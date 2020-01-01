Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
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Большинство женщин регулярно качают мышцы пресса, рук, бёдер, и совсем не задумываются о мышцах тазового дна. Многие факторы могут их растянуть/ослабить мышцы тазового дна. Чтобы таких проблем не возникало, рекомендуется выполнять упражнения Кегеля. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что следует знать о упражнения для мышц тазового дна.
Негативно на мышцы тазового дна влияют:
- беременность, роды
- операции
- естественное и неизбежное старение
- запоры
- хронический кашель
- избыточный вес/ожирение
Ослабление мышц приводит к:
- стрессовому недержанию мочи (буквально несколько капель) во время чихания, смеха, кашля.
- недержанию газов
- снижению качества сексуальной жизни.
Упражнения Кегеля нужны:
- Как важное дополнение для качественной сексуальной жизни
- Для устранения и профилактики легкого недержания мочи/газов/кала.
- Более быстрого восстановления после родов (в своей школе по подготовке к родам буду рассказывать об этом, почему это важно и нужно).
- Для уменьшение дискомфорта, связанного с начальными стадиями опущения стенок влагалища.
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В тоже время, упражнения Кегеля НЕ помогут женщин с опущением/выпадением стенок влагалища или матки, со значимым стрессовым недержанием мочи при кашле, смехе, чихании.
И когда тренер по «вумбилдингу» рассказывает вам, что с помощью упражнений вы сможете устранить любые проблемы выпадения/недержания - бегите от таких «специалистов» без оглядки.
Если он некомпетентен в этом (он не знает анатомии), значит может быть НЕкомпетентен во всем остальном.
Органы в правильном анатомическом положении удерживают не только мышцы, а еще связки и фасции.
Их невозможно натренировать! И когда они растянулись или порвались, когда есть значимый пролапс органов малого таза, стрессовое недержание мочи -нужно лечится у ВРАЧА акушера-гинеколога.
Как выполняются упражнения Кегеля:
- Опорожните мочевой пузырь.
- Важно найти те самые мышцы, которые вы должны тренировать. Можно это сделать следующим образом: Помыть руки и ввести 1-2 чистых пальца во влагалище, сжать мышцы вокруг своих пальцев. Это и есть мышцы, которые должны быть задействованы во время упражнений.
- Сократите мышцы тазового дна и посчитайте до трех затем расслабьте и снова посчитайте до 3-х. Повторите эти действия 10-15 раз.
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В течение следующих нескольких дней тренируйтесь до тех пор, пока вы не сможете удерживать мышцы в сжатом состоянии, считая до 10
Первое время женщинам легче всего выполнять упражнения лежа.
ВАЖНО! Если после упражнений вы чувствуете боль в животе или спине - это признак того, что вы выполняете их неправильно!
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При сокращении мышц тазового дна мышцы живота, спины, ягодиц и боков должны оставаться НЕ задействованными!
Что касается вагинальных конусов, шариков, разного рода «тренажеров» -их можно использовать, если:
- вам нужна обратная связь
- вы хотите понять, насколько правильно и эффективно вы выполняете упражнения и те ли мышцы у вас задействованы.
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