Journalism is my profession: редакция Ivona откровенно о профессии

Journalism is my profession: редакция Ivona откровенно о профессииЭксклюзив
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Сегодня в Украине отмечают День журналиста. Этот праздник заставил задуматься редакторов Ivona о своей профессии, и мы пришли к выводу, что всей душой любим журналистику, но… некоторые моменты вызывают злость/приступы паники/появление седых волос (нужное подчеркнуть). Поэтому мы составили список того, что раздражает в профессии журналиста.
Татьяна Шагинян, член Союза Журналистов Украины, и.о. главреда Ивона, руководитель сайтов женской группы
Журналист – это интересно, неожиданно, драйвово и очень творчески. Это как наркотик – один раз попробовал, увидел опубликованный текст, испытал взрыв адреналина во время подготовки материала и уже отказаться сложно. Хочется интересней написать, «вкусней» подать, больше нарыть. Но и есть и другая сторона – сторона Нелюбви.
Эксперты. Настоящий журналистский материал не может быть без экспертов. Это как еда без соли. Эксперт должен быть. Точка. Чем «именитей», тем сложней с ним работать. Великий экономический гуру вечно занят, топ-дизайнер в депрессии, врач-гинеколог на приеме, а юрист на заседаниях суда. Мы пишем им в соцсетях, строчим емейлы и стараемся изложить суть в коротких смс. Мы дозваниваемся по телефону, штурмуем секретарей, чтобы получить два-три предложения: «по словам эксперта». Конечно, у каждого журналиста есть свои, «прикормленные» эксперты, которые дадут развернутый комментарий в три часа ночи, не потребуют согласования и будут благодарны за бесплатный ПР, но они не могут быть в каждом материале. Эксперты капризны, заняты или просто не умеют двух слов связать, потому что это не их работа. Без них нельзя, а с ними – седеем, пьем или впадаем в депрессию.
Дедлайны. Они всегда горят и пылают, выжигая изнутри душу журналиста. В нашей профессии много дауншифтеров, алкоголиков и неудачников. Мы живем в постоянном дедлайне, а новостийшиков зовем «киборгами». Работай ты в ежедневке, еженедельнике или, особо счастливые – в ежемесячнике – дедлайн есть всегда. Интернет-журналистика, телек, принт или радио – ты должен «выкатить» готовый материал к определенной дате. Согласованный, утвержденный редактором, с экспертами и в точное время. Ты можешь быть на приеме у Папы Римского или на родильном столе, можешь спасать мир или валяться в депрессии, но материал изволь сдать. У нас нет выходных и отпусков, а любуясь закатом в Раю, мы помним о дедлайне. Частом. Ведь кроме основной работы каждый уважающий себя журналист имеет халтуры. Тоже с дедлайнами.
Правки. Материал журналиста правят все – эксперты со словами «я такого не говорил» (при этом есть диктофонная запись), редакторы с требованием «хорошо, но мне не хватает фактажа», доброжелательные коллеги с улыбкой «а я бы еще спросил у третьего лица», корректоры, литредакторы, рекламодатели, пиарщики, маркетологи и т.д. Некоторые с иезуитским наслаждением «я бы это слово смягчил, здесь подберите синоним, а это предложение – бред». Чем больше правок, тем больше ненависти. К себе, к миру, профессии.
И частенько, когда эксперты удовлетворены, дедлайны соблюдены, правки внесены и материал опубликован, в редакционных кулуарах мы обсуждаем с коллегами «в Ашан ищут кассира, а в Польшу сборщика клубники. Может ну ее, эту журналистику. Да и деньги почти те же».
Настя Николаенко, редактор рубрики «Кулинария»
На самом деле, чем дольше в профессии – тем меньше злости. Все потому что перестаешь чего-либо ожидать от людей, перестаешь думать за них. Наша работа – передать информацию, при этом постараться максимально ее не исказить. Это значит, что журналист играет роль проводника, который собирает слова, смыслы и строит из них тексты, а уже читатели сами делают выводы. Тут не о чем злиться, потому что ты есть инструмент.
А вот коммуникация с коллегами часто приводит в состояние тревожного удивления. Беда не только журналистики, а и многих профессий связанных с коммуникацией, в том, что люди не умеют слышать и слушать. Часто отсутствуют культура общения и базовые понятия этики. Про сексизм в рабочих диалогах можно даже не заикаться. С другой стороны, все, что нас не убивает – делает нас светлей. И этот опыт тоже должен быть пройден, ведь иначе мы не сможем говорить с людьми, слышать их и понимать их боль, радость и тревогу.
Анна Мельник, fashion-редактор
Профессия журналиста – это постоянно быть на шаг впереди, проявлять стрессоустойчивость даже в самых критических ситуациях.
Разнообразие в данной профессии может отразиться, как положительно, так и отрицательно. Бывают разные локации, условия работы, очень неприятные люди, с которыми тебе так или иначе нужно коммуницировать, проявив максимальный профессионализм. Это все безусловно оставляет свой отпечаток на физическом и ментальном здоровье.
Но вместе с тем – это наш осознанный выбор, который каждый сделал в своё время. Ведь быть журналистом – это также иметь неиссякаемый источник вдохновения, постоянно развиваться, выходить из зоны комфорта и получать от своей работы радость и удовольствие, которые будут дарить мотивацию и стремление двигаться дальше, несмотря ни на что.
Ксения Бреславская, замглавреда
Если честно, стать журналистом я решила в 9 классе, когда мое предыдущее желание быть бухгалтером натолкнулось на тригонометрические формулы в учебнике. С тех пор я стараюсь писать качественные и интересные материалы. За это время мне удалось себя попробовать и в новостной журналистике (от воспоминаний о тех сверхскоростных темпах работы до сих пор подергивается левый глаз) так и на онлайн-ресурсах женского сегмента (и здесь есть свои нюансы). Пожалуй, на сегодня раздражают не столько тысячи правок (хотя, и они тоже), сколько необязательность людей. Когда неделями откладываешь выпуск материала, потому что ждешь комментария его величество эксперта, а в итоге ничего не получаешь. Радует, что таких людей немного и большинство все же дают крутые комментарии и вовремя.
И чтобы не завершать материал на столь грустной ноте, добавлю, что журналистика – это та профессия, которая заставляет быть всегда в тонусе, искать интересные варианты и темы и дарит знакомства с невероятными людьми.
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