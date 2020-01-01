Существуют способы побороть свою тягу к сладкому.

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У каждого из нас есть свои маленькие слабости, но порой наступает момент, когда они перерастают в большую проблему. Если вы не можете прожить дня без конфет и тортиков на завтрак, обед, ужин, с этим нужно что-то делать. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как можно побороть тягу к сладкому.

Как бы это парадоксально ни звучало, но хочется - ешьте.

5-10% от рациона допустимо отводить на добавленный сахар

предпочтительно выбирать те сладости, которые вы любите и хотите в данный момент (не надо есть зефир, если хотите шоколад)

При этом все остальное питание должно быть сбалансировано, физиологично и разнообразно.

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Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.



Как побороть тягу к сладкому: совет диетолога pinterest.com

Как побороть тягу к сладкому: совет диетолога pinterest

Ешьте долгие углеводы. Если мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно, организм, не получающий углеводы, “найдёт“ себе их в быстрой форме. Углеводы должны составлять около 50% от рациона.Ешьте белокПротеин помогает сохранять чувство насыщения.Избегайте стрессов.Ясно, что на 100% это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому, поэтому Врачи их не рекомендуют.Чаще всего сильная ежедневная тяга к сладкому связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие, кроме еды.Часто сладкое - это ритуал. Чай с печеньем после обеда или десерт с подружкой в кафе. Необходимо убрать эти ритуалы вовсе или заменить. Например, нарежьте дольками яблоко и ешьте вместо печенья, после обеда. Нужно время, но вы привыкнете.Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты.

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