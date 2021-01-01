Где в Киеве проверить сердце и сосуды?

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов «Добробут».

Сегодня проверить состояние сердечно-сосудистой системы в столице можно на самом современном оборудовании, у квалифицированных специалистов, поскольку 15 июля состоялось торжественное открытие Инновационного центра хирургии сердца и сосудов Медицинской сети «Добробут», который находится по адресу: Киев, Воздухофлотский проспект, 54. В центре собрались партнеры сети, уважаемое медицинское сообщество и журналисты. Торжественное мероприятие открыл официальной речью Киевский городской голова.

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов «Добробут» пресс-служба

«Сегодня главная задача – чтобы киевляне могли получить квалифицированную, качественную медицинскую помощь как в государственных медицинских учреждениях, так и в частных. Открытие этого центра – очередной пример успешного сотрудничества. Киев сегодня – это город, который дает много возможностей для развития бизнеса по простым и прозрачным правилам. И мы готовы к сотрудничеству с предпринимателями», – подчеркнул Кличко.

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов «Добробут» пресс-служба

«Мы хотели, чтобы для представителей СМИ знакомство с центром стало увлекательным и полезным. В рамках нашего квеста участники впервые смогли попробовать себя в роли хирурга, сосудистого хирурга и побыть на посту старшей медицинской сестры. Это было интересное путешествие в мир медицины. Мы верим, что приобретенный опыт станет полезным для журналистов», – рассказывает об идее реализации маркетинг-директор Медицинской сети «Добробут» Елена Николаенко.

Гости мероприятия увидели все возможности центра и убедились в его высокой технологичности. Специалисты МС «Добробут» провели интересную экскурсию и подробно рассказали о каждом подразделении. В это время представители СМИ соревновались в захватывающем иммерсионном квесте, созданном специально, чтобы на собственном опыте понять специфику работы медицинских специалистов в центре.

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов «Добробут» пресс-служба

«Это был фантастический квест, который меня убедил, что медицина – самая сложная профессия. А подобное решение – с помощью квеста познакомить нас с возможностями клиники – самое креативное и дальновидное среди других мероприятий для прессы», - говорит Татьяна Шагинян, и.о. главного редактора сайта Ивона.

В свою очередь, журналисты, едва прикоснувшись к профессии медика поняли, насколько это непростой труд:

Атмосфера мероприятия была динамичной и непринужденной, ведь ее создавали ведущий Никита Добрынин, а также известный композитор и пианист Евгений Хмара.

Каждый раз, когда команда «Добробут» представляет свои новые достижения – это становится выдающимся событием. Ведь открытие инновационной клиники – это прежде всего доступ к медицинскому сервису высокого уровня для всех украинцев. Генеральный директор МС «Добробут» Калашников Олег Владимирович дал комментарий по случаю открытия: «Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – это 9 этажей и 10 000 кв. м, оборудованных в соответствии с мировыми требованиями предоставления медицинского сервиса. Мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, где в комфортных условиях они смогут получить качественную и своевременную помощь. Поликлиническое отделение будет принимать до 500 пациентов в день. Передовые технологии в диагностике и лечении – важное достижение Медицинской сети «Добробут». Инновационный центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, среди которых ангиограф Siemens Artis Q и томограф Siemens Somatom X последнего поколения».

В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов «Добробут» пресс-служба

«Одним из главных ресурсов МС «Добробут» являются люди: как внутри нашей команды, так и снаружи. Мы относимся к пациентам не как к клиентам, а как к самим себе. Именно поэтому для нас важно оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Сейчас миниинвазивные операции на сердце – это уникальный метод, который позволяет сократить время на реабилитацию пациента. На сегодня, Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – единственное место в Украине, где проводятся такие операции. Также с гордостью заявляем, что сеть «Добробут» запускает благотворительный проект всеукраинского масштаба «Большое будущее маленьких сердец». Отныне дети с врожденными пороками сердца, которым показаны миниинвазивные операции, смогут получить их бесплатно. Мы планируем проводить 50 операций в год. Финансирование проекта взяли на себя американский благотворительный фонд, а также благотворительный фонд «Добробут». Операции будут проводить в Инновационном центре хирургии сердца и сосудов».

Заведующий отделением кардиохирургии с блоком интенсивной терапии, доктор медицинских наук, врач-хирург Бабляк Александр Дмитриевич, рассказал о новых проектах и создании благотворительного фонда:

Также среди спикеров конференции присутствовал заместитель медицинского директора по хирургии, врач-хирург Щербина Максим Владимирович. Он отметил, что в борьбе с инсультом самое главное – это время:

«Жизненно важна каждая минута. Инсультный центр – это координационная часть цепи, откуда начинается диагностика и оказание пациенту срочной помощи. Далее – хирургическое отделение, стационар и домашний уход. Реабилитация пациента после выписки также проходит под контролем, поэтому можно сказать, что мы предоставляем круглосуточную помощь нашим пациентам».

Справка: Медицинская сеть «Добробут» – частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне высокоспециализированной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов.

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