Узнайте, как перестать конкурировать с подругами, коллегами и знакомыми девушками.

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Анри де Монтерлан как-то сказал: «Женская дружба существует до тех пор, пока интересы женщин не пересекаются. Дружба между женщинами – всего лишь пакт о ненападении». Ivona решила узнать о женской дружбе и причинах конкуренции у магистра психологии, семейного психотерапевта, эксперта по саморазвитию и коуча Ирины Дарси. Существует ли женская дружба, какой она может быть, что такое женская конкуренция и как от нее избавиться – читайте в нашем материале.

Ирина Дарси, магистр психологии, семейный психотерапевт Пресс-служба

Настоящая женская дружба – это тип отношений, в которых подруга является близким человеком. Но каждая из нас вкладывает в понятие женской дружбы свое:

Для кого-то это готовность обсуждать все что угодно или готовность выслушать и поддержать.

Кто-то поддерживает в разных ситуациях и восхищаются друг дружкой, радуясь вместе успехам.

А для кого-то это спутница для совместного шопинга, прогулок, поездок и обмен новостями.

Посещение театров, выставок и подпитка позитивными эмоциями это тоже часть женской дружбы.

И немного другой уровень дружбы, когда есть готовность помочь, не ожидая ничего взамен или искренне радоваться за успех подруги.

Если подвести знаменательно, то это про умение принимать людей, такими какие они есть.

А есть ли НЕ настоящая женская дружба?

Конечно есть и это отношения, в которых на поверхности понимание, поддержка, а на самом деле – зависть, перерастающая в женскую конкуренцию.

И что может быть причиной женской конкуренции?

Женская конкуренция основывается на гендерной составляющей – женщины соперничают за … и одна из причин «ЗА» - лучшего мужчину. Когда появляется мужчина, который привлекает обеих женщин – одна из сторон мешает построению близких отношений другой.

Причины и типичное проявление женской конкуренции:

рядом с мужчиной женщина раскрывает свое женское начало

возле мужчины она может реализоваться как женщина – быть женой, мамой

неутешительная гендерная статистика (в Украине по статистике проживает 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин)

И все это порождает женскую конкуренцию.

Борьба за мужчину проявляется в двух формах:

Женщина позиционирует себя как лучшая кандидатура для мужчины. Но есть одно «но», мудрая женщина находит приемы ослабить влияние соперницы. Намеренно «обесценивает» конкуренток в глазах мужчины.

Фаворитка, уверенная в себе, использует первую форму конкуренции. Она знает свои сильные стороны, умело ими пользуется. Вторая форма конкуренции для фаворитки не приемлема.

Как победить женскую конкуренцию - совет психолога depositphotos.com

Какие типичные проявления конкуренции в женской среде?

Женщины редко идут на открытый конфликт, больше ориентированы на скрытое противостояние – сарказм в сторону соперниц. Имеют место быть фразы: «Посмотри на нее, она ничего из себя не представляет…»

Не дружелюбно принимают в свое окружение новеньких красавиц.

Новенькую вгоняют в рамки существующего «стандарта» внешнего вида, поведения, одним словом «не выделяйся…»

Могут игнорировать новенькую, исключить из женского сообщества по причине – она вызывает повышенный интерес у мужчин.

Конкуренция по-женски – это не толкание друг друга локтями. Грамотная качественная правильная женская конкуренция, которая выигрывает – понимание своих сильных сторон и внутреннее знание, что она уникальная женщина и может видеть эту уникальность в других женщинах.

Конкуренция среди других женщин – практические вещи женщине нужно пройти и стать фавориткой мужчины среди других женщин. Сколько их будет, где они будут, на каких этапах отношений они будут появляться женщина не знает.

5 секретных правил – как «победить» конкуренцию среди женщин

Правило 1 – примите факт существования женской конкуренции.

С уважением относитесь к соперницам

Помните, никто не идеален.

Правильная линия поведения – направлять энергию не в сторону сарказма, ярости по отношению к соперницам, а повышать свою планку, работать над собой и только в это инвестировать свою энергию, время, ресурсы.

Правило 2 – сохраняйте индивидуальность.

У вас свой взгляд на мир, не прогибайтесь под чужое мнение. К чужому мнению прислушивайтесь и в то же время не навязывайте свое мнение другим.

Помните, одно очень просто правило: «Каждый говорит про себя, но для тебя».

Правило 3 – транслируйте расположенность к общению, подружитесь с женщинами.

Эта стратегия подойдет, чтобы расположить соперницу к себе. С помощью дипломатии сумеете войти в доверие у женщин, умело лавировать в этой двойной игре.

Правило 4 – Конкуренция – двигатель прогресса.

В психологической борьбе за право быть с достойным мужчиной, женщины становятся более изобретательны. Конкуренция мотивирует поддерживать форму, совершенствовать себя, развиваться, не распускаться и не превратиться в бесформенных теток.

Конкуренция заставляет преодолеть лень, идти в спортзал, развивать свои таланты.

Правило 5 – Перенимайте лучшее у конкуренток.

Присматривайтесь к соперницам, их лучшие стороны дадут вам много подсказок.

Избегайте прямого копирования, вносите свои нотки.

Однажды услышала интересную фразу на одном из женских семинаров в Германии, от Софи Хеллингер: «Все женщины мира связаны одной красной нитью, хотят они этого или не хотят, так есть! Пришло время перестать стоять друг напротив друг и сравнивать себя с другой женщиной и впадать в жесточайшую конкуренцию! Пришло время для всех женщин, взяться за руки и двигаться в одном направлении!»

Помни, Вселенной не интересны подделки, она приветствует оригиналы! Просто будь собой и пой оду своей уникальности.

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