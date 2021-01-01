ТОП-7 отличных фильмов на английском для развития эмпатии

Заядлые киноманы очень внимательно относятся к выбору фильмов, которые планируют посмотреть: изучают оценки, отзывы критиков, факты и историю создания киноленты.

Один неудачный наигрыш актера, неловкий сценарный ход или неуместный саундтрек способны выбить зрителя из «эмоционального кино-состояния» и разрушить эмоцию, к которой стремился автор. Но бывает и наоборот: все элементы идеально сочетаются между собой, а безошибочное попадание в самое сердце зрителя заставляет пересматривать фильм снова и снова. Именно это сочетание эмоций, психологии и кино стало предметом отдельных научных исследований и поставило перед многими вопрос: может ли фильм развить эмпатию, и как кино воздействует на мозг и сознание, настроения и чувства людей?

Совместно с онлайн-школой английского языка JustSchool разобрались в этом вопросе и составили для вас список из 7 фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными.

«Теория большого взрыва», (Big Bang Theory)

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Популярный сериал о компании асоциальных физиков-гиков и их подруге, официантке Пенни завоевал сердца миллионов, но вопрос, почему авторы сериала решили вывести на первый план героев, не понимающих, что такое любовь – до сих пор остается загадкой.

Теория большого взрыва Кадр из фильма

В самом начале ситкома, протагонист Шелдон представляется всем просто странным типом, который искренне не понимает, почему все вокруг отказываются жить по его правилам. Однако, как только мы узнаем «его историю», он перестает казаться невыносимым занудой.

«Теория большого взрыва» позволяет взглянуть на ситуации и людей вокруг под другим углом, относиться к проблемам и «тараканам» других терпимее.

А еще это отличный сериал, чтобы провести не один вечер в компании близких, заливаясь дружным смехом.

«Жилец», (Le locataire)

Французский триллер от Романа Полански, в котором привычное всем понятие дома переосмысляется с другой стороны. Здесь он предстает проекцией наших бессознательных страхов и фобий из детства: темнота, жутковатые тени, удручающие звуки и шорохи в шкафах.

Жилец pinterest.com

«Красота по-американски», (American Beauty)

«Жилец» умело управляет страхом, так как при просмотре в моменты нарастания саспенса мозг вырабатывает гормон стресса – кортизол, а когда наступает развязка, выбрасывает большую порцию дофамина. Эффект от такого просмотра налицо: он снимает напряжение и стимулирует вашу креативность.

Один из наиболее красивых и эстетически приятных фильмов из нашей подборки рассказывает историю о кризисе среднего возраста и взрослении, о том, что многое, к чему мы так привыкли – отнюдь не то, чем кажется.

Красота по-американски Pinterest.com

Этот фильм отлично подойдет под лирическое настроение, а если у вас был тяжелый день – не спешите искать комедию, скорее включайте «Красоту по-американски». Гарантируем, это поможет вам избавиться от подавленности и вспомнить о том, что жизнь – прекрасна, несмотря ни на что.

«Человек дождя», (Rain Man)

Трогательная история о двух братьях, грубоватого и эгоистичного молодого повесы Чарли и больного аутизмом Раймонда, которые путешествуют через всю Америку.

Человек дождя Кадр из фильма

Драма заседает глубоко в эпизодах, начиная от маленьких семейных неурядиц и заканчивая сближением главных героев. На поверхности – проблема непростого отношения к людям с аутизмом. Несмотря на это, в фильме прослеживается множество смешных и неожиданных моментов, от которых улыбка вырисовывается сама по себе. После просмотра остается легкая печаль, это кино относится к разряду душевных. Советуем к просмотру!

«Королевство», (Kingdom)

Южнокорейский сериал Netflix на актуальную тему – борьбу с эпидемией… зомби! Герои пытаются самоизолироваться, попадая во всевозможные приключения, и ищут лекарство от зомби-вируса.

Королевство Pinterest

Каждый эпизод вселяет все большую надежду и помогает увидеть свет в конце тоннеля, ведь если можно победить зомби, то и коронавирус – подавно.

«Атипичный», (Atypical)

«I’m a weirdo. That’s what everyone says».

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У главного героя Сэма аутистическое расстройство, поэтому, когда он всеми силами пытается стать «обычным парнем», вся его семья начинает напрягаться. Сериал-доказательство того, что люди с аутизмом могут любить, заниматься сексом и строить здоровые партнерские отношения, различая публичное и приватное.

Атипичный Pinterest.com

Легкий подростковый сериал в лучших традициях комедий Netflix уже имеет за плечами три ярких сезона, а в этом году создатели обещают порадовать фанатов финальным – четвертым.

«Благие намерения», (Good Omens)

Для того, чтобы снять с плеч невидимый груз ответственности и снизить тревожность подойдет именно этот сериал.

Добрые предзнаменования Pinterest.com

Над чем смеяться – выбирать только вам, но мы вам гарантируем: мини-сериал по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана точно не оставит вас равнодушным. Сюжет затягивает с первой серии: ангел и демон вместе с одиннадцатилетним Антихристом и его юными друзьями спасают мир от Армагеддона. Спойлер: оказывается, что все возможно, даже если силы рая и ада абсолютно против. Главное – не сдаваться!

«Меломанка», (High Fidelity)

Еще один сериал Netflix, который дает понять, почему мы одиноки – и как дать одиночеству бой.

Меломанка Pinterest

Сюжет рассказывает историю молодой девчонки Робин Брукс, владелицы магазина виниловых пластинок в Бруклине. Она, как водится, считает себя полнейшей неудачницей и раз за разом обдумывает болезненные разрывы отношений, которые когда-то пережила. Сериал высвечивает важную проблему современности: страх и тревога, которые заставляют нас вновь и вновь наступать на те же грабли, отталкивая все то хорошее, которое могло бы с нами случиться. Справится ли со своим страхом героиня? А вы?

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