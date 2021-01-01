Какие фитопрепараты выбирать при насморке, что такое фитониринг.

Фитопрепараты часто популярнее синтетических лекарств, ведь с их помощью можно не только лечить болезнь, но и сохранить здоровье. У многих на слуху новое понятие — фитониринг, а именно растительные разработки. Познакомим вас с фитонирингом ближе, а также узнайте, каким фитониринговым препаратам от насморка и синусита стоит отдать предпочтение и почему.

Фитониринг — современное направление фитотерапии

Фармацевтический рынок Украины на 70% состоит из лекарств импортируемых, и только 30% производится в Украине. Выйти на рынок украинским генерикам довольно сложно из-за проблем в системе патентирования препаратов. Поэтому стоимость лекарств в Украине на треть выше, чем в Европе. К тому же, не все фармацевтические компании на украинском рынке готовы использовать инновационные технологии для выявления действующих веществ растений. Но, без этого сложно изготавливать по-настоящему эффективные фитопрепараты.

По мнению ученых, фитониринг — будущее фармацевтики, ведь ново созданные растительные препараты смогут соперничать с синтетическими. Да, концентрация веществ у них может быть ниже, зато побочные эффекты будут отсутствовать вовсе или сведены к минимуму.

Фитониринговые препараты: как создают качественное лекарство

Какие фитопрепараты выбирать при насморке depositphotos.com

С появлением фитониринга многим фармацевтическим компаниям, которые изготавливают препараты из растительного сырья, приходится придерживаться новых правил. Но есть и такие, которые этими правилами “живут” уже давно. Например, “Бионорика СЕ” еще с 30-х годов прошлого века контролирует процесс изготовления препаратов от А до Я. Речь идет не только о переработке, но и о посеве, и культивации лекарственных растений, проверке качества активных компонентов в них, а потом уже и готовой продукции. За почти сто лет работы в сфере фитотерапии, в “Бионорика СЕ” знают, как оптимизировать комбинации активных компонентов, чтобы получить в конечном итоге высокотехнологичные продукты.

Фармакологические свойства у двух якобы одинаковых лекарств разных производителей точно отличается, хоть и идентичен первоначальный состав растительного сырья. Соответственно, количество биологически активных веществ (БАВ) в одной дозе двух препаратов разное. Исследования всех фитониринговых препаратов “Бионорика СЕ” показали, что в каждой дозе препарата количество БАВ достаточно для наступления гарантированного фармакологического эффекта и не зависит от партии или года сбора урожая. Их эффективность доказана во время доклинических и клинических исследований, отвечающих высоким стандартам доказательной медицины.

Концепция фитониринга состоит из нескольких этапов:

В институте химии растений в австрийском Инсбруке изучают лекарственные растения и выделяют их БАВ. В дикой природе ищут “идеальное” растение с максимальной концентрацией БАВ. При этом делают биохимический скрининг тысячам экземпляров. Проводится вегетативное размножение “идеальных” растений в лабораторных условиях, и таким образом получают пул растений, готовых для высадки в полевых условиях. Растения высевают и собирают в одно и то же время, на одной и той же стадии дозревания. Такое сырье качественно отличается от сырья просто собранного в дикой природе, которое используют для изготовления фитопрепаратов многие фармацевтические компании. Производят лекарства с помощью оборудования изготовленного исходя из особенностей БАВ конкретного растения. Изучают безопасность и эффективность готового препарата.

Какие выбирать фитопрепараты от насморка и синусита

Первые симптомы насморка у взрослых и детей идентичны: заложенность носа, сухость, жжение, свербеж. “Лечения” сосудосуживающими каплями быть не может, ведь они просто маскируют симптомы самого заболевания. К тому же пользоваться ими дольше 5 дней нельзя, поскольку проявляется ряд побочных эффектов.

Безопасно вылечить насморк с 1-го дня появления симптомов может фитопрепарат рекомендованный Европейским руководством по лечению риносинусита EPOS 2020 — Синупрет. Он обладает комплексным действием благодаря уникальному растительному комплексу в его составе. С помощью Синупрета вы избавитесь от насморка, облегчите носовое дыхание, предотвратите развитие отита или синусита.

Синупрет экстракт пресс-служба

Синупрет экстракт — один из немногих фитопрепаратов, который включен в национальное руководство по лечению риносинусита в Украине и Германии. Преимущество препарата в том, что его можно принимать как детям от 12 лет, так и взрослым.

Будьте здоровы!

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Перед використанням обов’язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

СИНУПРЕТ® таблетки, вкриті оболонкою, № 50. Р.П. № UA/4373/01/01

СИНУПРЕТ® краплі оральні по 100 мл у флаконі. Р.П. № UA/4373/02/01

СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ таблетки, вкриті оболонкою № 20. Р. П. № UA/15267/01/01

СИНУПРЕТ® сироп по 100 мл. Р. П. № UA/4373/03/01

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Які фітопрепарати обирати при нежиті, і навіщо нам фітоніринг

Які фітопрепарати обирати при нежиті depositphotos.com

Фітоніринг — сучасний напрямок фітотерапії

Фітопрепарати часто популярніші за синтетичні ліки, адже з їх допомогою можна не лише лікувати хворобу, а й зберегти здоров'я. Багато хто чув нове поняття — фітоніринг, а саме рослинні розробки. Познайомимо вас з фітонірингом ближче, а також дізнайтеся, яким фітонірінговим препаратам від нежитю і синуситу варто віддати перевагу і чому.

Фармацевтичний ринок України на 70% складається з ліків, що імпортуються, і лише 30% виробляється в Україні. Вийти на ринок українським генерикам досить складно через проблеми в системі патентування препаратів. Тому вартість ліків в Україні на третину вище, ніж в Європі. До того ж, не всі фармацевтичні компанії на українському ринку готові використовувати інноваційні технології для виявлення діючих речовин рослин. Але, без цього складно виготовляти по-справжньому ефективні фітопрепарати.

На думку вчених, фітоніринг — майбутнє фармацевтики, адже новостворені рослинні препарати зможуть змагатися з синтетичними. Так, концентрація речовин у них може бути нижче, водночас побічні ефекти будуть відсутні зовсім або мінімальними.

Фітонірінгові препарати: як створюють якісні ліки

З появою фітонірингу багатьом фармацевтичним компаніям, які виготовляють препарати з рослинної сировини, доводиться дотримуватися нових правил. Але є і такі, які цими правилами “живуть“ вже давно. Наприклад, “Біонорика СЕ“ ще з 30-х років минулого століття контролює процес виготовлення препаратів від А до Я. Мова йде не лише про переробку, а про засівання і культивацію лікарських рослин, перевірку якості активних компонентів в них, а потім вже і готової продукції. За майже сто років роботи в галузі фітотерапії, в “Біонорика СЕ“ знають, як оптимізувати комбінації активних компонентів, щоб отримати в кінцевому підсумку високотехнологічні продукти.

Фармакологічні властивості у двох нібито однакових ліків різних виробників точно відрізняється, хоч і ідентичний склад попередньої рослинної сировини. Відповідно, кількість біологічно активних речовин (БАР) в одній дозі двох препаратів різний. Дослідження всіх фітонірінгових препаратів “Біонорика СЕ“ показали, що в кожній дозі препарату кількість БАР достатньо для настання гарантованого фармакологічного ефекту і не залежить від партії або року збору врожаю. Їх ефективність доведена під час доклінічних і клінічних досліджень, які відповідають високим стандартам доказової медицини.

Концепція фітонірингу складається з декількох етапів:

В інституті хімії рослин в австрійському Інсбруку вивчають лікарські рослини і виділяють їх БАР. У дикій природі шукають “ідеальну“ рослину з максимальною концентрацією БАР. Водночас роблять біохімічний скринінг тисячам примірників. Проводиться вегетативне розмноження “ідеальних“ рослин в лабораторних умовах, і таким чином отримують пул рослин, готових для висаджування в польових умовах. Рослини висівають і збирають в один і той же час, на одній і тій самій стадії дозрівання. Така сировина якісно відрізняється від сировини просто зібраної в дикій природі, яку використовують для виготовлення фітопрепаратів багато фармацевтичних компаній. Виробляють ліки за допомогою устаткування виготовленого виходячи з особливостей БАР конкретної рослини. Вивчають безпеку і ефективність готового препарату.

Які вибирати фітопрепарати від нежиті і синуситу

Перші симптоми нежитю у дорослих і дітей ідентичні: закладеність носа, сухість, печіння, свербіж. “Лікування“ судинозвужувальними краплями бути не може, адже вони просто маскують симптоми самого захворювання. До того ж користуватися ними довше 5 днів не можна, оскільки проявляється ряд побічних ефектів.

Безпечно вилікувати нежить з 1-го дня появи симптомів може фітопрепарат рекомендований Європейською настановою по лікуванню риносинусита EPOS 2020 року - Синупрет. Він володіє комплексною дією завдяки унікальному рослинному комплексу в його складі. За допомогою Синупрету ви позбудетеся від нежиті, полегшите носове дихання, уникнете розвитку отиту або синуситу.

Синупрет екстракт - один з небагатьох фітопрепаратів, який включений в національне керівництво з лікування риносинуситу в Україні та Німеччині. Перевага препарату в тому, що його можна приймати як дітям від 12 років, так і дорослим.

Будьте здорові!

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