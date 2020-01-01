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Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе

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Контрастный душ — один из видов закаливания организма.
Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе
Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе
pinterest.com

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Контрастный душ - это разновидность закаливания. Методика заключается в попеременном обливании тела горячей и холодной водой, что благоприятно влияет на состояние здоровья. Первые попытки закаливания могут вызвать дискомфорт, но уже через несколько сеансов обливание становится незаменимой частью утренних или вечерних

Польза:

  • «тренирует» артерии, вены, капилляры – нормализует сосудистый тонус, предупреждает образование тромбов и атеросклеротических бляшек, устраняет явления варикозной болезни;
  •  улучшает процессы кровообращения – способствует поступлению в ткани кислорода и питательных веществ;
  • укрепляет иммунную систему за счет усиленного синтеза белых кровяных телец – снижает заболеваемость респираторно-вирусными и простудными заболеваниями, уменьшает риск образования опухолей;
  •  нормализует процессы терморегуляции – предупреждает перегревание или переохлаждение при перепадах температуры окружающей среды;
  •  активизирует обменные процессы – способствует нормализации веса, восстанавливает гормональный фон организма;
  •  повышает тонус мышц, обуславливает выведения токсических продуктов метаболизма (молочной кислоты);
  • подтягивает и очищает кожу, устраняет проявления целлюлита;

Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе
Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе
pinterest.com

Противопоказания:

  • тромбофлебит в острой форме
  • ангина
  • цистит
  • сердечно-сосудистые заболевания

Как проводится процедура
Процедуру стоит начинать с тёплой воды, постепенно нужно включать горячую воду и обливаться ею около 15 секунд, затем резко снизить температуру до холодной и обливаться ею около 15 секунд. Затем вернуться к горячей и так по кругу 3-5 раз. Время обливания можно увеличивать, но необходимо учитывать  ваши ощущения. Следует принимать контрастный душ каждый день для достижения полноценного эффекта.

Как сформировать привычку:
Чтобы сформировать привычку принятия контрастного душа лучше начинать в жаркий сезон и обливать только ноги, постепенно расширяя площадь обливания. Увеличивать разницу между температурами нужно не сразу: от прохладной и холодной до горячей и холодной температур. После процедуры следует вытираться жёстким полотенцем, чтобы ускорить кровообращение активным растиранием. Лучше всего закаляться сутра, чтобы зарядиться бодростью.

Ранее мы писали, что должно быть в дорожной аптечке. 

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Теги: контрастный душ, здоровье
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