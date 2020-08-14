Как подтянуть грудь: совет Аниты Луценко

Этот вопрос волнует многих девушек.

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко регулярно получает вопросы от подписчиков, как похудеть. Анита часто делится полезными постами, в этот раз фитнес-тренер рассказала, можно ли подтянуть грудь.

Анита отметила, что ей бы хотелось поделиться упражнениями, которые подтянут грудь, но их не существует.

Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или сделать пластику.



Чтобы грудь не теряла форму, важно соблюдать некоторые правила:

Беречь грудь изначально. Правильный лиф, уход ( крема, масла) , топ во время тренировок.

Осанка. Достаточно сильно можно подправить грудь, если вы сутулая и никогда не занимались спортом. Прости расправить плечи. Это уже будет выглядеть по другому.

Растяжки, амплитудные движения- это то, что также ну грубо на 1 мм уберёт сморщенность и добавит расправлености и натянутости груди. Какая растяжка? Та же Сурия утром даст этот эффект.

И да, худея, грудь становится меньше- факт.



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