Что есть и пить, чтобы победить похмелье?
Первое что нужно и важно сделать это принять контрастный душ.
Напитки:
Из минералки предпочтение лучше всего отдать воде, в которой содержится магний. Ведь именно он способствует ослаблению синдрома похмелья.
Также спасет богатый витамином С лимонный напиток.
Готовят его следующим образом. Большую чашку набивают льдом. Бросают туда дольку лимона. Заливают минералкой. Дают настояться 1 минуту.
- крепкий чай
- кофе
- кока-кола
- пепси.
Можно приготовить коктейль «Кровавый глаз». В стакан томатного сока выливают желток и ни в коем случае не перемешивают. Пьют залпом.
Или можно приготовить аргентинскую альтернативу: взбивают 1 сырое яйцо, смешивают с 1 ст. л. уксуса, добавляют соль и перец. Выпивают залпом.
Еда:
Кроме того, неплохо поесть при похмелье бананов, которые богаты калием. Также помогут овсяная каша с медом, кефир или другие кисломолочные продукте, которые помогут вывести из организма токсины.
И, конечно же, ничто не поможет лучше, чем здоровый сон.
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