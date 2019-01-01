Афиша мероприятий в Киеве 7 – 13 июня: события для взрослых и детей

Куда пойти в Киеве после работы или учебы – читай в нашем материале.

Куда пойти в Киеве 7-13 июня: мероприятия для взрослых и детей depositphotos.com

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Хоть на этой неделе и прогнозируют сильные дожди, это вовсе не повод оставаться дома. В Киеве с 7 по 13 июня пройдет множество интересных событий, которые стоит посетить и детям, и взрослым. Куда пойти в Киеве после работы, учебы и на каникулах – читай в нашем материале.

Афиша мероприятий Киева 7 – 13 июня

Театральный проект «Семь» Спектакли в Киеве в июне: театральный проект "Семь" пресс-служба

Когда и где: 7-13 июня, UNIT.City

7-13 июня, UNIT.City Сколько: 500 грн

С 7 по 13 июня в инновационном парке UNIT.City состоится масштабный театральный open-air проект «Семь». Название не случайно, ведь семь вечеров подряд, семь ярких театральных коллективов страны будут играть семь спектаклей, объединенных тематикой «семи вопросов к себе». За неделю в UNIT.City зрители смогут оценить все многообразие современного театрального искусства — от академического до экспериментального и откровенно провокационного.

Афиша театрального проекта «Семь»:

7 июня, 19:00, «Лавр», Мастерская Лены Лазович

8 июня, 20:00, «Механический Апельсин», Дикий театр

9 июня, 20:00, «Никогда не звони мне, Любимая», Черный квадрат

10 Июня, 20:00, «Белка, которая прожила 100 лет», Киевский академический театр «Золотые ворота»

11 июня, 20:00, «Семь разгневанных джентльменов», театр «Актер»

12 июня, 20:00, «Все лучшие вещи», Театр на левом берегу

13 июня, 19:30, «Швейк», Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Выставка «Чорнобиль. Подорож» Выставка "Чорнобиль. Подорож": детская экскурсия пресс-служба

Когда и где: до 15 июля, ВДНГ,

до 15 июля, ВДНГ, Сколько: бесплатно, по предварительной регистрации

Мультимедийная выставка «Чорнобиль. Подорож» состоит из семи смысловых блоков — от мирового контекста переломного 1986 года до рассказа о самой аварии, от историй людей, чьи судьбы неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущем.

Выставку стоит посетить, чтобы:

в виртуальной реальности осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета;

заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского заповедника – крупнейшего заповедника Украины;

рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который «Динамо» завоевал в 1986 году;

увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео “Marooned” группы Pink Floyd, снятом в Припяти;

узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения;

зайти в живой лес, растущий прямо посреди павильона. И многое другое.

На выставке доступны бесплатные экскурсии для детей. Чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться и указать контакты сопровождающего.

Bandura band

Когда и где: 9 июня, 19.00, Docker-G pub,

9 июня, 19.00, Docker-G pub, Сколько: 100-400 грн

“BanduraBand“ исполнит известные украинские и авторские песни, а также инструментальные версии мировых и украинских кавер-хитов и музыки из кинофильмов.

Концерт Niletto Куда пойти в Киеве 10 июня 2021: концерт Niletto пресс-служба

Когда и где: 10 июня, 19.00, Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119),

10 июня, 19.00, Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119), Сколько: от 590 грн

Главный хитмейкер постсоветского пространства NILETTO, он же Данил Прытков, даст большой концерт 10 июня в Stereo Plaza. NILETTO – мастер неожиданных и успешных музыкальных коллабораций. Недавно он записал новую дуэтную песню «Не люблю» с Анет Сай и сразу же представил видео на нее. Любимые фанатами песни и совершенно новые треки артист обязательно споет 10 июня в столичном концертном зале Stereo Plaza.

Варьете «Рояль» Куда пойти в Киеве 11 июня: варьете "Рояль" пресс-служба

Когда и где: 11 июня, 19.00, Caribbean Club,

11 июня, 19.00, Caribbean Club, Сколько: 590-1490 грн.

Популярное эротическое шоу «Рояль» продолжает радовать зрителей в Caribbean Club. Варьете “Рояль“ – это откровенный спектакль с захватывающим сюжетом, который соединяет в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела.

Ближайшие показы зрелищного музыкального перфоманса состоятся 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

Global Wellness Day Global Wellness Day 12 июня пресс-служба

Когда и где: 12 июня, 10.00 – 20.00, онлайн-трансляции на YouTube и Facebook,

12 июня, 10.00 – 20.00, онлайн-трансляции на YouTube и Facebook, Сколько: бесплатно.

12 июня во второй раз в Украине в безопасном онлайн формате пройдет 9-ый международный Global Wellness Day.

День Глобал Велнес в Украине 2021 — это программа онлайн мастер-классов построенная с целью предоставить аудитории практически применимые знания, а именно ответы на вопросы:

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Спектакль «Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе»

Когда и где: 13 июня, 12.00, Центральный дом офицеров ВСУ,

13 июня, 12.00, Центральный дом офицеров ВСУ, Сколько: 120-450 грн

Международный театр приключений и фантастики «Каскадер» представляет великолепное театральное представление по мотивам всеми любимой истории самых известных немецких авторов сказочников братьев Гримм «Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе». Сюжет легендарной сказки братьев Гримм столь увлекательный и любимый детьми и взрослыми на всех континентах, не раз становился основой для театральных постановок, художественных и мультипликационных фильмов приобретая миллионы новых поклонников. Зрители спектакля увидят новое – удивительно трогательное, невероятно веселое и по-настоящему волшебное сценическое прочтение популярной классической истории.

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