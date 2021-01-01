Ирина Андрющенко, соучредитель интеллектуальной платформы корпоративных коммуникаций Handy.ai, IT компании D2 и социологической платформы LibertyReport.ai, экс-директор по развитию StarLightMedia рассказала о том, где брать драйв, как эмоционально наполняться и быть счастливой.

Немного истории

Карьера Ирины началась с работы в издательстве, в первом глянцевом женском журнале «Натали». Потом она руководила коммерческой службой «МК в Украине» и «Деловой столицы», была директором журнала «Эксперт». Проработав несколько лет коммерческим директоров телеканала СТБ, Ирина стала директором по развитию группы Starlight Media и в 2012 году создала сейлз-хаус StarLight Digital Sales. На данный момент Ирина уже больше 5 лет является соучредителем ряда IT компаний.

Надо стремиться убрать двойственность из своей жизни

Сама идея, будто полноценно совмещать карьеру и семью невозможно, а нужно делать выбор – печальный «привет из прошлого». Двойственность возникает только тогда, когда человек занимается не тем, чем хочет на самом деле. Например, ведет жизнь домохозяйки, а хочет строить карьеру или наоборот.

Ирина Андрющенко личный архив

Для любого человека нормально и жить в счастливой семье, и самореализовываться

А вот выбор «или-или» (в нашем обществе, надо признать, он чаще стоит именно перед женщинами) – не более, чем стереотип, следовать которому никто не может нас заставить. Так сложилось, что автоматически считается, что если дома должна быть вкусная еда, то ты ее и должна готовишь. Нет, это не так. Можно делать иначе.

Потому важно честно ответить самой себе на вопросы, понять какие есть ожидания и сверить их семьей. Очень часто честный разговор приводит к пониманию, что неважно кто именно готовит еду, важно, что она есть и все довольны. И это может быть откровением после 10-летней каторги и взаимного недовольства, оказывается, можно было изначально поговорить, все выяснить и избежать кислых мин.

В среднем у женщины с детьми намного меньше часов на карьеру и реализацию, в сравнении с мужчиной, но все можно организовать.

Мы живем в такое время когда, во-первых, можно делегировать, а во-вторых можно найти альтернативные решения хозяйственных вопросов

Можно и нужно нанимать специальных людей, использовать сервисы, которые помогают с домашними делами и другими организационными задачами, выделять детям определенные области задач, с которой они будут справляться, постепенно расширяя, иметь возможность питаться вне дома, когда нет возможности и желания готовить.

Ирина со своим мужем на радио личный архив

В первую очередь важно то, чего хочет сам человек. Если он хочет и семью и карьеру и готов вкладываться в обе сферы своей жизни – то он все это себе организует

Чтобы быть счастливым, нужно не просто понимать чего ты хочешь, и делать это, а еще и не делать то, чего не хочешь. Важно убрать из жизни «жертвенность»

Вообще,говорить о своих потребностях с партнером, и точно определиться совпадают ли основные приоритеты. И лучше это делать до построения совместной жизни. Если один из партнеров считает, что жена должна быть исключительно домохозяйкой, а второй что женщине важно строить карьеру – это очевидно приведет к возникновению конфликтов. Но если изначально для каждой из сторон реализация так же важна, как и хорошие отношения внутри семьи, то такого вопроса просто не появится.

Например: «я сейчас с детьми, я жертвую работой». Или я «занимаюсь работой, значит, я жертвую детьми». Вообще женщины очень любят «жертвовать собой», и даже гордятся этим.

Сложнее всего остановиться и начать работать над тем, чтобы установить баланс

Но это задача, и она имеет решение. Нужно честно себе ответить на вопросы:

сколько часов в неделю я трачу (и сколько хочу тратить) на карьеру, на детей, на досуг и совместные активности с мужем или партнером

сколько трачу\хочу тратить на личные дела, на хобби, на общение с друзьями

как я распределяю время в рабочие и выходные дни

При этом, конечно же, важно и организовать досуг детей – чем они будут заниматься, пока ты работаешь, достаточно ли вложено сил в их развитие и образование.

Важно, чтобы свои собственные интересы всего были в своем же фокусе. И планируя наше время, не забывать выделять его на то, что важно лично тебе

Очень частая ошибка – неправильно распределены ресурсы на активности. Если бизнес планируется тщательно и на длительное время, то семья - по остаточному принципу. Когда так происходит, в этой зоне начинают накапливаться проблемы, а уровень счастья снижается. Но это только вопросы проектного менеджмента. Когда их удается решить и все хорошо спланировать, вот тогда ты достигаешь гармонии.

Так что это мой личный лайфхак: семейный досуг нужно точно также планировать, как и рабочий

Заранее составлять планы на отдых, на семейные походы в кино, театры, совместные поездки. Это может звучать трудоемко, но на самом деле все это высвобождает тонну времени и приносит дивиденды в виде улыбающихся детей и доброй атмосферы в семье.

То, что ты делаешь – должно быть полезно для других

Ирина Андрющенко личный архив

Компания Ирины и ее партнера, Владимира Демяненко, разработали уникальный продукт для украинского и мирового рынка - интеллектуальную платформу для корпоративной коммуникации с интегрированным виртуальным помощником Handy.ai, который помогает многотысячным корпорациям налаживать коммуникацию со своими сотрудниками, собирать данные и проводить он-лайн опросы.

Для меня основной ресурс не уставать и продолжать работать и развиваться – это драйв от того, что результатом работы моих команд пользуются люди и он делает их жизнь комфортнее, лучше. Мне очень нравится, что продукт, над которым мы работаем, упрощает жизнь рабочим больших предприятий, помогает сделать рабочий процесс менее стрессовым и более приятным, забирая на себя все рутинные функции.

Ирина и Владимир личный архив

Свой бизнес дает возможность жить той жизнью, которая нравится

Потому что в целом ряде незаметных и повседневных действий, люди используют цифровые продукты, созданные нашей компанией, а украинский бизнес получает преимущества и может конкурировать с мировыми компаниями.

Это и про личную ответственность, и про тот уровень свободы, который позволяет не работать от звонка до звонка, а равномерно разделять ресурсы - радоваться, общаться с разными людьми, делиться опытом и идеями с детьми, выступать на различных конференциях.

Хотя, и тут нужно быть честным, личный бизнес, особенно на этапе становления и быстрого развития забирает практически все свободное время и мысли

Иначе он “не взлетает”. Зато, когда взлетает - эффект невероятный. Это и драйв, и радость, и интерес. Конечно, работа бывает нервной и волнительной с сумасшедшими нагрузками, бывает очень трудно поддерживать в команде и самой себе уверенность, что мы идем в правильном направлении и все получится. Но для меня это кайф.

Очень важно определиться, готовы ли вы делать бизнес сами или вы - командный игрок. Это касается и партнерства. Я счастлива, что у меня есть партнерство и в семье, и в бизнесе. Поддержка, возможность взаимно дополнять друг друга - важнейшая составляющая успеха. Драйвит возможность работать в команде с Владимиром Демяненко, узнавать и учиться новому, смотреть на вещи под непривычным углом.

Безусловно, очень наполняют успехи детей и классная атмосфера в семье, счастливые глаза родных тебе людей

Ирина со старшим сыном Александром личный архив

Потому я уверена, что если дети наблюдают за родителями, видят, как они работают над любым делом, как общаются друг с другом, принимают, поддерживают – это помогает детям учиться быть счастливыми, выбирать личный путь, уверенно идти по нему и строить гармоничные отношения в собственной жизни

Как поднимать энергию, если нет сил?

Мне кажется, что личный пример очень важен. Знания, которые идут в актив - всегда идут из наблюдения, анализа и личного опыта, а не из назиданий.

Мне очень близко и понятно состояние «опустились руки» и «нет сил», хотя в последнее время я с ним сталкиваюсь все реже. Я связываю это с тем, что когда ты начинаешь реализовывать свои мечты, в жизни появляется больше драйва, чем фоновой усталости и состояние «нет сил» не наступает.

Фоновая усталость возникает, когда человек не до конца удовлетворен тем, что делает, не до конца понимает ценность не только своей работы, но и свою личную

И это очень плохое состояние, не только потому, что любая неудача может легко выбить из колеи, но и потому что нужно тратить много ресурсов на восстановление. Потому прежде всего, если поймали себя в этой ситуации, нужно восстанавливать силы всеми известными вам методами.

Ведь человек из минуса не сможет сразу попасть в плюс, сначала нужно дойти до условного нуля, а потом уже маленькими шагами двигаться в плюс

Так что сначала очень важно определить какого рода ваша усталость: моральная или физическая. Физическую может снять сон и отдых. С другими «усталостями» тяжелее, но всегда важно высыпаться, больше отдыхать, выезжать на природу - «душу лечить впечатлениями».

Мой любимый лайфхак – это короткие уикенды с выездом из Киева

Ирина Андрющенко личный архив

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Пробуйте новую еду, новые виды отдыха, знакомьтесь с новыми людьми

Выехать в другой город, увидеть что-то новое – это отличная перегрузка. Это своего родаэнергетическиедни, когда вы успеваете отдохнуть, узнать что-то новое и наполниться впечатлениями, узнать детей, мужа, друзей с новой, неожиданной стороны.

Также встречи с любимыми друзьями, совместная готовка вкусной еды - то, что наполняет лично меня. У каждой из нас наверняка есть секреты по восстановлению энергии. Надо использовать их как только чувствуете намеки на «упадок» сил, восстанавливаться намного раньше, чем достигнете «эмоционального дна».

Еще один лайфхак - отдыхать можно не полностью отключаясь от работы

Когда планируешь полноценный классический отдых с полным «отключением от рабочей жизни» , то нужно все подогнать наперед, успеть подтянуть хвосты, сделать сверх нормы – все это тоже вызывает стресс.

И получается, что часть своего отдыха ты тратишь на восстановление. А после принципиального «быть вне зоны и выйти из всех мессенджеров» - возвращение кажется еще более утомительным.

Выход из отпуска - как 100 понедельников одновременно

Ирина Андрющенко на марках: к выходу мобильного приложения личный архив

Семинар Аспен Института, Таор, Карпаты: Виктор Яцык, Валерия Гузема, Алина Шклярук, Ирина Андрющенко личный архив

При этом, отпуск с «полным отключением» тоже очень нужен. Но тогда, когда вы чувствуете, что это необходимо лично вам

И, кстати, нелюбовь к понедельникам у меня всегда была по той же причине. Потому я решила, что это не мой вариант. Теперь, когда когда я уезжаю в отпуск, то трачу по несколько часов утром или вечером на рабочие вопросы. Это позволяет не выпадать полностью из коммуникационного процесса, зато чаще путешествовать. А вообще, возможности, которые сейчас открываются для людей – вдохновляют. Уже необязательно быть привязанным к офису. Можно работать из любой точки страны и мира.

И тогда его действительно надо организовать так, чтобы вы могли отключиться, навести порядок в голове и теле, и вернуться отдохнувшим. Если вы на руководящей позиции или являетесь управляющим партнером в своем бизнесе, вам нужно будет вложиться заранее в делегирование, чтобы спокойно отдыхать, не нервничая, что “все рухнет” и не “разгребать героически” завалы по возвращению.

Но любой отдых может быть и короткими, и длинными, и с днями «не на связи», и с вполне эффективными рабочими часами, но зависеть это должно только от вас

Не забывайте про тело, оно тоже любит внимание

Ирина с семьей в одном из первых хамамов Стамбула личный архив

Еще меня очень наполняет йога. Я давно занимаюсь, и это действительно восстанавливает равновесие, помогает смотреть на любую ситуацию здраво. А ведь именно это нужно всем нам. SPA, все эти массажи, хамамы – вообще универсальный способ отдыха и для мужчин, и для женщин. Я всем знакомым мужчинам рекомендую обратить внимание на этот вид отдыха, особенно на массажи лица, потому что очень действенный способ расслабиться и получить дополнительную энергию. Правда до сих пор это остается удовольствием из разряда “недоступной роскоши” для многих мужчин, хотя они творят чудеса релакса.

Еще отличная и работающая для меня тема это походы в театр . Мы с мужем очень любим спектакли театра “Черный квадрат”. Это такой супер досуг, который оставляет приятное послевкусие.

Для восстановления сил очень важен эмоционально наполняющий досуг и возможность получить новый опыт

Это могут быть интересные заведения с нестандартным подходом к клиентам или необычным меню. Например, недавно я была в пабе «Кеды искусствоведа» на Бессарабке, с владельцем которого познакомилась этой весной на семинаре Аспен Института. Кроме невероятного количества сортов пива и продуманного дизайна там еще работает Пивная биржа. Я завороженно смотрела на табло, понимая что цена на пиво зависит от спроса.

Или просмотр фестивального кино с обсуждением в открытом кинотеатре в Протасовом Яру, который организовали одногруппники из Аспен. 3 - 4 часа и я полностью восстановлена, наполнена новыми энергиями.

Мне очень интересно расспрашивать и узнавать как люди, профессионалы и предприниматели, приходят к своим идеям и решениям.

Семинар Аспен Института, Таор, Карпаты: Ирина Андрющенко и Андрей Садовой личный архив

Мне нравится переключаться и выходить за пределы своей сферы деятельности и общаться с теми, кто занимается совершенно иными вещами и при этом восхищают лично меня. Массажисты и ювелиры, владельцы уникальных пабов и режиссеры, повара и учителя танцев. Ведь крутой чужой опыт очень интересен и просто не может не вдохновлять. Так что любите себя, заботьтесь о себе и не жертвуйте собой ради чужих идей. Делайте то, что делает вас счастливыми, сильными, смелыми и независимыми.

Разговаривала с Ириной Ася Николаенко

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