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Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах

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Фрукты и овощи кажутся особо аппетитными в момент своего первого появления на рынках. Но останавливают два момента – цена и нитраты.
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
pixabay.com

Потому стоит себя обезопасить от самых очевидных «диверсантов». Тех, чье «нитратное содержание» можно с определенной долей вероятности вычислить на глаз.

Общие правила

Размер имеет значение. Избегайте самых больших овощей и фруктов. Ведь с точки зрения логики - времени у первых овощей-фруктов вырасти до впечатляющих размеров без помощи нитратов, попросту нет. Любые доводы про солнце, погоду и теплицы – вилами по воде писаны.

Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
pixabay.com

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Запах. Избегать нужно как сильно пахнущих овощей, так и не имеющих запаха вовсе. Природа только в исключительных случаях награждает свои плоды ароматами, пьянящими не то что рынок, но и соседние кварталы. Не менее опасны и овощи, выращенные на гидропонике – специальном питательном растворе. Часто так выращивают огурцы-помидоры.

Они не пахнут, но направление к аллергологу выписывают моментально.

Выбираем по цвету

Огурцы. Ярко-зеленые, как апрельская трава, огурцы наверняка выращены на нитратах. Огурец должен быть средне-зеленым и точка. 

Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
pixabay.com

Корнеплоды. Родной цвет моркови – оранжевый, а не красный. Без зелёных и жёлтых вкраплений.
Хороший картофель имеет белую, а не желтую мякоть. Правда, тут бывают исключения. Некоторые сорта имеют желтоватую окраску мякоти на совершенно законных основаниях (по прихоти селекционеров).
Тыква, выращенная на нитратах, выдает себя неровными волнистыми полосками на поверхности. А у свеклы - закрученный корень.
И король всех отравлений, конечно же, арбуз.  

Клубника. Чтобы отличить нитратную клубнику от чистой, рекомендуют выдавить сок из ягодки в стакан с водой. Если жидкость становится мутной, нитраты присутствуют. При окрашивании воды в приятный рубиновый цвет, можно быть уверенным в качестве.

Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
pixabay.com

Как бороться с нитратами в продуктах:

Тщательно мойте продукты

Пестициды образуют на овощах и фруктах липкий налет. Если промыть их под водой, используя чистую мягкую щетку, можно избавиться от них легко и быстро. Кроме этого, рекомендуем замачивать помидоры и зелень хотя бы на час, периодически меняя воду на свежую.

Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
Нитраты - как их распознать в ранних овощах и фруктах
pixabay.com

Правильно чистите

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Из капусты снимайте верхние листья и вырезайте кочерыжку. С первых кабачков, огурцов и баклажанов удаляйте кожуру. Также срезайте область плодоножки, поскольку это самое ядовитое место. Не забывайте удалять позеленевшие части картофеля и моркови, в них содержится опасное вещество – соланин.

Применяйте тепловую обработку
Уровень нитратов в тщательно проваренных моркови и картофеле - снижается на 20%. А если проварить дважды, то еще больше. Единственный минус – пропадают витамины. Приготовление на пару, тушение и запекание являются более щадящими способами.

Вспомогательные вещества

Лимонная кислота и гранатовый сок обладают способностью обезвреживать нитратные соединения. Сбрызгивайте овощи перед подачей на стол. Это не только полезно, но и вкусно.

Будьте внимательны при покупке. Всегда осматривайте товар и берите в проверенных местах. А еще лучше – не спешите. Подождите, пока наступит сезон овощей и фруктов. И будьте здоровы!

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Теги: нитраты в овощах, нитраты, нитраты в овощах и фруктах
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Источник: Ivona

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