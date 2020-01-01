Особый подход: ТОП-7 правил ухода за чувствительной кожей

Советы, которые помогут удовлетворить потребности самого требовательного эпидермиса.

Самая “капризная” кожа вне зависимости от сезона, погодных и температурных условий всегда находит в своем “арсенале” задачи, которые подбрасывает своим владелицам. Если в зимний период обладательницы чувствительной кожи борются с негативным влиянием мороза, ветра и низких температур, то летом объем заданий дополняется еще более проблемными моментами. Так, в жаркий период самый требовательный тип кожи настаивает на том, чтобы его защищали от ультрафиолетового излучения, высокой температуры воздуха, а также пыли. Все перечисленные компоненты привычного летнего времяпрепровождения в комбинации обеспечивают проблемы с забитыми порами, и как результат - воспалениями. Ivona рассказывает, как необходимо заботиться о чувствительной коже в жаркий сезон, а также дает подсказки, где найти лучшие средства для ухода.

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Многоходовка

Девушки, обладающие не особенно притязательной кожей, могут лишний раз позволить себе “схалтурить”, и пропустить несколько этапов бьюти-рутины. “Счастливицы” с чувствительным эпидермисом не могут допустить подобную роскошь, а потому должны четко понимать, что этапы очищения и увлажнения - обязательны, и пропускать их нельзя ни при каких условиях. Кроме того, учитывайте тот фактор, что чувствительная кожа может идти “в комплекте” с любым другим типом, а потому средства заботы должны быть еще и гипоаллергенными.

Правильный уход за чувствительной кожей летом

Очищение

Самый важный и первостепенный этап ухода за вашей кожей лица - очищение. В летний период, как, впрочем, и в любой другой, вы должны проводить эту процедуру дважды в день - утром и вечером. Так как ваша кожа особенно требовательна, то различные пилинги и скрабы с активными абразивными частицами лучше не использовать. Сделайте ставку на мицеллярный раствор, который мягко, нежно и эффективно подарит вашей коже ощущение чистоты.

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Увлажнение

Особенно важно увлажнять чувствительную кожу именно в летний период. Под влиянием высоких температур, морского воздуха эпидермис становится очень прихотливым, склонным к мгновенным воспалениям и покраснениям. Поэтому основой вашей дневной и ночной бьюти-рутины должен стать увлажняющий крем. Выбирайте лишь проверенные продукты, на которые у вашей кожи не будет дополнительной негативной реакции.

Правильный уход за чувствительной кожей летом

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Проверенная косметика

Чувствительная кожа очень прихотливая: она не позволит вам экспериментировать с бьюти-продуктами, и тестировать на ней последние новинки индустрии красоты. Предрасположенность к аллергии предполагает отказ от частой смены уходовых средств, а также избежание контакта с теми, которые содержат в себе элементы, на которые прежде ваша кожа уже реагировала воспалениями.

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Солнечный уход

В летний период любая кожа страдает от чересчур активного ультрафиолетового излучения, поэтому стоит ли говорить, в каком стрессе в жаркий сезон пребывает особенно чувствительный эпидермис? Для того, чтобы вашей коже легче дышалось, вы должны взять за правило не появляться с 12 до 16 часов под прямыми солнечными лучами, а также обязательно пользоваться дневным кремом с максимально высоким SPF-фактором.

Правильный уход за чувствительной кожей летом

Запретные элементы

Чаще всего чувствительная кожа комбинируется с еще одним видом, тем самым предоставляя больший объем работы для ее обладательницы. Например, для вашей сухой и “капризной” ткани особенно опасна водопроводная вода. Именно поэтому ваш уход должен начинаться не с геля для умывания, а с мицеллярной воды, которая будет нежно очищать и ухаживать. Если же вы еще и замечаете за вашей кожей признаки проблемной, то приготовьтесь к тому, что из вашего бьюти-обихода придется исключить продукты, содержащие в себе спирт и грубые абразивные частички (агрессивные пилинги и скрабы). Залог успеха заботы о вашей коже заключается в том, чтобы правильно распознать все ее сигналы, и предоставить комфортные условия существования.

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Кожа вокруг глаз

Самая тонкая ткань находится именно вокруг глаз, поэтому даже девушкам с самым “плотным” эпидермисом необходимо тщательно ухаживать за этой “капризной зоной. Что уже говорить об обладательницах особо чувствительной кожи? Забота о данной части лица должна начинаться с проверенного и качественного средства для снятия макияжа. Так как ваша кожа особенно прихотлива к разнообразным аллергическим реакциям, то средство для демакияжа должно быть обязательно на основе термальной воды. Только так вы сможете сохранить молодость и красоту как можно дольше.

Правильный уход за чувствительной кожей летом

Девушкам, которые родились с чувствительной кожей, живется гораздо сложнее, чем их подругам, ведущим неравную схватку с жирным или сухим эпидермисом. Если постоянно блестящее и стянутое лицо кажется для вас самой большой проблемой, то представьте, как нелегко справляться обладательницам “капризного” эпидермиса, на внешний вид которого может повлиять самый рандомный фактор. Аллергия на цветы, эксперименты с новым уходовым средством, слишком долгое пребывание на солнце - на первый взгляд самые невинные рутинные процедуры могут превратить чувствительную кожу в очаг зуда, жжения, воспаленных пор. Для того, чтобы даже проблемное лицо выглядело и ощущало себя всегда превосходно, необходимо знать основные правила заботы о нем. В сущности, дополнительная борьба лишь добавляет желания быть лучшей и более совершенной версией самой себя.

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