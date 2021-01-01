Солнечный ожог: что делать, если вы сгорели на солнце

Рассказываем, какую первую помощь при солнечном ожоге оказать потерпевшему и как не сгорать на солнце.

Читай также: Солнечный удар: причины, симптомы и лечение

Получить солнечный ожог при солнечной и жаркой погоде проще простого, ведь многие наконец-то дождавшись тепла проводят все время на солнце. Однако, у таких действий есть свои последствия, одним из которых может стать солнечный ожог. Что такое солнечный ожог, его симптомы и как оказать первую помощь, сгоревшему на солнце – читай на Ivona.

Солнечный ожог: симптомы и чем опасен ожог

Солнечный ожог – это воспаление кожи, которое вызывает чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения солнца или солярия.

Симптомы солнечного ожога:

Покраснение кожи, болезненные прикосновения к сгоревшему участку.

После ожога кожа может припухнуть, покрыться волдырями или корочкой. Также на месте ожога может возникнуть сыпь.

После ожога может повыситься температура тела, возможно обезвоживание организма.

Солнечный ожог: в чем опасность

Считается, что солнечные ожоги легкой степени не слишком опасны и не требуют сложного лечения. Тем не менее, если легкие ожоги солнца повторяются регулярно, могут привести к возникновению кожных повреждений (фотодерматозу, злокачественным образованиям). А солнечные ожоги, полученные в раннем возрасте, могут стать причиной развития рака кожи в будущем.

Солнечный ожог: первая помощь и лечение

Для лечения солнечного ожога мы настоятельно рекомендуем обратиться к врачу за профессиональной медицинской помощью. До посещения врача потерпевшему можно оказать первую помощь.

Первая помощь при солнечном ожоге сводится к охлаждению и увлажнению поврежденных участков кожи, а также принятию средств, которые снимают болевые ощущения, если в этом есть необходимость. Для того чтобы охладить кожу примите прохладную ванную, душ в этом случае не подходит, потому как сильные струи воды могут вызвать микротравмы и причинить боль. При принятии ванной обожженные участки кожи не стоит мыть мылом и мазать очень жирными кремами.

После охлаждения ожогов, поврежденные участки стоит увлажнить, поскольку они могут воспалиться еще больше. Но не используйте спиртосодержащие средства, так как они сушат кожу и наносят ей еще большие травмы.

Если поврежденная кожа болит – примите противовоспалительные препараты, если чувствуете зуд – антигистаминные.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.