Если вы набираете вес, несмотря на все принятые вами меры, проверьте свой гормональный фон.

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Когда появляется лишний вес, то чаще всего мы виним во всем неправильное питание, сидячий образ жизни, недосыпы. Что делать, если вроде бы питаешься правильно, занимаешься спортом, но вес не уходит? Возможно, причина, почему появляется лишний вес – гормоны.

Тыроиды

Щитовидная железа вырабатывает три гормона : тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин. Эти гормоны регулируют обмен веществ, сон, частоту сердечных сокращений. Нарушение работы этих гормонов приводит к гипотиреозу. При гипотиреозе наблюдается увеличение веса, депрессия, запоры, усталость, повышенный уровень холестерина в крови. Среди причин гипотиреоза непереносимость глютена, недоедание.



Гормоны, которые мешают похудеть depositphotos.com

Инсулин

Инсулин - это гормон, выделяемый поджелудочной железой, который помогает переносить глюкозу в клетки. Чрезмерное потребление обработанных пищевых продуктов, алкоголя, искусственно подслащенных напитков может привести к инсулинорезистентности. В этом случае мышечные клетки не способны распознавать связанный с глюкозой инсулин, и поэтому глюкоза остается в кровотоке, вызывая скачок уровня сахара в крови. Это приводит к увеличению веса и диабету 2 типа.

Лептин

Гормон лептин сигнализирует о том, что вы сыты. Но из-за чрезмерного потребления продуктов с высоким содержанием сахара, таких как конфеты, шоколад, обработанных пищевых продуктов, избыток фруктозы превращается в жир, который откладывается в печени, на животе и других частях тела. По мере того, как вы продолжаете потреблять больше продуктов, содержащих фруктозу, накапливается больше жира и выделяется больше лептина. Это, в свою очередь, снижает чувствительность организма к лептину, и мозг перестает получать сигнал о том, что вы сыты. Это и приводит к увеличению веса

Грелин

Он еще известен как “гормон голода“. Он выделяется в основном желудком. Небольшое количество этого гормона также выделяется тонкой кишкой, мозгом и поджелудочной железой. Более высокий уровень грелина в крови может привести к увеличению веса, и люди с ожирением более чувствительны к этому гормону. Уровень грелина также высок во время строгой диеты или поста.



Гормоны, которые мешают похудеть depositphotos.com

Эстроген

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Как высокий, так и низкий уровень эстрогена может привести к увеличению веса. Когда уровень эстрогена в вашем организме повышается, клетки, которые производят инсулин, испытывают стресс. Это, в свою очередь, делает вас инсулинорезистентным, а уровень глюкозы в крови повышается, что приводит к лишнему весу. Когда уровень эстрогена падает, организм начинает преобразовывать все доступные источники энергии в жир, чтобы восполнить уровень глюкозы. Это приводит к увеличению веса, особенно в нижней части тела

Кортизол

Кортизол - это стероидный гормон, вырабатываемый надпочечниками. Кортизол регулирует энергию, решая, какой тип энергии (углевод, белок или жир) необходим организму для выполнения определенной функции. Этот гормон помогает распределять энергию, транспортируя жиры из жировых запасов в “голодные клетки“ или работающие мышцы. Но из-за неправильного питания ваше тело может находиться в состоянии постоянного стресса. Это приводит к повышенной секреции кортизола, из-за чего увеличивается отложения висцерального жира и стимулируется созревание жировых клеток.

Тестестерон

Тестостерон помогает сжигать жир, укрепляет кости и мышцы и улучшает либидо. Возраст и стресс могут значительно снизить уровень тестостерона у женщин. А более низкий уровень тестостерона связан с потерей плотности костей, потерей мышечной массы, ожирением.



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