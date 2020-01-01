Основная задача упражнений Кегеля состоит в том, чтобы помочь вам укрепить мышцы тазового дна.

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Большинство женщин регулярно качают мышцы пресса, рук, бёдер, и совсем не задумываются о мышцах тазового дна. Многие факторы могут их растянуть/ослабить мышцы тазового дна. Чтобы таких проблем не возникало, рекомендуется выполнять упражнения Кегеля. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что следует знать о упражнения для мышц тазового дна.

Негативно на мышцы тазового дна влияют:

беременность, роды

операции

естественное и неизбежное старение

запоры

хронический кашель

избыточный вес/ожирение

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля pinterest.com

стрессовому недержанию мочи (буквально несколько капель) во время чихания, смеха, кашля.

недержанию газов

снижению качества сексуальной жизни.

Ослабление мышц приводит к:

Упражнения Кегеля нужны:

Как важное дополнение для качественной сексуальной жизни

Для устранения и профилактики легкого недержания мочи/газов/кала.

Более быстрого восстановления после родов (в своей школе по подготовке к родам буду рассказывать об этом, почему это важно и нужно).

Для уменьшение дискомфорта, связанного с начальными стадиями опущения стенок влагалища.

Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля pinterest.com

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В тоже время, упражнения Кегеля НЕ помогут женщин с опущением/выпадением стенок влагалища или матки, со значимым стрессовым недержанием мочи при кашле, смехе, чихании.

И когда тренер по «вумбилдингу» рассказывает вам, что с помощью упражнений вы сможете устранить любые проблемы выпадения/недержания - бегите от таких «специалистов» без оглядки.

Если он некомпетентен в этом (он не знает анатомии), значит может быть НЕкомпетентен во всем остальном.

Органы в правильном анатомическом положении удерживают не только мышцы, а еще связки и фасции.

Их невозможно натренировать! И когда они растянулись или порвались, когда есть значимый пролапс органов малого таза, стрессовое недержание мочи -нужно лечится у ВРАЧА акушера-гинеколога.



Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля pinterest.com

Опорожните мочевой пузырь.

Важно найти те самые мышцы, которые вы должны тренировать. Можно это сделать следующим образом: Помыть руки и ввести 1-2 чистых пальца во влагалище, сжать мышцы вокруг своих пальцев. Это и есть мышцы, которые должны быть задействованы во время упражнений.

Сократите мышцы тазового дна и посчитайте до трех затем расслабьте и снова посчитайте до 3-х. Повторите эти действия 10-15 раз.

Как выполняются упражнения Кегеля:

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В течение следующих нескольких дней тренируйтесь до тех пор, пока вы не сможете удерживать мышцы в сжатом состоянии, считая до 10



Первое время женщинам легче всего выполнять упражнения лежа.



Гинеколог рассказала, что следует знать об упражнениях Кегеля pinterest.com

ВАЖНО! Если после упражнений вы чувствуете боль в животе или спине - это признак того, что вы выполняете их неправильно!

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При сокращении мышц тазового дна мышцы живота, спины, ягодиц и боков должны оставаться НЕ задействованными!

Что касается вагинальных конусов, шариков, разного рода «тренажеров» -их можно использовать, если:

вам нужна обратная связь

вы хотите понять, насколько правильно и эффективно вы выполняете упражнения и те ли мышцы у вас задействованы.

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