Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Потому стоит себя обезопасить от самых очевидных «диверсантов». Тех, чье «нитратное содержание» можно с определенной долей вероятности вычислить на глаз.
Общие правила
Размер имеет значение. Избегайте самых больших овощей и фруктов. Ведь с точки зрения логики - времени у первых овощей-фруктов вырасти до впечатляющих размеров без помощи нитратов, попросту нет. Любые доводы про солнце, погоду и теплицы – вилами по воде писаны.
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Запах. Избегать нужно как сильно пахнущих овощей, так и не имеющих запаха вовсе. Природа только в исключительных случаях награждает свои плоды ароматами, пьянящими не то что рынок, но и соседние кварталы. Не менее опасны и овощи, выращенные на гидропонике – специальном питательном растворе. Часто так выращивают огурцы-помидоры.
Они не пахнут, но направление к аллергологу выписывают моментально.
Выбираем по цвету
Огурцы. Ярко-зеленые, как апрельская трава, огурцы наверняка выращены на нитратах. Огурец должен быть средне-зеленым и точка.
Корнеплоды. Родной цвет моркови – оранжевый, а не красный. Без зелёных и жёлтых вкраплений.
Хороший картофель имеет белую, а не желтую мякоть. Правда, тут бывают исключения. Некоторые сорта имеют желтоватую окраску мякоти на совершенно законных основаниях (по прихоти селекционеров).
Тыква, выращенная на нитратах, выдает себя неровными волнистыми полосками на поверхности. А у свеклы - закрученный корень.
И король всех отравлений, конечно же, арбуз.
Клубника. Чтобы отличить нитратную клубнику от чистой, рекомендуют выдавить сок из ягодки в стакан с водой. Если жидкость становится мутной, нитраты присутствуют. При окрашивании воды в приятный рубиновый цвет, можно быть уверенным в качестве.
Как бороться с нитратами в продуктах:
Тщательно мойте продукты
Пестициды образуют на овощах и фруктах липкий налет. Если промыть их под водой, используя чистую мягкую щетку, можно избавиться от них легко и быстро. Кроме этого, рекомендуем замачивать помидоры и зелень хотя бы на час, периодически меняя воду на свежую.
Правильно чистите
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Из капусты снимайте верхние листья и вырезайте кочерыжку. С первых кабачков, огурцов и баклажанов удаляйте кожуру. Также срезайте область плодоножки, поскольку это самое ядовитое место. Не забывайте удалять позеленевшие части картофеля и моркови, в них содержится опасное вещество – соланин.
Применяйте тепловую обработку
Уровень нитратов в тщательно проваренных моркови и картофеле - снижается на 20%. А если проварить дважды, то еще больше. Единственный минус – пропадают витамины. Приготовление на пару, тушение и запекание являются более щадящими способами.
Вспомогательные вещества
Лимонная кислота и гранатовый сок обладают способностью обезвреживать нитратные соединения. Сбрызгивайте овощи перед подачей на стол. Это не только полезно, но и вкусно.
Будьте внимательны при покупке. Всегда осматривайте товар и берите в проверенных местах. А еще лучше – не спешите. Подождите, пока наступит сезон овощей и фруктов. И будьте здоровы!
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