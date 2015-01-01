Journalism is my profession: редакция Ivona откровенно о профессии

Мы решили честно рассказать о нюансах профессии, которые могут вывести из себя самого уравновешенного человека.

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Сегодня в Украине отмечают День журналиста. Этот праздник заставил задуматься редакторов Ivona о своей профессии, и мы пришли к выводу, что всей душой любим журналистику, но… некоторые моменты вызывают злость/приступы паники/появление седых волос (нужное подчеркнуть). Поэтому мы составили список того, что раздражает в профессии журналиста.

Татьяна Шагинян, член Союза Журналистов Украины, и.о. главреда Ивона, руководитель сайтов женской группы Татьяна Шагинян, член Союза Журналистов Украины, и.о. главреда Ивона, руководитель сайтов женской группы личный архив

Журналист – это интересно, неожиданно, драйвово и очень творчески. Это как наркотик – один раз попробовал, увидел опубликованный текст, испытал взрыв адреналина во время подготовки материала и уже отказаться сложно. Хочется интересней написать, «вкусней» подать, больше нарыть. Но и есть и другая сторона – сторона Нелюбви.

Эксперты. Настоящий журналистский материал не может быть без экспертов. Это как еда без соли. Эксперт должен быть. Точка. Чем «именитей», тем сложней с ним работать. Великий экономический гуру вечно занят, топ-дизайнер в депрессии, врач-гинеколог на приеме, а юрист на заседаниях суда. Мы пишем им в соцсетях, строчим емейлы и стараемся изложить суть в коротких смс. Мы дозваниваемся по телефону, штурмуем секретарей, чтобы получить два-три предложения: «по словам эксперта». Конечно, у каждого журналиста есть свои, «прикормленные» эксперты, которые дадут развернутый комментарий в три часа ночи, не потребуют согласования и будут благодарны за бесплатный ПР, но они не могут быть в каждом материале. Эксперты капризны, заняты или просто не умеют двух слов связать, потому что это не их работа. Без них нельзя, а с ними – седеем, пьем или впадаем в депрессию.

Дедлайны. Они всегда горят и пылают, выжигая изнутри душу журналиста. В нашей профессии много дауншифтеров, алкоголиков и неудачников. Мы живем в постоянном дедлайне, а новостийшиков зовем «киборгами». Работай ты в ежедневке, еженедельнике или, особо счастливые – в ежемесячнике – дедлайн есть всегда. Интернет-журналистика, телек, принт или радио – ты должен «выкатить» готовый материал к определенной дате. Согласованный, утвержденный редактором, с экспертами и в точное время. Ты можешь быть на приеме у Папы Римского или на родильном столе, можешь спасать мир или валяться в депрессии, но материал изволь сдать. У нас нет выходных и отпусков, а любуясь закатом в Раю, мы помним о дедлайне. Частом. Ведь кроме основной работы каждый уважающий себя журналист имеет халтуры. Тоже с дедлайнами.

Правки. Материал журналиста правят все – эксперты со словами «я такого не говорил» (при этом есть диктофонная запись), редакторы с требованием «хорошо, но мне не хватает фактажа», доброжелательные коллеги с улыбкой «а я бы еще спросил у третьего лица», корректоры, литредакторы, рекламодатели, пиарщики, маркетологи и т.д. Некоторые с иезуитским наслаждением «я бы это слово смягчил, здесь подберите синоним, а это предложение – бред». Чем больше правок, тем больше ненависти. К себе, к миру, профессии.

И частенько, когда эксперты удовлетворены, дедлайны соблюдены, правки внесены и материал опубликован, в редакционных кулуарах мы обсуждаем с коллегами «в Ашан ищут кассира, а в Польшу сборщика клубники. Может ну ее, эту журналистику. Да и деньги почти те же».

Настя Николаенко, редактор рубрики «Кулинария» Настя Николаенко, редактор рубрики "Кулинария" личный архив

На самом деле, чем дольше в профессии – тем меньше злости. Все потому что перестаешь чего-либо ожидать от людей, перестаешь думать за них. Наша работа – передать информацию, при этом постараться максимально ее не исказить. Это значит, что журналист играет роль проводника, который собирает слова, смыслы и строит из них тексты, а уже читатели сами делают выводы. Тут не о чем злиться, потому что ты есть инструмент.

А вот коммуникация с коллегами часто приводит в состояние тревожного удивления. Беда не только журналистики, а и многих профессий связанных с коммуникацией, в том, что люди не умеют слышать и слушать. Часто отсутствуют культура общения и базовые понятия этики. Про сексизм в рабочих диалогах можно даже не заикаться. С другой стороны, все, что нас не убивает – делает нас светлей. И этот опыт тоже должен быть пройден, ведь иначе мы не сможем говорить с людьми, слышать их и понимать их боль, радость и тревогу.

Анна Мельник, fashion-редактор Анна Мельник, fashion-редктор личный архив

Профессия журналиста – это постоянно быть на шаг впереди, проявлять стрессоустойчивость даже в самых критических ситуациях.

Разнообразие в данной профессии может отразиться, как положительно, так и отрицательно. Бывают разные локации, условия работы, очень неприятные люди, с которыми тебе так или иначе нужно коммуницировать, проявив максимальный профессионализм. Это все безусловно оставляет свой отпечаток на физическом и ментальном здоровье.

Но вместе с тем – это наш осознанный выбор, который каждый сделал в своё время. Ведь быть журналистом – это также иметь неиссякаемый источник вдохновения, постоянно развиваться, выходить из зоны комфорта и получать от своей работы радость и удовольствие, которые будут дарить мотивацию и стремление двигаться дальше, несмотря ни на что.

Ксения Бреславская, замглавреда Ксения Бреславская личный архив

Если честно, стать журналистом я решила в 9 классе, когда мое предыдущее желание быть бухгалтером натолкнулось на тригонометрические формулы в учебнике. С тех пор я стараюсь писать качественные и интересные материалы. За это время мне удалось себя попробовать и в новостной журналистике (от воспоминаний о тех сверхскоростных темпах работы до сих пор подергивается левый глаз) так и на онлайн-ресурсах женского сегмента (и здесь есть свои нюансы). Пожалуй, на сегодня раздражают не столько тысячи правок (хотя, и они тоже), сколько необязательность людей. Когда неделями откладываешь выпуск материала, потому что ждешь комментария его величество эксперта, а в итоге ничего не получаешь. Радует, что таких людей немного и большинство все же дают крутые комментарии и вовремя.

И чтобы не завершать материал на столь грустной ноте, добавлю, что журналистика – это та профессия, которая заставляет быть всегда в тонусе, искать интересные варианты и темы и дарит знакомства с невероятными людьми.

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