Укус комара: как избавиться от зуда и чем лечить аллергию

Отдых на природе – это не только песни под гитару у костра, но и укусы комаров.

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Скоро уже совсем потеплеет, а это значит, что мы не только переоденемся в легкие платья и шорты, но и можем столкнуться с насекомыми. Результатами таких столкновений, как правило, оказываются укусы и зуд на их месте. Как убрать зуд после укуса комара и как лечить аллергию, решила выяснить Ivona.

Как избавиться от зуда после укуса комара

Наиболее распространенной реакцией на укус комара является покраснение на месте укуса и зуд. Порой зуд бывает настолько сильным, что избавиться от него – задача №1. Если у вас после укуса комара беспокоит только зуд и нет сильной аллергической реакции, разбираемся, чем мазать место укуса комара. Есть несколько действенных способов, как избавиться от зуда после укуса комара.

Как избавиться от зуда после укуса комара: действенные способы

Медицинский спирт. Укус комара можно смазать медицинским спиртом, отмечает доктор Джонатан Дей, профессор медицинской энтомологии Университета Флориды. По его словам, спирт «денатурирует» белок из слюны комара, на который обычно организм реагирует зудом.

Укус комара можно смазать медицинским спиртом, отмечает доктор Джонатан Дей, профессор медицинской энтомологии Университета Флориды. По его словам, спирт «денатурирует» белок из слюны комара, на который обычно организм реагирует зудом. Лед или холодная банка с водой. Если под рукой нет медицинского спирта, убрать зуд на некоторое время в домашних условиях можно с помощью льда. Но лед поможет убрать зуд лишь на некоторое время, поскольку он не удаляет и не нейтрализует слюнные белки комара и, таким образом, зуд вернется через некоторое время.

Если под рукой нет медицинского спирта, убрать зуд на некоторое время в домашних условиях можно с помощью льда. Но лед поможет убрать зуд лишь на некоторое время, поскольку он не удаляет и не нейтрализует слюнные белки комара и, таким образом, зуд вернется через некоторое время. Гидрокарбонат натрия. Дома избавиться от зуда после укуса комара поможет обычная сода. Достаточно смешать соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Смажьте укусы пастой и через время наступит облегчение. Если же укусов слишком много, добавьте четверть чашки соды в ванную. После купания вы почувствуете уменьшение зуда.

Дома избавиться от зуда после укуса комара поможет обычная сода. Достаточно смешать соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Смажьте укусы пастой и через время наступит облегчение. Если же укусов слишком много, добавьте четверть чашки соды в ванную. После купания вы почувствуете уменьшение зуда. Гидрокортизоновая мазь. Для того чтобы уменьшить опухлость и покраснение на месте укуса стоит несколько раз в день наносить гидрокортизоновую мазь.

Как избавиться от зуда после укуса комара depositphotos.com

Аллергия на укус комара: симптомы и лечение

Комары относятся к тем насекомым, на укусы которых возможна аллергическая реакция. Если у большинства людей после укуса комара наблюдается небольшое покраснение и зуд, то для аллергиков укус комара может обернуться серьезной проблемой. Давайте разбираться, как лечить аллергию на укус комара.

Аллергия на укус комара: симптомы

Боли,

Обширная отечность,

Учащение пульса,

Повышение температуры,

Проблемы с дыханием.

При выявлении следующих симптомов после укуса комара, стоит обратиться за квалифицированной помощью к врачу или, если состояние совсем сложное, вызвать скорую. Пока не приехала скорая стоит сделать:

Промыть зараженную область под холодной водой, чтобы смыть остатки грязи и ядовитых веществ. Продезинфицировать пораженный участок перекисью водорода или йодом. Пить много жидкости, чтобы скорее вывести токсины из организма.

Если появился отек, вызывайте скорую. Также обратиться за медицинской помощью стоит, если место укуса инфицировано.

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