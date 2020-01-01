Что делать, если у ребенка аллергия на клеща домашней пыли – отвечает иммунолог-аллерголог Александр Назаренко.

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Аллергия на пыль у детей – явление нередкое. Что делать, если у ребенка аллергия на клеща домашней пыли, как лечить Ivona узнала у к.м.н, врача иммунолога-аллерголога высшей категории Александра Назаренко.

К.м.н., врач иммунолог-аллерголог Александр Назаренко facebook.com

Аллергия на клеща домашней пыли у детей: как проявляется

Аллергия на пыль проявляется у детей и у взрослых одинаково: заложенность носа, чихание, зуд в носу, зуд в глазах. Аллергеном является не просто пыль, а клещ домашней пыли. Он микроскопического размера и присутствует в каждом помещении, единственное место, где нет клеща – высокогорье, высоты от 3 тысяч метров. Когда люди жалуются на аллергию, при контакте пухом/перьями в подушках и др., на самом деле – это аллергия на клеща домашней пыли, поскольку он распространен повсеместно.

К аллергии у детей нужно относиться со всей серьезностью, поскольку, если она развивается в раннем возрасте, существует большая вероятность того, что аллергия будет иметь осложнения и перейдет в бронхиальную астму или атопический дерматит.

Аллергия на пыль у ребенка: лечение

При выявлении у ребенка симптомов аллергии на домашнюю пыль обязательно нужно обратиться к врачу. Лечение аллергии состоит из двух этапов: симптоматической помощи и аллерген-специфической иммунотерапии.

Симптоматическая помощь. Когда аллерген встречается с антителами на слизистых оболочках носа, горла, бронхов происходит выброс медиатора воспаления – гистамина. Существуют различные антигистаминные препараты, которые связывают гистамин, уменьшают симптомы, но не лечат заболевание.

Когда аллерген встречается с антителами на слизистых оболочках носа, горла, бронхов происходит выброс медиатора воспаления – гистамина. Существуют различные антигистаминные препараты, которые связывают гистамин, уменьшают симптомы, но не лечат заболевание. Аллерген-специфическая иммунотерапия. Прежде чем перейти к этому методу лечения нужно выяснить, к чему именно аллергия. Рекомендуется выяснить к какому из белков аллергия – от этого зависит эффективность лечения. В современных аллерго-вакцинах присутствуют мажорные белки Der p 1, Der p 2 и Der p 23 и, если у человека аллергия, т.е. к этим белкам высокое количество антител класса IgE, тогда терапия будет эффективной. В тоже время в аллерго-вакцине минорных белков нет, поэтому в таком случае лечение не поможет. Чтобы с высокой долей точности определить к каким белкам аллергия нужно использовать иммунофлюоресцентные методы. Такую диагностику проводят детям с двух лет.

Существует несколько способов лечения: сублингвальный, с помощью спрея и инъекционный. Аллерго-вакцину в форме спрея можно применять дома, но срок использования длительный (5-7 лет). Улучшение наступает уже после года использования. Инъекции же нужно вводить раз в месяц. Продолжительность лечения – три года. На сегодняшний день существуют вакцины еще не ко всем белкам клеща, поэтому 80% случаев аллергии на клеща домашней пыли можно вылечить, а 20% – еще нет.

Профилактика аллергии на пыль: как минимизировать контакт с аллергеном

Здоровый образ жизни – лучшая профилактика аллергии, потому как аллергия – это дисфункция иммунной системы. Нужно вовремя лечить бактериальную и герпес-вирусную инфекции. Если один из родителей болеет аллергией, то вероятность, что это нарушение в иммунной системе передастся ребенку составляет 50-60%. Если же аллергией страдают оба родителя, то вероятность проявления аллергии у ребенка – 90-99%. Поэтому еще до первых симптомов аллергии у ребенка нужно сделать проверку на наличие повышенного количества IgE антитела. Если у ребенка уже есть повышенный титр IgE антител, нужно минимизировать контакт с аллергеном.

Чтобы минимизировать контакт с клещом домашней пыли, нужно:

Проводить регулярную влажную уборку моющими пылесосами,

Вытряхивать перед сном постельные принадлежности,

Все книги и бумаги убрать за стекло.

Таким образом, если уменьшить контакт с аллергеном, есть вероятность, что ребенок может избежать аллергии.

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