Солнечный ожог: что делать, если вы сгорели на солнце
Читай также: Солнечный удар: причины, симптомы и лечение
Получить солнечный ожог при солнечной и жаркой погоде проще простого, ведь многие наконец-то дождавшись тепла проводят все время на солнце. Однако, у таких действий есть свои последствия, одним из которых может стать солнечный ожог. Что такое солнечный ожог, его симптомы и как оказать первую помощь, сгоревшему на солнце – читай на Ivona.
Солнечный ожог: симптомы и чем опасен ожог
Солнечный ожог – это воспаление кожи, которое вызывает чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения солнца или солярия.
Симптомы солнечного ожога:
- Покраснение кожи, болезненные прикосновения к сгоревшему участку.
- После ожога кожа может припухнуть, покрыться волдырями или корочкой. Также на месте ожога может возникнуть сыпь.
- После ожога может повыситься температура тела, возможно обезвоживание организма.
Солнечный ожог: в чем опасность
Считается, что солнечные ожоги легкой степени не слишком опасны и не требуют сложного лечения. Тем не менее, если легкие ожоги солнца повторяются регулярно, могут привести к возникновению кожных повреждений (фотодерматозу, злокачественным образованиям). А солнечные ожоги, полученные в раннем возрасте, могут стать причиной развития рака кожи в будущем.
Солнечный ожог: первая помощь и лечение
Для лечения солнечного ожога мы настоятельно рекомендуем обратиться к врачу за профессиональной медицинской помощью. До посещения врача потерпевшему можно оказать первую помощь.
Первая помощь при солнечном ожоге сводится к охлаждению и увлажнению поврежденных участков кожи, а также принятию средств, которые снимают болевые ощущения, если в этом есть необходимость. Для того чтобы охладить кожу примите прохладную ванную, душ в этом случае не подходит, потому как сильные струи воды могут вызвать микротравмы и причинить боль. При принятии ванной обожженные участки кожи не стоит мыть мылом и мазать очень жирными кремами.
После охлаждения ожогов, поврежденные участки стоит увлажнить, поскольку они могут воспалиться еще больше. Но не используйте спиртосодержащие средства, так как они сушат кожу и наносят ей еще большие травмы.
Если поврежденная кожа болит – примите противовоспалительные препараты, если чувствуете зуд – антигистаминные.
Автор: Ксения Бреславская
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Как сделать эти дни более комфортными: 7 советов, которые работают
- Что есть и пить, чтобы победить похмелье
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил