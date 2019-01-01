COVID –19 «любит» сладкое: как уберечь себя диабетикам

Врач иммунолог Людмила Гончарова рассказала о том, как уберечь себя от COVID-19 пациентам с диабетом.

Коронавирус, как и многие другие вирусы очень «любит» сладкое, говорит доктор иммунолог, генетик, диетолог Людмила Гончарова. Благодаря глюкозе он процветает и активно проникает в клетки. На фоне стресса, страхов у человека повышается уровень сахара в крови, что нарушает цитоплазматическую мембрану клетки и нарушает функцию, в частности, клеточного иммунитета. Это и является повышением риска проникновения вируса и таким образом заболеваемости COVID-19.

Врач иммунолог, генетик, диетолог Людмила Гончарова пресс-служба

Помимо сладкого, еще одной проблемой является не только ожирение, а и избыточный вес. Ведь именно люди больные сахарным диабетом и люди с избыточным весом входят в группу риска по заболеваемости COVID-19. Для них новый коронавирус имеет особую опасность. Почему так?

Сахарный диабет — это заболевание, поражающее все человеческое тело и в первую очередь сосуды. Микробы, грибы и вирусы, которые им помогают, «любят» сладкое. Ведь организмы пациентов при сахарном диабете такое количество сахаров усвоить не могут. Избыток сахара становится питательной средой для микрофлоры. Контроль диабета и его компенсация позволяют улучшить общее состояние здоровья и снизить риски тяжелого протекания любых присоединившихся (и в том числе COVID-19) инфекционных заболеваний.

Из своей практики работы с пациентами сахарным диабетом для того, чтобы уберечь себя от COVID –19 я настоятельно рекомендую:

снизить или исключить употребление рафинированных продуктов:

выпечки (булки, торты, пирожные, круассаны), конфеты, зефир и мармелад; сухофрукты, макароны, а также снизить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом

выбирать натуральные продукты

сделать специализированные анализы по геному, чтобы увидеть, что усваивается из продуктов, а что нет и обратиться к нам за помощь в составлении меню

пить много воды

Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье!

Об авторе: Людмила Гончарова, доктор иммунолог, генетик, диетолог с более чем 20-летним успешным практическим опытом. Является экспертом в системном оздоровлении и омоложении человека. Уникальная методика лечения основанная на трансформации ДНК, позволяет избавиться от заболеваний на базе генетических, иммунных, гормональных и микробиологических анализов. Основала и руководит клиникой @goncharovaclinic, является соучредителем компании @mygen.test. Также занимается наукой в области микробиологии, вирусологии и иммунологии. В 2019 клиника получили 3 премии от представителя ООН за вклад в здоровье нации. В 2020 - награду от Ukrainian premium в номинации Top Medical expert.

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