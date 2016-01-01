Ирина Галай покорила одну из самых опасных вершин мира - гору К2
28 июля, Ирина взошла на высоту 8611 метров и развернула на вершине украинский флаг. Она стала первой Украинской, которая покорила К2 и сделала это без кислородной маски. Вместе с Ириной на К2 (Чогори) поднялся Дмитрий Семененко из Днепра.
Альпинистка стартовала 10 июля из базового лагеря, сделали несколько акклиматизационных выходов, а уже 28 июля достигли вершины.
Гора К2 известна как Дикая гора из-за большой сложности восхождения и высокого уровня смертности. В 2018 показатель смертности составлял 23% на 367 попыток восхождения. Вершина находится в хребте Балторо, что на границе Кашмира и Китая. Это второй по высоте восьмитысячник после Эвереста.
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