенным ароматом!

Ингредиенты:

капуста – 500 г

шнитт-лук – 500 г

рис – 200 г

яйцо – 5 шт.

морковь (ботва) – 100 г

масло растительное – 50 г

сметана – 200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Шнитт-лук и морковную ботву промойте, мелко нарежьте и пропассеруйте на растительном масле. Рис промойте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито. Яйца отва­рите вкрутую, очистите и мелко порубите. Смешайте пассерованную зелень, рис и яйца, посолите и, уложите полученный фарш на капу­стные листья, сформируйте голубцы. Уложите голубцы в кастрю­лю, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса pinterest.com

Голубцы с начинкой из картофельного пюре

Аппетитные голубцы с нежной начинкой из мягкого картофельного пюре - желанное блюдо для любого ценителя картофеля.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 2 стакана

капуста (листья) – 6 шт.

масло растительное – 1 ст. л.

универсальная приправа – 0,5 ч. л.

сметана – 150 г

Способ приготовления:

Приготовьте картофельное пюре. Капустные листья на 5 минут залейте кипятком, утолщенные прожилки срежьте. На подготовленные капустные листья разложите приготовлен­ное картофельное пюре, заверните листья конвертом. Обжарьте голубцы на сковороде с разогретым растительным маслом. Перело­жите обжаренные голубцы в жаровню, посыпьте универсальной приправой и залейте сметаной. Закройте жаровню крышкой и поставьте в умеренно нагретую духовку на 20-25 минут.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса pinterest.com

Голубцы с рисом и айвой

Очень интересный вариант сладких голубцов. Айву для этого блюда можно заменить грушами, свежими или сушеными яблоками.

Ингредиенты:

капуста (листья) – 400 г

рис – 200 г

лук репчатый – 80 г

морковь – 80 г

айва – 120 г

укроп – 40 г

масло сливочное (топленое) – 120 г

простокваша – 800 г

сахарная пудра – 40 г

корица – по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления:

Перебранный и промытый рис отварите в подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды) до полуготовности, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Свежую айву, очищенную от кожицы и семян, нарежьте мелкими кубиками (1/271/2 см), сварите в воде и откиньте на дуршлаг. Отвар сохраните. Морковь и репчатый лук нарежьте, так же как и айву, кубиками и спассеруйте. Изюм переберите, отделите веточки и промойте в теплой воде. Белокочанную капусту подготовьте. Вместо капустных листьев можно взять виноградные, свежие или соленые, залейте их предварительно кипятком на 2-3 минуты. Подготовленные рис, айву, морковь с луком, изюм и мелко нарезанный укроп смешайте, разложите эту смесь кучками по 25-30 г на капустные или виноградные листья и заверните ее в них, придавая изделиям круглую, слегка приплюснутую форму (биточки). Голубцы уложите плотно один к другому в смазанный маслом сотейник в два-три ряда, поливая каждый ряд маслом. После этого залейте голубцы отваром из-под айвы, закройте посуду крышкой и припустите их на слабом огне на плите или в жарочном шкафу в течение 30 минут. Готовые голубцы (5-6 шт. на порцию) положите на блюдо или тарелку и залейте взбитой простоквашей. Сахарную пудру, смешанную с порошком корицы, подавайте отдельно на розетке.

ТОП-5 рецептов голубцов без мяса pinterest.com

Голубцы рисом и сельдереем

Сельдерей в сочетании с рисом, луком и капустой очень вкусен в качестве начинки для голубцов, попробуйте и вы откроете для себя что-то новое в вашем обычном меню.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 500 г

корень сельдерея – 200 г

лук репчатый – 200 г

рис – 100 г

масло растительное – 50 г

сметана – 200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Почистите сельдерей и лук, нашинкуйте и спассеруйте на рас­тительном масле. Капусту нарежьте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, затем отожмите. Рис промойте, залейте кипят­ком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито. Смешайте отжатую капусту, рис и пассерованные овощи, посолите. Полученный фарш, уложите на капустные листья, сформируйте голубцы, сложите их в кастрюлю с толстым дном, залейте сметаной и тушите под крышкой до готовности па медленном огне.

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