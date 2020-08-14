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Как подтянуть грудь: совет Аниты Луценко

Комментариев: 2
Этот вопрос волнует многих девушек.
Как подтянуть грудь: совет Аниты Луценко
Как подтянуть грудь: совет Аниты Луценко
facebook.com/anitasporty

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко регулярно получает вопросы от подписчиков, как похудеть. Анита часто делится полезными постами, в этот раз фитнес-тренер рассказала, можно ли подтянуть грудь. 

Анита отметила, что ей бы хотелось поделиться упражнениями, которые подтянут грудь, но их не существует. 
Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или сделать пластику. 

Чтобы грудь не теряла форму, важно соблюдать некоторые правила:

  • Беречь грудь изначально. Правильный лиф, уход ( крема, масла) , топ во время тренировок.
  • Осанка. Достаточно сильно можно подправить грудь, если вы сутулая и никогда не занимались спортом. Прости расправить плечи. Это уже будет выглядеть по другому.
  • Растяжки, амплитудные движения- это то, что также ну грубо на 1 мм уберёт сморщенность и добавит расправлености и натянутости груди. Какая растяжка? Та же Сурия утром даст этот эффект.
  •  И да, худея, грудь становится меньше- факт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какими упражнениями подтянуть грудь? 🙈мне очень хотелось бы сказать вам, что вот делайте вот так и грудь после родов или в следствии возраста станет округлой, упругой и подтянутой. Но я не могу так сказать. Упражнения не дадут эффекта , к сожалению, которого хотелось бы. Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или 🤷🏼‍♀️ сделать пластику. Я никого не подначиваю на операцию, но и пустыми обещаниями кормить не буду. Что все-таки можно сделать: 1. Беречь грудь изначально. Правильный лиф, уход ( крема, масла) , топ во время тренировок. 2. Осанка. Достаточно сильно можно подправить грудь, если вы сутулая и никогда не занимались спортом. Прости расправить плечи. Это уже будет выглядеть по другому. 3. Растяжки, амплитудные движения- это то, что также ну грубо на 1 мм уберёт сморщенность и добавит расправлености и натянутости груди. Какая растяжка? Та же Сурия утром даст этот эффект. 4. 4. И да, худея, грудь становится меньше- факт.

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)


Ранее мы писали, какие гормоны мешают похудеть. 

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Теги: Анита Луценко
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    14.08.2020, 17:33
Оценка:  0
zadneprohodchik
что там подтягивать 1й размер
гость  (аноним)  14.08.2020, 17:28
Оценка:  0
гость
У неё её нет. А то что есть не особо и поднято. Как все эти горе-тренеры любят попиздeть. Лучше бы рассказала почему у неё голова наклонена и ключицы несеметричные , или это так надо - мода кривых людей ?
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