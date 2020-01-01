Привычки, которые провоцируют гормональный дисбаланс
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Некоторые привычки кажутся совсем безобидным, но именно они могут негативно повлиять на работу гормонов. Ivona расскажет, на какие привычки стоит обратить внимание.
- Перезагружать себя физическими упражнениями
Некоторые думают, что если будут много тренироваться, то скорее избавятся от лишнего веса. Это ошибочное мнение. Наоборот сильные физические нагрузки могут увеличить уровень кортизола в организму и это негативно повлияет на менструальный цикл и фертильность.
- Соблюдать диету с низким содержанием жира
Ограничение потребления полезных жиров, таких как омега-3 жирные кислоты, может превратить тестостерон в эстроген. Это может спровоцировать появление лишнего веса, проблемы с менструальным циклов и увеличит риск развития фиброзных опухолей.
- Использовать косметические средства с парабенами
Шампуни, кондиционеры, лосьоны и гели для ванн с парабенами могут повлиять на ваш гормональный баланс и повысить риск развития рака.
- Забывать о включении питательных микроэлементов в свой рацион
Когда вашей щитовидной железе не хватает меди, цинка, селена или витамина D, у вас может наблюдаться увеличение веса, задержка жидкости, усталость или выпадение волос.
- Использовать слишком много дезинфицирующего средства для рук
Эта привычка нарушает баланс между здоровыми и вредными бактериями и ослабляет иммунную систему. В частности, такие соединения, как триклозан, нарушают баланс эстрогена и влияют на функцию гормонов щитовидной железы.
- Когда нужно обращаться к врачу:
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В первую очередь, при нерегулярном менструальном цикле, обильных менструациях или болевых ощущениях во время цикла; а также проблемах с зачатием. Ухудшение состояния кожи — прыщи, угри, снижение либидо — не менее весомые поводы обратиться.
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