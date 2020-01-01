Солнечное затмение: Что запрещено делать при солнечном ожоге

Самые распространенные заблуждения и ошибки при лечении пострадавшей кожи.

Некоторым людям загорать противопоказано, так как даже самый безобидный солнечный лучик может привести к капитальному ожогу. Однако от этого не застрахованы и те, кто охотно принимают солнечные ванны и любят поваляться на солнышке. Солнечные ожоги могут случиться с каждым и существует масса способов от них избавиться. Впрочем, и среди самых популярных есть такие, которые способны лишь усугубить проблему, а не устранить ее. Чего категорически нельзя делать, если обгорел на солнце, расскажет Ivona.

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Нет обтягивающей одежде

Одежда, которая плотно облегает тело, не самый лучший выход для обгоревшей кожи. По сути - это ожог, к которому организм для скорейшей регенерации направляет усиленный поток крови. Одежда, сковывающая движения, не позволяет коже дышать, а в передавленных участках может возникнуть воспаление. При солнечном ожоге рекомендуется носить просторную одежду из легких тканей.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

Нет средствам с ароматизаторами

Есть множество натуральных средств, с помощью которых можно заживить пораженные участки кожи. Пользуясь косметическими или медицинскими препаратами, обращайте особое внимание на наличие искусственных ароматизаторов. Они могут вызвать аллергическую реакцию или усилить раздражение на сгоревшей коже.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

Нет макияжу

Конечно, существует большой соблазн скрыть покраснения на коже лица с помощью косметики. Однако делать это категорически не рекомендуется: кисти и спонжи могут занести инфекцию в пораженные участки, а косметические тонирующие средства заблокируют поры и спровоцируют еще большее воспаление.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

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Нет скрабам и отшелушивающим средствам

Когда кожа начинает облазить, велик соблазн снять отмершие участки кожи самостоятельно с помощью скраба и прочих косметических средств. Однако не стоит подгонять природу, позвольте ей самостоятельно заняться этим. Средства с абразивными частичками могут поранить еще не док конца зажившую кожу. Дабы ускорить процесс регенерации, лучше воспользоваться увлажняющим кремом и пить побольше воды.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

Нет прокалыванию волдырей

При особо сильных ожогах на коже могут появиться волдыри, наполненные водянистой жидкостью. Прокалывать их ни в коем случае нельзя, так как они служат своего рода защитой для открытой раны до тех пор, пока на ее месте не образуется новая кожа. Если пузырь проколоть, пораженный участок лишается всякой защиты от инфекций и губительных внешних воздействий.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

Нет средствам на спиртовой основе

Это может быть хорошей идеей, если необходимо очистить кожу от выделений сальных желез: жира и пота. Спирт в составе средств прекрасно подсушивает кожу, однако при солнечном ожоге нанесет лишь вред пораженной коже. Средства на спиртовой основе замедляют регенерацию кожи, в результате ожог заживает дольше и болезненней.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

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Нет сметане

И прочим продуктам, содержащим жир. Они создают на коже непроницаемую пленку, лишая ее кислорода, который необходим для регенерации. Пораженный участок не остывает, а лишь больше греется под прослойкой жирного средства. В результате легкий ожог может заживать гораздо дольше.

Правила ухода за кожей после ожога pinterest

Солнечные ванны - приятное времяпрепровождение, которое, к сожалению, частенько оборачивается серьезными проблемами. Если уж так получилось, что вы слегка не рассчитала вашу возможность длительного пребывания под прямыми лучами небесного светила, то не стоит воспринимать эту ситуацию как безысходную. Для того, чтобы комфортно сосуществовать с последствиями солнечного ожога, необходимо держаться подальше от дедовских способов лечения, а также не забывать о прочих базовых правилах заботы о своей обгоревшей коже.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за чувствительной кожей летом.

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