Независимые женщины: как успешно совмещать дом и карьеруЭксклюзив
Немного истории
Карьера Ирины началась с работы в издательстве, в первом глянцевом женском журнале «Натали». Потом она руководила коммерческой службой «МК в Украине» и «Деловой столицы», была директором журнала «Эксперт». Проработав несколько лет коммерческим директоров телеканала СТБ, Ирина стала директором по развитию группы Starlight Media и в 2012 году создала сейлз-хаус StarLight Digital Sales. На данный момент Ирина уже больше 5 лет является соучредителем ряда IT компаний.
Надо стремиться убрать двойственность из своей жизни
Сама идея, будто полноценно совмещать карьеру и семью невозможно, а нужно делать выбор – печальный «привет из прошлого». Двойственность возникает только тогда, когда человек занимается не тем, чем хочет на самом деле. Например, ведет жизнь домохозяйки, а хочет строить карьеру или наоборот.
Для любого человека нормально и жить в счастливой семье, и самореализовываться
А вот выбор «или-или» (в нашем обществе, надо признать, он чаще стоит именно перед женщинами) – не более, чем стереотип, следовать которому никто не может нас заставить. Так сложилось, что автоматически считается, что если дома должна быть вкусная еда, то ты ее и должна готовишь. Нет, это не так. Можно делать иначе.
Потому важно честно ответить самой себе на вопросы, понять какие есть ожидания и сверить их семьей. Очень часто честный разговор приводит к пониманию, что неважно кто именно готовит еду, важно, что она есть и все довольны. И это может быть откровением после 10-летней каторги и взаимного недовольства, оказывается, можно было изначально поговорить, все выяснить и избежать кислых мин.
В среднем у женщины с детьми намного меньше часов на карьеру и реализацию, в сравнении с мужчиной, но все можно организовать.
Мы живем в такое время когда, во-первых, можно делегировать, а во-вторых можно найти альтернативные решения хозяйственных вопросов
Можно и нужно нанимать специальных людей, использовать сервисы, которые помогают с домашними делами и другими организационными задачами, выделять детям определенные области задач, с которой они будут справляться, постепенно расширяя, иметь возможность питаться вне дома, когда нет возможности и желания готовить.
В первую очередь важно то, чего хочет сам человек. Если он хочет и семью и карьеру и готов вкладываться в обе сферы своей жизни – то он все это себе организует
Чтобы быть счастливым, нужно не просто понимать чего ты хочешь, и делать это, а еще и не делать то, чего не хочешь. Важно убрать из жизни «жертвенность»
Например: «я сейчас с детьми, я жертвую работой». Или я «занимаюсь работой, значит, я жертвую детьми». Вообще женщины очень любят «жертвовать собой», и даже гордятся этим.
Сложнее всего остановиться и начать работать над тем, чтобы установить баланс
Но это задача, и она имеет решение. Нужно честно себе ответить на вопросы:
- сколько часов в неделю я трачу (и сколько хочу тратить) на карьеру, на детей, на досуг и совместные активности с мужем или партнером
- сколько трачу\хочу тратить на личные дела, на хобби, на общение с друзьями
- как я распределяю время в рабочие и выходные дни
При этом, конечно же, важно и организовать досуг детей – чем они будут заниматься, пока ты работаешь, достаточно ли вложено сил в их развитие и образование.
Важно, чтобы свои собственные интересы всего были в своем же фокусе. И планируя наше время, не забывать выделять его на то, что важно лично тебе
Очень частая ошибка – неправильно распределены ресурсы на активности. Если бизнес планируется тщательно и на длительное время, то семья - по остаточному принципу. Когда так происходит, в этой зоне начинают накапливаться проблемы, а уровень счастья снижается. Но это только вопросы проектного менеджмента. Когда их удается решить и все хорошо спланировать, вот тогда ты достигаешь гармонии.
Так что это мой личный лайфхак: семейный досуг нужно точно также планировать, как и рабочий
Заранее составлять планы на отдых, на семейные походы в кино, театры, совместные поездки. Это может звучать трудоемко, но на самом деле все это высвобождает тонну времени и приносит дивиденды в виде улыбающихся детей и доброй атмосферы в семье.
То, что ты делаешь – должно быть полезно для других
Компания Ирины и ее партнера, Владимира Демяненко, разработали уникальный продукт для украинского и мирового рынка - интеллектуальную платформу для корпоративной коммуникации с интегрированным виртуальным помощником Handy.ai, который помогает многотысячным корпорациям налаживать коммуникацию со своими сотрудниками, собирать данные и проводить он-лайн опросы.
Свой бизнес дает возможность жить той жизнью, которая нравится
Это и про личную ответственность, и про тот уровень свободы, который позволяет не работать от звонка до звонка, а равномерно разделять ресурсы - радоваться, общаться с разными людьми, делиться опытом и идеями с детьми, выступать на различных конференциях.
Хотя, и тут нужно быть честным, личный бизнес, особенно на этапе становления и быстрого развития забирает практически все свободное время и мысли
Иначе он “не взлетает”. Зато, когда взлетает - эффект невероятный. Это и драйв, и радость, и интерес. Конечно, работа бывает нервной и волнительной с сумасшедшими нагрузками, бывает очень трудно поддерживать в команде и самой себе уверенность, что мы идем в правильном направлении и все получится. Но для меня это кайф.
Очень важно определиться, готовы ли вы делать бизнес сами или вы - командный игрок. Это касается и партнерства. Я счастлива, что у меня есть партнерство и в семье, и в бизнесе. Поддержка, возможность взаимно дополнять друг друга - важнейшая составляющая успеха. Драйвит возможность работать в команде с Владимиром Демяненко, узнавать и учиться новому, смотреть на вещи под непривычным углом.
Безусловно, очень наполняют успехи детей и классная атмосфера в семье, счастливые глаза родных тебе людей
Потому я уверена, что если дети наблюдают за родителями, видят, как они работают над любым делом, как общаются друг с другом, принимают, поддерживают – это помогает детям учиться быть счастливыми, выбирать личный путь, уверенно идти по нему и строить гармоничные отношения в собственной жизни
Как поднимать энергию, если нет сил?
Мне очень близко и понятно состояние «опустились руки» и «нет сил», хотя в последнее время я с ним сталкиваюсь все реже. Я связываю это с тем, что когда ты начинаешь реализовывать свои мечты, в жизни появляется больше драйва, чем фоновой усталости и состояние «нет сил» не наступает.
Фоновая усталость возникает, когда человек не до конца удовлетворен тем, что делает, не до конца понимает ценность не только своей работы, но и свою личную
И это очень плохое состояние, не только потому, что любая неудача может легко выбить из колеи, но и потому что нужно тратить много ресурсов на восстановление. Потому прежде всего, если поймали себя в этой ситуации, нужно восстанавливать силы всеми известными вам методами.
Ведь человек из минуса не сможет сразу попасть в плюс, сначала нужно дойти до условного нуля, а потом уже маленькими шагами двигаться в плюс
Так что сначала очень важно определить какого рода ваша усталость: моральная или физическая. Физическую может снять сон и отдых. С другими «усталостями» тяжелее, но всегда важно высыпаться, больше отдыхать, выезжать на природу - «душу лечить впечатлениями».
Мой любимый лайфхак – это короткие уикенды с выездом из Киева
Пробуйте новую еду, новые виды отдыха, знакомьтесь с новыми людьми
Также встречи с любимыми друзьями, совместная готовка вкусной еды - то, что наполняет лично меня. У каждой из нас наверняка есть секреты по восстановлению энергии. Надо использовать их как только чувствуете намеки на «упадок» сил, восстанавливаться намного раньше, чем достигнете «эмоционального дна».
Еще один лайфхак - отдыхать можно не полностью отключаясь от работы
Когда планируешь полноценный классический отдых с полным «отключением от рабочей жизни» , то нужно все подогнать наперед, успеть подтянуть хвосты, сделать сверх нормы – все это тоже вызывает стресс.
И получается, что часть своего отдыха ты тратишь на восстановление. А после принципиального «быть вне зоны и выйти из всех мессенджеров» - возвращение кажется еще более утомительным.
Выход из отпуска - как 100 понедельников одновременно
При этом, отпуск с «полным отключением» тоже очень нужен. Но тогда, когда вы чувствуете, что это необходимо лично вам
И тогда его действительно надо организовать так, чтобы вы могли отключиться, навести порядок в голове и теле, и вернуться отдохнувшим. Если вы на руководящей позиции или являетесь управляющим партнером в своем бизнесе, вам нужно будет вложиться заранее в делегирование, чтобы спокойно отдыхать, не нервничая, что “все рухнет” и не “разгребать героически” завалы по возвращению.
Но любой отдых может быть и короткими, и длинными, и с днями «не на связи», и с вполне эффективными рабочими часами, но зависеть это должно только от вас
Не забывайте про тело, оно тоже любит внимание
Еще отличная и работающая для меня тема это походы в театр . Мы с мужем очень любим спектакли театра “Черный квадрат”. Это такой супер досуг, который оставляет приятное послевкусие.
Для восстановления сил очень важен эмоционально наполняющий досуг и возможность получить новый опыт
Это могут быть интересные заведения с нестандартным подходом к клиентам или необычным меню. Например, недавно я была в пабе «Кеды искусствоведа» на Бессарабке, с владельцем которого познакомилась этой весной на семинаре Аспен Института. Кроме невероятного количества сортов пива и продуманного дизайна там еще работает Пивная биржа. Я завороженно смотрела на табло, понимая что цена на пиво зависит от спроса.
Или просмотр фестивального кино с обсуждением в открытом кинотеатре в Протасовом Яру, который организовали одногруппники из Аспен. 3 - 4 часа и я полностью восстановлена, наполнена новыми энергиями.
Мне очень интересно расспрашивать и узнавать как люди, профессионалы и предприниматели, приходят к своим идеям и решениям.
Разговаривала с Ириной Ася Николаенко
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