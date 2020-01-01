Летом не нужно забывать о своем здоровье.

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Летом солнечные лучи очень активны и опасны, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара.

Чаще всего жертвами тепловых ударов и других повреждений, связанных с высокими температурами, становятся подростки, активно занимающихся спортом, и маленькие дети, которых оставляют без присмотра в транспортных средствах или других помещениях с высокой температурой воздуха (или таких, которые могут нагреваться под действием прямого солнечного света). Одной из задач врачей должно быть консультирование родителей или опекунов ребенка об опасности, которую несет перегрев ребенка, и мер по предотвращению дегидратации или тепловом поражения, а также распознавания этих состояний.

Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе. При подозрении на тепловое истощение или тепловой удар необходимо как можно быстрее охладить потерпевшего-



Тепловые поражения: как защитить себя Pinterest

Виды тепловых поражений

Тепловые поражения - группа патологических состояний, причиной которых является чрезмерное пребывание под действием высоких температур окружающей среды и неспособность организма к эффективной терморегуляции. Проявления тепловых поражений могут варьироваться от легких (тепловой гипергидроз, тепловой стресс) до тяжелых (тепловой удар), поскольку переносимость высоких температур является индивидуальной для каждого человека. Реакция на перегрев зависит от многих факторов, таких как общее состояние здоровья, вентиляция в помещении, водный баланс и способность к акклиматизации (адаптации к изменению температур в короткий срок).

Тепловой гипергидроз, или потница, часто возникает у детей грудного возраста во время их перегрева или пребывания в среде с высокой влажностью. Выглядит как эритематозная папулезная или везикулярный сыпьэ Лечение и профилактика включают ношение легкой, свободной одежды.

Тепловой отек также легкой формой тепловых поражений, проявляется отеком голеней, кистей и других участков тела. Это результат вазодилатации и венозного застоя. Несмотря на то что подобное тепловое поражение чаще встречается у пожилых людей, оно может возникать и у детей. При этом температура тела остается нормальной, а само явление не связано с заболеваниями сердца или почек. Лечение симптоматическое: подъем конечностей, компрессионные чулки и прохладная среда.



Тепловые поражения: как защитить себя Pinterest

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Тепловые судороги (или судороги, связанные с физической нагрузкой) - непроизвольные сокращения скелетных мышц, возникающих во время или после физической нагрузки, часто в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Судороги обычно болезненные. Лечение: покой, восстановление водного баланса, упражнения, направленные на растяжение мышц и сухожилий.

Тепловое истощение - состояние средней тяжести, который проявляется повышением температуры тела (в пределах 37-40 ° C). Симптомы включают жажду, головную боль, слабость, кратковременную потерю сознания, рвоту и головокружение. Часто сопровождаются обезвоживанием и обильным потоотделением, а также тахикардией и резким снижением артериального давления.



От теплового удара тепловое истощение отличается отсутствием нарушений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) и нарушений функции внутренних органов. Если симптомы со стороны ЦНС и возникают (головная боль, умеренная дезориентация), то они быстро исчезают в покое и при охлаждении организма. Лечение включает физический покой, снятие лишней верхней одежды и спортивного снаряжения, перемещение пострадавшего в помещение с низкой температурой воздуха и перорально или внутривенную регидратацию. Методы охлаждения могут включать прохладный душ или холодные компрессы. При несвоевременном выявлении тепловое истощение может перейти в тепловой удар. По своевременного предоставления необходимой помощи симптомы довольно быстро устраняются у большинства пациентов и они не нуждаются в госпитализации.

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Тепловой удар - тяжелый проявление теплового поражения и результат нарушения терморегуляции. Это состояние, которое угрожает жизни и характеризуется повышением температуры тела выше 40 ° C, что сопровождается нарушением функций ЦНС и возникает в связи с чрезмерным пребыванием в среде с высокой температурой воздуха. Очень важно вовремя отличить тепловой удар от теплового истощения, поскольку внешне эти состояния могут быть похожи.



Тепловые поражения: как защитить себя Pinterest

Чего делать нельзя при тепловом поражении

Нельзя смазывать пострадавшие от солнечного ожога участки кожи спиртосодержащими средствами, поскольку они дополнительно повреждают кожу и затрудняют заживление. Не используйте на пострадавших частях тела веществ на жировой основе (вазелин или другие густые мази, а также различные масла: облепиховое, подсолнечное и т.д.), поскольку они затрудняют выделение тепла и пота и, соответственно, затрудняют заживление ожога.

Не используйте для лечения солнечного ожога у детей спреи и мази, содержащие бензокаин (анестезин), который может вызвать раздражение и аллергическую реакцию на коже ребенка. Не кладите лед или воду со льдом.

Не трогайте пузыри на коже в местах ожогов.

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