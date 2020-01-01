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Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение

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Есть причины, которые должны вас насторожить.
Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
depositphotos.com

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Неприятный запах из интимных мест — не заболевание, но может быть признаком нарушения микрофлоры.

Это нормально, когда присутствуют выделения с кислым запахом. Во влагалище преобладают лактобактерии, которые играют защитную роль - именно они и создают такой аромат.

А замечали ли вы изменения запаха после интимной близости? Появление неприятного запаха после секса связано с продуктами жизнедеятельности организмов. Микробы могут проникать в полость влагалища вместе со спермой полового партнера, или у женщины просто нарушается естественный баланс полезной и патогенной флоры. Мужская сперма является отличной биологической средой для микроорганизмов, по этой причине неприятный запах от влагалища и появляется непосредственно во время или после сексуального контакта.

Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
depositphotos.com

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Фаза цикла также влияет на запах. Вы можете заметить, что во время овуляции меняется запах не только интимной зоны, но и тела.

Но если запах становится резко неприятным, это может говорить о проблеме.
Основные запахи, с которыми обращаются женщины к гинекологу:

  • кислый запах - это вариант нормы. Но если его сопровождают другие симптомы, в виде жжения, зуда покраснения вульвы, – необходимо обратиться к врачу.⠀
  • запах чеснока - такой запах из влагалища может появиться из-за самого чеснока, съеденного накануне. Содержащиеся в нем вещества могут выводиться вместе с потом и другими жидкостями организма. Область влагалища снабжена секреторными железами, из которых и может исходить неприятный запах.⠀
  •  рыбный запах - может быть признаком бактериального вагиноза. Помимо запаха, данная патология может сопровождаться чувством зуда и жжения наружных половых органов. Также может быть симптом такого заболевания как гарднереллез.
  • металлический запах - может говорить о присутствии крови в выделениях. Нормой является, когда он возникает во время менструации и пропадает с ее окончанием. Если запах появляется в середине менструального цикла, это может свидетельствовать о патологии шейки матки.
  • запах дрожжей - может быть симптомом грибковых заболеваний, в том числе и кандидоза
  • запац ацетона - может быть при сахарном диабете. При данной патологии в тканях накапливается большое количество кетоновых тел, которые являются причиной запаха ацетона. Причиной может быть недостаток жидкости, нарушения обмена веществ или гормональные.

Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
Неприятный запах в интимном месте: распространенные причины и лечение
depositphotos.com

Как лечить неприятный запах в интимной зоне:

Самостоятельное лечение при появлении неприятного запаха из влагалища – это не выход. Это может лишь усугубить проблему!

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Учитывая результаты анализов, врач подбирает медикаменты: антибиотики, противогрибковые препараты и лекарственные формы. Длительность курса лечения и комбинацию препаратов определяется лечащим врачом. При вовремя проведённой диагностике, и медицинской помощи, оказанной в срок и в полном объёме, прогноз благоприятный более чем в 80 процентов случаев.

Стоит отметить, что не всегда изменившейся запах вызывают именно заболевания. Запах может измениться из-за:

  • Нарушения гигиены;
  • Смены полового партнера;
  • Эндокринных изменений - при ожирении, сахарном диабете, после родов и при наступлении менопаузы может меняться характер выделений и сопровождающий их запах;
  • Тесное синтетическое белье может тоже значительно изменить привычный запах.⠀

Но если к запаху добавляется зуд, болевые ощущения, температура, учащённое мочеиспускание - визит к врачу откладывать нельзя, наверняка причина серьёзная.

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Теги: неприятный запах, интимные зоны
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