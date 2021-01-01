Солнечный удар: причины, симптомы и лечение

В такую жаркую и солнечную погоду получить солнечный удар весьма легко.

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Украинцы, ждавшие солнечного и жаркого лета, могут возрадоваться, ведь в ближайшие дни температура воздуха в стране будет превышать 30 градусов тепла. Помимо шоколадного загара такая погода несет много опасностей, в том числе и возникновение солнечного удара. Что такое солнечный удар, как он проявляется и как его лечить, расскажет Ivona.

Солнечный удар: что это такое, причины и симптомы

Солнечный удар – это болезненное состояние, которое проявляется в следствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую голову. Солнечный удар происходит из-за того, что организм получает большее количество тепла, чем то, которое он в состоянии охлаждать должным образом.

Причины солнечного удара:

Прямое попадание солнца на непокрытую голову.

Сложности с рассеиванием тепла: плотная одежда, плохо проветриваемые помещения.

Избыточный вес, ожирение.

Стресс.

Сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Симптомы солнечного удара: как проявляется в легкой, средней и сложной формах

Солнечный удар легкой степени: головная боль, тошнота, общая слабость, частое дыхание и учащенный пульс.

Солнечный удар средней степени: сильные головные боли с тошнотой и рвотой, состояние обморока, учащенные дыхание и пульс, повышенная температура тела 38-40 градусов, упадок сил, кровотечения из носа.

Солнечный удар тяжелой степени: на коже лица появляются красные пятна, а затем кожа становится синюшной, возможны изменения сознания (бред, галлюцинации), спонтанные судороги, температура тела выше 41 градуса, непроизвольное выделение кала и мочи.

Солнечный удар: первая помощь и лечение

Для лечения солнечного удара обязательно стоит обратиться к специалистам, а первую помощь можно оказать на месте, пока едет скорая.

Первая помощь при солнечном ударе: что делать

Пострадавшего перевести или перенести в затененное место или помещение с достаточным уровнем кислорода и нормальным уровнем влажность. Лицо, получившее солнечный удар, нужно уложить, под голову и ноги подложить что-нибудь, чтобы они оставались в приподнятом состоянии. Пострадавшему дать прохладной воды, лучше минеральной. Смочить лицо пострадавшего водой, приложить на лоб, затылок и шею холодный компресс, кусочек льда или холодную бутылку. Облить все тело водой не теплее 20 градусов или же укутать больного в мокрую простыню. Если началась рвота, перевернуть больного на бок, чтобы освободить дыхательные пути от рвотных масс.

Автор: Ксения Бреславская

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