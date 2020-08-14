Как подтянуть грудь: совет Аниты Луценко
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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко регулярно получает вопросы от подписчиков, как похудеть. Анита часто делится полезными постами, в этот раз фитнес-тренер рассказала, можно ли подтянуть грудь.
Анита отметила, что ей бы хотелось поделиться упражнениями, которые подтянут грудь, но их не существует.
Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или сделать пластику.
Чтобы грудь не теряла форму, важно соблюдать некоторые правила:
- Беречь грудь изначально. Правильный лиф, уход ( крема, масла) , топ во время тренировок.
- Осанка. Достаточно сильно можно подправить грудь, если вы сутулая и никогда не занимались спортом. Прости расправить плечи. Это уже будет выглядеть по другому.
- Растяжки, амплитудные движения- это то, что также ну грубо на 1 мм уберёт сморщенность и добавит расправлености и натянутости груди. Какая растяжка? Та же Сурия утром даст этот эффект.
- И да, худея, грудь становится меньше- факт.
Какими упражнениями подтянуть грудь? 🙈мне очень хотелось бы сказать вам, что вот делайте вот так и грудь после родов или в следствии возраста станет округлой, упругой и подтянутой. Но я не могу так сказать. Упражнения не дадут эффекта , к сожалению, которого хотелось бы. Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или 🤷🏼♀️ сделать пластику. Я никого не подначиваю на операцию, но и пустыми обещаниями кормить не буду. Что все-таки можно сделать: 1. Беречь грудь изначально. Правильный лиф, уход ( крема, масла) , топ во время тренировок. 2. Осанка. Достаточно сильно можно подправить грудь, если вы сутулая и никогда не занимались спортом. Прости расправить плечи. Это уже будет выглядеть по другому. 3. Растяжки, амплитудные движения- это то, что также ну грубо на 1 мм уберёт сморщенность и добавит расправлености и натянутости груди. Какая растяжка? Та же Сурия утром даст этот эффект. 4. 4. И да, худея, грудь становится меньше- факт.
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