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Афиша мероприятий в Киеве 7 – 13 июня: события для взрослых и детей

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Куда пойти в Киеве после работы или учебы – читай в нашем материале.
Куда пойти в Киеве 7-13 июня: мероприятия для взрослых и детей
Куда пойти в Киеве 7-13 июня: мероприятия для взрослых и детей
depositphotos.com

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Хоть на этой неделе и прогнозируют сильные дожди, это вовсе не повод оставаться дома. В Киеве с 7 по 13 июня пройдет множество интересных событий, которые стоит посетить и детям, и взрослым. Куда пойти в Киеве после работы, учебы и на каникулах – читай в нашем материале.

Афиша мероприятий Киева 7 – 13 июня

Театральный проект «Семь» 
Спектакли в Киеве в июне: театральный проект
Спектакли в Киеве в июне: театральный проект "Семь"
пресс-служба

  • Когда и где: 7-13 июня, UNIT.City
  • Сколько: 500 грн

С 7 по 13 июня в инновационном парке UNIT.City состоится масштабный театральный open-air проект «Семь». Название не случайно, ведь семь вечеров подряд, семь ярких театральных коллективов страны будут играть семь спектаклей, объединенных тематикой «семи вопросов к себе». За неделю в UNIT.City зрители смогут оценить все многообразие современного театрального искусства — от академического до экспериментального и откровенно провокационного.

Афиша театрального проекта «Семь»:

  • 7 июня, 19:00, «Лавр», Мастерская Лены Лазович
  • 8 июня, 20:00, «Механический Апельсин», Дикий театр
  • 9 июня, 20:00, «Никогда не звони мне, Любимая», Черный квадрат
  • 10 Июня, 20:00, «Белка, которая прожила 100 лет», Киевский академический театр «Золотые ворота»
  • 11 июня, 20:00, «Семь разгневанных джентльменов», театр «Актер»
  • 12 июня, 20:00, «Все лучшие вещи», Театр на левом берегу
  • 13 июня, 19:30, «Швейк», Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Выставка «Чорнобиль. Подорож»
Выставка
Выставка "Чорнобиль. Подорож": детская экскурсия
пресс-служба

  • Когда и где: до 15 июля, ВДНГ,
  • Сколько: бесплатно, по предварительной регистрации

Мультимедийная выставка «Чорнобиль. Подорож» состоит из семи смысловых блоков — от мирового контекста переломного 1986 года до рассказа о самой аварии, от историй людей, чьи судьбы неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущем.

Выставку стоит посетить, чтобы:

  • в виртуальной реальности осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета;
  • заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского заповедника – крупнейшего заповедника Украины;
  • рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который «Динамо» завоевал в 1986 году;
  • увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео “Marooned” группы Pink Floyd, снятом в Припяти;
  • узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения;
  • зайти в живой лес, растущий прямо посреди павильона. И многое другое.

На выставке доступны бесплатные экскурсии для детей. Чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться и указать контакты сопровождающего.

Bandura band

  • Когда и где: 9 июня, 19.00, Docker-G pub,
  • Сколько: 100-400 грн

“BanduraBand“ исполнит известные украинские и авторские песни, а также инструментальные версии мировых и украинских кавер-хитов и музыки из кинофильмов.

Концерт Niletto
Куда пойти в Киеве 10 июня 2021: концерт Niletto
Куда пойти в Киеве 10 июня 2021: концерт Niletto
пресс-служба

  • Когда и где: 10 июня, 19.00, Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119),
  • Сколько: от 590 грн

Главный хитмейкер постсоветского пространства NILETTO, он же Данил Прытков, даст большой концерт 10 июня в Stereo Plaza. NILETTO – мастер неожиданных и успешных музыкальных коллабораций. Недавно он записал новую дуэтную песню «Не люблю» с Анет Сай и сразу же представил видео на нее. Любимые фанатами песни и совершенно новые треки артист обязательно споет 10 июня в столичном концертном зале Stereo Plaza.

Варьете «Рояль»
Куда пойти в Киеве 11 июня: варьете
Куда пойти в Киеве 11 июня: варьете "Рояль"
пресс-служба

  • Когда и где: 11 июня, 19.00, Caribbean Club,
  • Сколько: 590-1490 грн.

Популярное эротическое шоу «Рояль» продолжает радовать зрителей в Caribbean Club. Варьете “Рояль“ – это откровенный спектакль с захватывающим сюжетом, который соединяет в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела.

Ближайшие показы зрелищного музыкального перфоманса состоятся 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

Global Wellness Day
Global Wellness Day 12 июня
Global Wellness Day 12 июня
пресс-служба

  • Когда и где: 12 июня, 10.00 – 20.00, онлайн-трансляции на YouTube и Facebook,
  • Сколько: бесплатно.

12 июня во второй раз в Украине в безопасном онлайн формате пройдет 9-ый международный Global Wellness Day.

День Глобал Велнес в Украине 2021 — это программа онлайн мастер-классов построенная с целью предоставить аудитории практически применимые знания, а именно ответы на вопросы:

  • Какие существуют эффективные методы восстановления и укрепления ментального здоровья
  • Как защитить себя от информационной перегрузки и эмоционального выгорания
  • Какие основы ментального здоровья детей и молодежи
  • Почему философия “Делай добрые дела, чтобы этот мир стал лучшим местом для жизни“ должна стать основой сценария жизни и ментального здоровья

Спектакль «Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе»

  • Когда и где: 13 июня, 12.00, Центральный дом офицеров ВСУ,
  • Сколько: 120-450 грн

Международный театр приключений и фантастики «Каскадер» представляет великолепное театральное представление по мотивам всеми любимой истории самых известных немецких авторов сказочников братьев Гримм «Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе». Сюжет легендарной сказки братьев Гримм столь увлекательный и любимый детьми и взрослыми на всех континентах, не раз становился основой для театральных постановок, художественных и мультипликационных фильмов приобретая миллионы новых поклонников. Зрители спектакля увидят новое – удивительно трогательное, невероятно веселое и по-настоящему волшебное сценическое прочтение популярной классической истории.

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Теги: куда повести детей на выходные, Куда пойти в Киеве
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Источник: ivonа bigmir)net

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