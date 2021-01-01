Липа была священным деревом у славян и отождествлялась с богиней любви и красоты – Ладой. И не спроста, ведь из липы получается прекрасная натуральная косметика.

Существует около 10 видов липы. Самый распространенный в европейской части страны вид – липа мелколистная. Особенно хороша липа летом, во время цветения, когда дерево сверху донизу покрыто душистыми, источающими нежный аромат желтоватыми цветками, собранными в полузонтики, с крупным, как крыло стрекозы, прицветником.

В старину у наших предков ни одно празднество не обходилось без обрядовых сцен у лип. Под липами они водили хороводы, которые непременно посвящались липовому цвету, липовому аромату и липовому меду.

Липовый цвет в косметологии: как применять? pixabay.com

Маски для лица с липовым цветом

Липовая маска

1/2 столовой ложки липового цвета прокипятить 5 минут в 1/2 стакана воды, отвар процедить и смешать с равным количеством сливок и желтком куриного яйца. В полученной смеси намочить салфетку из марли и наложить на лицо на 15–20 минут. Рекомендуется делать 2–3 раза в неделю. Курс: 15–20 масок.

В научной медицине в качестве лекарственного сырья используют только цветки липы – липовый цвет, а в народной – практически все части растения.

Смягчающая маска из липы и шалфея для раздраженной кожи

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Измельченные цветки липы и листья шалфея лекарственного (по 1 чайной ложке) залить на 5–7 минут стаканом молока. Смесь довести до кипения, охладить и нанести на лицо и шею, предварительно смазанные жидким кремом для сухой кожи. Сверху покрыть пленкой и махровым полотенцем. Через 15–20 минут маску снять ватным тампоном, смоченным вначале в теплой, а затем в холодной воде. Рекомендуется делать 2–3 раза в неделю.

Курс 15–20 масок.

Липовый цвет в косметологии: как применять? pixabay.com

Маска из цветков липы и геркулеса

Столовую ложку измельченных цветков липы залить 1/2 стакана горячей воды и кипятить на медленном огне до получения густой массы. Добавить чайную ложку геркулеса. При жирной коже массу наложить на лицо толстым слоем в теплом виде (удобнее через марлевую салфетку), при сухой – в холодном. Через 15–20 минут маску удалить, лицо обмыть прохладной водой. На сухую и нормальную кожу нанести жирный питательный крем. Маски можно делать 2–3 раза в неделю.

Курс 15–20 масок.

Маска из цветков липы и крема

2 чайные ложки готового крема для сухой кожи смешать с 2 чайными ложками концентрированного отвара липового цвета (3–4 столовые ложки цветков залить 2 стаканами воды, кипятить 5– 10 минут). Теплую массу нанести на лицо и шею в виде маски. Держать 15 минут. Смыть теплой газированной минеральной водой. Делать 2 раза в неделю.

Курс 20 масок.

Липовый цвет в косметологии: как применять? pixabay.com

Лимонная маска с липовым цветом

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1/2 столовой ложки липового цвета прокипятить 5 минут в 1/2 стакана воды, отвар процедить и смешать с равным количеством сливок и желтком куриного яйца. В полученной смеси намочить салфетку из марли и наложить на лицо на 15–20 минут. Рекомендуется делать 2– 3 раза в неделю. Курс 15–20 масок.

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