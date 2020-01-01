Медицинский check-up после незащищенного секса

Помните о том, что половые инфекции могут протекать бессимптомно.

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Несмотря на повышающуюся грамотность населения, доступность информации в Интернете, профилактические меры, половое воспитание и горький опыт других людей в современном мире до сих пор остаётся актуальной проблема заболеваний, передающихся половым путём. Гинеколог Ирина Майская рассказала, какие анализы сдавать, если был незащищенный секс.



Чем опасен незащищенный секс?

Бояться нужно инфекций, которые определенно вызовут заболевание,абсолютных патогенов. Это гонококки, хламидии, трихомонады и микоплазма.

Не следует также забывать про такие грозные заболевания, как ВИЧ, сифилис и гепатит В и С.



Вирус папилломы человека, способный вызвать рост генитальных бородавок и рак шейки матки, а также генитальный герпес.



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Какие анализы сдавать после незащищенного секса - список

Не нужно бежать в лабораторию уже на следующий день, с некоторыми патогенами здоровый организм может справиться сам. Другие имеют определённый инкубационный период.



Гинеколог отмечает, что женщины обращаются с жалобами на патологические выделения из половых путей, зуд, жжение во влагалище или в случае развития воспаления придатков матки- тянущие боли внизу живота, повышение температуры тела.Симптомы чаще появляются после ближайшей менструации.



Лечение - антибиотики. Самолечение недопустимо, так как важна схема терапии, чтобы не допустить перехода инфекции в хроническую форму.



Если же никаких симптомов не появилось, рекомендуется через 2 недели сдать ПЦР мазок из влагалища на chlamydia trachomatis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis , ВПЧ 16, 18 тип и herpes .



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