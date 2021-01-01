Похмелье после бурного празднования нужно пережить, обычно оно проходит в течение суток. Также влияют индивидуальные особенностей организма, количество и качество выпитого? Собрали ля вас самые доступные народные средства, которые помогут в эту трудную минуту.

Что есть и пить, чтобы победить похмелье? Getty Images

Первое что нужно и важно сделать это принять контрастный душ.

Напитки:

Из минералки предпочтение лучше всего отдать воде, в которой содержится магний. Ведь именно он способствует ослаблению синдрома похмелья.

Также спасет богатый витамином С лимонный напиток.

Готовят его следующим образом. Большую чашку набивают льдом. Бросают туда дольку лимона. Заливают минералкой. Дают настояться 1 минуту.

Что есть и пить, чтобы победить похмелье? Getty Images

крепкий чай

кофе

кока-кола

пепси.

В списке антипохмельных напитков также есть кофеиносодержащие напитки:

Можно приготовить коктейль «Кровавый глаз». В стакан томатного сока выливают желток и ни в коем случае не перемешивают. Пьют залпом.

Или можно приготовить аргентинскую альтернативу: взбивают 1 сырое яйцо, смешивают с 1 ст. л. уксуса, добавляют соль и перец. Выпивают залпом.

Еда:

Что есть и пить, чтобы победить похмелье? Getty Images

И, конечно же, ничто не поможет лучше, чем здоровый сон.

Жирная еда отлично справляется с похмельем. Все потому что жиры связывают действие алкоголя и утоляют голод.Кроме того, неплохо поесть при похмелье бананов, которые богаты калием. Также помогут овсяная каша с медом, кефир или другие кисломолочные продукте, которые помогут вывести из организма токсины.

Что есть и пить, чтобы победить похмелье? Getty Images

А что касается «лечения похмелья» алкоголем, то, пожалуй этого делать не стоит. Дело в том, что, разлагаясь в печени, алкоголь распадается на два вещества – этанол и метанол. Этанол выделяется первым и не оказывает никакого неприятного воздействия, но как только начинается выделение метанола, наступают симптомы похмелья. Если вы приняли новую порцию алкоголя, организм переключит усилия печени на этанол, но потом все снова возвратится на круги своя.

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