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Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля

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Основная задача упражнений Кегеля состоит в том, чтобы помочь вам укрепить мышцы тазового дна.
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
pinterest

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Большинство женщин регулярно качают мышцы пресса, рук, бёдер, и совсем не задумываются о мышцах тазового дна.  Многие факторы могут их растянуть/ослабить мышцы тазового дна. Чтобы таких проблем не возникало, рекомендуется выполнять упражнения Кегеля. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что следует знать о упражнения для мышц тазового дна. 

Негативно на мышцы тазового дна влияют:

  • беременность, роды
  • операции
  • естественное и неизбежное старение
  • запоры
  • хронический кашель
  • избыточный вес/ожирение

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
pinterest.com

Ослабление мышц приводит к:

  • стрессовому недержанию мочи (буквально несколько капель) во время чихания, смеха, кашля.
  • недержанию газов
  • снижению качества сексуальной жизни.

Упражнения Кегеля нужны:

  • Как важное дополнение для качественной сексуальной жизни
  • Для устранения и профилактики легкого недержания мочи/газов/кала.
  • Более быстрого восстановления после родов (в своей школе по подготовке к родам буду рассказывать об этом, почему это важно и нужно).
  • Для уменьшение дискомфорта, связанного с начальными стадиями опущения стенок влагалища.

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
pinterest.com

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В тоже время, упражнения Кегеля НЕ помогут женщин с опущением/выпадением стенок влагалища или матки, со значимым стрессовым недержанием мочи при кашле, смехе, чихании.

И когда тренер по «вумбилдингу» рассказывает вам, что с помощью упражнений вы сможете устранить любые проблемы выпадения/недержания - бегите от таких «специалистов» без оглядки.
Если он некомпетентен в этом (он не знает анатомии), значит может быть НЕкомпетентен во всем остальном.

Органы в правильном анатомическом положении удерживают не только мышцы, а еще связки и фасции.

Их невозможно натренировать! И когда они растянулись или порвались, когда есть значимый пролапс органов малого таза, стрессовое недержание мочи -нужно лечится  у ВРАЧА акушера-гинеколога. 

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
pinterest.com

Как выполняются упражнения Кегеля:

  • Опорожните мочевой пузырь.
  • Важно найти те самые мышцы, которые вы должны тренировать. Можно это сделать следующим образом: Помыть руки и ввести 1-2 чистых пальца во влагалище, сжать мышцы вокруг своих пальцев. Это и есть мышцы, которые должны быть задействованы во время упражнений.
  • Сократите мышцы тазового дна и посчитайте до трех затем расслабьте и снова посчитайте до 3-х. Повторите эти действия 10-15 раз.

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В течение следующих нескольких дней тренируйтесь до тех пор, пока вы не сможете удерживать мышцы в сжатом состоянии, считая до 10

Первое время женщинам легче всего выполнять упражнения лежа.

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля
pinterest.com


ВАЖНО! Если после упражнений вы чувствуете боль в животе или спине - это признак того, что вы выполняете их неправильно!

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При сокращении мышц тазового дна мышцы живота, спины, ягодиц и боков должны оставаться НЕ задействованными!
Что касается вагинальных конусов, шариков, разного рода «тренажеров» -их можно использовать, если:

  • вам нужна обратная связь
  • вы хотите понять, насколько правильно и эффективно вы выполняете упражнения и те ли мышцы у вас задействованы.

Ранее мы писали, почему не рекомендуется пить алкоголь в жару.

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Теги: упражнения Кегеля, гинеколог
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