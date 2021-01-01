ТОП-5 рецептов голубцов без мяса
Голубцы капустные с топинамбуром
Ингредиенты:
- капуста – 1 кочан
- топинамбур – 400 г
- морковь – 300 г
- лук репчатый – 200 г
- укроп – 50 г
- эстрагон – 50 г
- листья смородины или вишни – 50 г
- масло растительное – 75 г
- сметана – 200 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Кочан капусты, сняв верхние загрязненные листья, вымойте, разрежьте поперек па две примерно равные части. Верхнюю часть залейте кипятком, выдержите до остывания, отожмите и разберите на отдельные листья.
- Лук очистите, мелко нарежьте. Морковь вымойте, нашинкуйте мелко и спассеруйте на растительном масле вместе с репчатым луком. Зелень промойте и мелко нарежьте. Топинамбур промойте, очистите и натрите на крупной терке.
- Оставшуюся нижнюю половину кочана мелко нарежьте и перемешайте с пассерованными овощами, нашинкованным топинамбуром и измельченной зеленью, посолив все по вкусу.
- Приготовленную начинку уложите на подготовленные капустные листья (по 2-3 полных ст.л.).
- Заверните листья конвертиком или трубочкой, сформируйте голубцы.
- Уложите голубцы в кастрюлю, перекладывая их пряной зеленью и листьями, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне до готовности, следя, чтобы не подгорели.
Голубцы с рисом, шнитт-луком и яйцами
Эти нежирные голубцы с мягким рисом, шнитт-луком и яйцами в качестве начинки, поразят вас своим удивительным вкусом и необыкновенным ароматом!
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- шнитт-лук – 500 г
- рис – 200 г
- яйцо – 5 шт.
- морковь (ботва) – 100 г
- масло растительное – 50 г
- сметана – 200 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Шнитт-лук и морковную ботву промойте, мелко нарежьте и пропассеруйте на растительном масле.
- Рис промойте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито.
- Яйца отварите вкрутую, очистите и мелко порубите.
- Смешайте пассерованную зелень, рис и яйца, посолите и, уложите полученный фарш на капустные листья, сформируйте голубцы.
- Уложите голубцы в кастрюлю, залейте сметаной и тушите под крышкой на медленном огне.
Голубцы с начинкой из картофельного пюре
Аппетитные голубцы с нежной начинкой из мягкого картофельного пюре - желанное блюдо для любого ценителя картофеля.
Ингредиенты:
- картофельное пюре – 2 стакана
- капуста (листья) – 6 шт.
- масло растительное – 1 ст. л.
- универсальная приправа – 0,5 ч. л.
- сметана – 150 г
Способ приготовления:
- Приготовьте картофельное пюре. Капустные листья на 5 минут залейте кипятком, утолщенные прожилки срежьте.
- На подготовленные капустные листья разложите приготовленное картофельное пюре, заверните листья конвертом.
- Обжарьте голубцы на сковороде с разогретым растительным маслом.
- Переложите обжаренные голубцы в жаровню, посыпьте универсальной приправой и залейте сметаной.
- Закройте жаровню крышкой и поставьте в умеренно нагретую духовку на 20-25 минут.
Голубцы с рисом и айвой
Очень интересный вариант сладких голубцов. Айву для этого блюда можно заменить грушами, свежими или сушеными яблоками.
Ингредиенты:
- капуста (листья) – 400 г
- рис – 200 г
- лук репчатый – 80 г
- морковь – 80 г
- айва – 120 г
- укроп – 40 г
- масло сливочное (топленое) – 120 г
- простокваша – 800 г
- сахарная пудра – 40 г
- корица – по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Перебранный и промытый рис отварите в подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды) до полуготовности, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.
- Свежую айву, очищенную от кожицы и семян, нарежьте мелкими кубиками (1/271/2 см), сварите в воде и откиньте на дуршлаг. Отвар сохраните.
- Морковь и репчатый лук нарежьте, так же как и айву, кубиками и спассеруйте.
- Изюм переберите, отделите веточки и промойте в теплой воде.
- Белокочанную капусту подготовьте. Вместо капустных листьев можно взять виноградные, свежие или соленые, залейте их предварительно кипятком на 2-3 минуты.
- Подготовленные рис, айву, морковь с луком, изюм и мелко нарезанный укроп смешайте, разложите эту смесь кучками по 25-30 г на капустные или виноградные листья и заверните ее в них, придавая изделиям круглую, слегка приплюснутую форму (биточки).
- Голубцы уложите плотно один к другому в смазанный маслом сотейник в два-три ряда, поливая каждый ряд маслом.
- После этого залейте голубцы отваром из-под айвы, закройте посуду крышкой и припустите их на слабом огне на плите или в жарочном шкафу в течение 30 минут.
- Готовые голубцы (5-6 шт. на порцию) положите на блюдо или тарелку и залейте взбитой простоквашей.
- Сахарную пудру, смешанную с порошком корицы, подавайте отдельно на розетке.
Голубцы рисом и сельдереем
Сельдерей в сочетании с рисом, луком и капустой очень вкусен в качестве начинки для голубцов, попробуйте и вы откроете для себя что-то новое в вашем обычном меню.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 500 г
- корень сельдерея – 200 г
- лук репчатый – 200 г
- рис – 100 г
- масло растительное – 50 г
- сметана – 200 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Почистите сельдерей и лук, нашинкуйте и спассеруйте на растительном масле.
- Капусту нарежьте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, затем отожмите.
- Рис промойте, залейте кипятком и выдержите под крышкой до остывания, откиньте на сито.
- Смешайте отжатую капусту, рис и пассерованные овощи, посолите.
- Полученный фарш, уложите на капустные листья, сформируйте голубцы, сложите их в кастрюлю с толстым дном, залейте сметаной и тушите под крышкой до готовности па медленном огне.
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