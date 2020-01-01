Пока карантин: 5 вариантов удаленной работы

Мы верим, что локдаун скоро завершится и мы сможем вернуться в офисы, а пока рассмотрите варианты удаленной работы .

Пандемия коронавируса перевернула все вверх ногами и буквально остановила жизнь. Многие украинцы были вынуждены уйти в отпуска за свой счет или вовсе остались без работы. В то же время сейчас множество вариантов для работы онлайн. Как зарабатывать деньги, не выходя из дома, узнала Ivona.

Виды онлайн работы: кем можно работать из дому

Биржи заданий. В интернете можно с легкостью найти сайты, на которых раздают легкие и простые задания. Вас могут попросить поделиться видео у себя на странице, создать несколько аккаунтов на определенном сайте или же установить мобильное приложение и оставить отзыв. Задания очень простые и стоят соответственно копейки. Если хорошо постараться за день на таких сайтах можно заработать 50-150 грн.

Расшифровка аудио, видео и книг. Такие задания могут предлагать выполнить журналисты, редакторы блогов, тележурналисты, предприниматели. Вам нужно будет воспроизвести информацию с аудио или виде в текстовом формате. Если вы знаете иностранный язык, сможете зарабатывать больше. Подобную подработку можно искать на фриланс-биржах, в телеграм-каналах и группах в Facebook для фрилансеров.

Рерайтинг и копирайтинг. Рерайтеры должны переписывать тексты, сохраняя смысл, но перефразируя предложения. Работу рерайтерам могут предлагать SEO-студии, контент-студии, редакторы блогов. Копирайтеры же должны писать тексты с нуля. Цель таких материалов – стимулировать к покупке какого-либо продукта или услуги. Копирайтинг может быть, как постоянной работой, так и разовой. Частые заказчики – SEO-студии, интернет-магазины, предприниматели, редакторы онлайн-медиа и корпоративных блогов.

Контент-менеджент. Более простая работа, чем рерайтинг и копирайтинг, но сложнее чем расшифровка. Итак, основное задание контент-менеджера – это администрирование сайта: верстка статей, добавление товарных карточек и описания к ним, модерация комментариев. Основные заказчики – интернет-магазины.

Создание сайтов и техническая поддержка. Создание сайтов сегодня популярный запрос. Многим предпринимателям нужны «одноразовые» лендинги – под конкретное мероприятие или товар. Тогда идет речь только о создании сайта, поскольку он через некоторое время будет не нужным. Техническая поддержка нужна для сайта с долгосрочной перспективой. А «одноразовые» сайты можно создавать на сайтах конструкторах. Над созданием такого сайта могут работать как несколько специалистов, так и один человек. Для разработчика сайта на конструкторах нужно знать технические составляющие конструктора, уметь работать в фотошопе. Если вы разрабатываете сайты не на конструкторе, нужно знать определенные языки программирования, работать в графических дизайнерах.

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