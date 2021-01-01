Как изменить свою жизнь к лучшему, не откладывая на потом в очередной раз

Как менять свою жизнь без выгорания - отвечает психолог Игорь Погодин.

Почему менять свою жизнь так сложно? И как превратить этот эфемерный процесс в конкретный план действий? Отвечает основатель Академии практической психологии Игорь Погодин.

Все хотят изменений. В отличие от восточной культуры, западная предполагает, что счастье находится вне человека. Хорошо это или плохо – можно рассуждать вечность. Но факт остается фактом: мы всегда стремимся стать еще лучше, развиваться еще больше, стать лучшей версией себя. Разберем, как перестать откладывать это на потом и приступить к изменению уже сейчас.

Изменения пугают человека. Так устроена природа. Как бы вы не хотели изменить себя или то, что вас окружает, что-то внутри все равно будет останавливать вас. Поэтому главная задача – найти баланс между старым и новым – стабильностью и изменениями.

Уровень страха и тревоги в вашем сознании напрямую зависит от амплитуды изменений. Это значит, что чем быстрее вы меняетесь, тем больший дискомфорт испытываете. Вот, что значит зона комфорта на самом деле. Вам не хочется выходить из нее не только потому, что вне ее сложно. А просто потому что вы не привыкли находится за ней. Подумайте об этом:

Если вы хотите измениться за 7-30 дней, есть большая вероятность, что вы просто выгорите. Даже если сумеете прийти к тем самым изменениям. Чувство эйфории и удовольствия от достижения результата быстро пройдет. И тут же появиться осознание, что вы теперь вне своего комфорта. Это может привести к большому откату назад. Вы не просто вернетесь в точку А. Вы окажетесь даже дальше нее.

Как менять свою жизнь без выгорания:

Четко сформулируйте, каких изменений вы хотите. Чем конкретнее вы понимаете свою точку Б, тем больше шансов прийти к ней. Отсортируйте получившиеся цели и расставьте их по приоритету. Выберите, что хотите изменить в первую очередь. Это будет ваш план. Установите срок движения к этой цели. Помните, что скорость ведет только к ухудшению результата. Установите адекватный срок так, чтобы вы могли ежедневно двигаться маленькими шажками.

Дайте вашему сознанию привыкнуть к новой жизни. Тогда изменения просто не фиксируются и подсознание не будет сопротивляться. Не берите больше одной цели на один промежуток времени. Помните: главное двигаться в комфортном для себя темпе.

Обращайте внимание на свои ощущения

Отметьте, что вы чувствуете, когда что-то в вашей жизни меняется. Даже если это мельчайшие детали. Попробуйте просто пройти или проехать на работу новым маршрутом. И загляните внутрь себя. Что вы ощущаете? Какие эмоции испытываете? Это и есть реакция вашего организма на изменения. И чем значительнее перемены – тем сильнее эмоции.

Вы можете подготовить себя к тому, что будете чувствовать. Зная, чего ожидать, вы получаете дополнительное преимущество.

Представьте, что вы начали ходить в тренажерный зал. Первую неделю в вас бурлит интерес к новому делу. Вы ходите на тренировку, подсознательно воспринимая это, как развлечение. Вы довольны. Появляется мысль, что надо было уже давно начать, это же так весело.

Но все начинается на второй неделе, когда развлечение уже не так интересно. Вы чувствуете усталость. Появляется большое желание бросить. И кажется, что так будет всегда. Это время главное переждать. Еще неделя-две и вы сформируете привычку. Поход в зал будет восприниматься подсознанием, как должное. Тут ваша жизнь и меняется.

Не верьте радости в первые дни изменения жизни. Скорее всего, она вызвана не самим изменением, а интересом к чему-то новому.

Дисциплина и четкое понимание, куда вы движетесь – главные помощники на пути к изменению жизни. Второе особенно важно. Вы ведь не хотите тратить время на достижение целей, которые на самом деле вам не нужны? Представьте, вы три года пытаетесь изменить что-то в своей жизни, а когда получается – понимаете, что не нужно было этого делать.

Чтобы избежать такого расклада, нужно понять свои истинные цели. На YouTube-канале Pogodin Academy есть подробная видеоинструкция: “Как понять, чего я хочу”.

Як змінити своє життя на краще, не відкладаючи на потім в черговий раз

Чому міняти своє життя так складно? І як перетворити цей ефемерний процес в конкретний план дій? Відповідає засновник Академії практичної психології Ігор Погодін.

Всі хочуть змін. На відміну від східної культури, західна передбачає, що щастя знаходиться поза людиною. Добре це чи погано – можна міркувати вічність. Але факт залишається фактом: ми завжди прагнемо стати ще краще, розвиватися ще більше, стати кращою версією себе. Розберемо, як перестати відкладати це на потім і приступити до зміни вже зараз.

Зміни лякають людину. Так влаштована природа. Як би ви не хотіли змінити себе або те, що вас оточує, щось всередині все одно буде зупиняти вас. Тому головне завдання – знайти баланс між старим і новим – стабільністю та змінами.

Рівень страху і тривоги у вашій свідомості безпосередньо залежить від амплітуди змін. Це означає, що чим швидше ви змінюєтеся, тим більший дискомфорт відчуваєте. Ось, що означає “зона комфорту” насправді. Вам не хочеться виходити з неї не тільки тому, що поза нею складно. А просто тому що ви не звикли знаходиться за нею. Подумайте про це:

Якщо ви хочете змінитися за 7-30 днів, є велика ймовірність, що ви просто зіштовхнеться з вигоранням. Навіть якщо зумієте прийти до тих самих змін. Почуття ейфорії і задоволення від досягнення результату швидко пройде. І тут же з'явиться усвідомлення, що ви тепер поза своїм комфортом. Це може призвести до великого відкату назад. Ви не просто повернетеся в точку А. Ви опинитеся навіть далі неї.

Як змінити своє життя без вигорання:

Чітко сформулюйте, яких змін ви хочете. Чим конкретніше ви розумієте свою точку Б, тим більше шансів прийти до неї. Відсортуйте виписані цілі і розставте їх по пріоритету. Виберіть, що хочете змінити в першу чергу. Це буде ваш план. Встановіть термін руху до цієї мети. Пам'ятайте, що швидкість веде тільки до погіршення результату. Встановіть адекватний термін так, щоб ви могли щодня рухатися маленькими кроками.

Дайте вашій свідомості звикнути до нового життя. Тоді зміни просто не фіксуються і підсвідомість не буде чинити опір. Не беріть більше однієї мети на один проміжок часу. Пам'ятайте: головне рухатися в комфортному для себе темпі.

Звертайте увагу на свої відчуття

Відзначте, що ви відчуваєте, коли щось у вашому житті змінюється. Навіть якщо це найдрібніші деталі. Спробуйте просто пройти або проїхати на роботу новим маршрутом. І загляньте всередину себе. Що ви відчуваєте? Які емоції? Це і є реакція вашого організму на зміни. І що глибші зміни – тим сильніше емоції.

Ви можете підготувати себе до того, що будете відчувати. Знаючи, чого очікувати, ви отримуєте додаткову перевагу.

Уявіть, що ви почали ходити в тренажерний зал. Перший тиждень в вас вирує інтерес до нової справи. Ви ходите на тренування, підсвідомо сприймаючи це, як розвагу. Ви задоволені. З'являється думка, що треба було вже давно почати, це ж так весело.

Але все починається на другому тижні, коли розвага вже не така цікава. Ви відчуваєте втому. З'являється велике бажання кинути. І здається, що так буде завжди. Цей час треба перечекати. Ще тиждень-два і ви сформуєте звичку. Похід в зал буде сприйматися підсвідомістю, як належне. Тут ваше життя і змінюється.

Не вірте радості в перші дні зміни життя. Швидше за все, вона викликана не самою зміною, а інтересом до чогось нового.

Дисципліна і чітке розуміння, куди ви рухаєтесь – головні помічники на шляху до зміни життя. Друге особливо важливо. Ви ж не хочете витрачати час на досягнення цілей, які насправді вам не потрібні? Уявіть, ви три роки намагаєтеся змінити щось у своєму житті, а коли виходить – розумієте, що не потрібно було цього робити.

Щоб уникнути такого розкладу, потрібно зрозуміти свої справжні цілі. На YouTube-каналі Pogodin Academy є докладна відеоінструкція: “Як зрозуміти, чого я хочу“.

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