Физкультура для ленивых: что следует знать о контрастном душе

Контрастный душ — один из видов закаливания организма.

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Контрастный душ - это разновидность закаливания. Методика заключается в попеременном обливании тела горячей и холодной водой, что благоприятно влияет на состояние здоровья. Первые попытки закаливания могут вызвать дискомфорт, но уже через несколько сеансов обливание становится незаменимой частью утренних или вечерних

Польза:

«тренирует» артерии, вены, капилляры – нормализует сосудистый тонус, предупреждает образование тромбов и атеросклеротических бляшек, устраняет явления варикозной болезни;

улучшает процессы кровообращения – способствует поступлению в ткани кислорода и питательных веществ;

укрепляет иммунную систему за счет усиленного синтеза белых кровяных телец – снижает заболеваемость респираторно-вирусными и простудными заболеваниями, уменьшает риск образования опухолей;

нормализует процессы терморегуляции – предупреждает перегревание или переохлаждение при перепадах температуры окружающей среды;

активизирует обменные процессы – способствует нормализации веса, восстанавливает гормональный фон организма;

повышает тонус мышц, обуславливает выведения токсических продуктов метаболизма (молочной кислоты);

подтягивает и очищает кожу, устраняет проявления целлюлита;

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Как проводится процедура

Процедуру стоит начинать с тёплой воды, постепенно нужно включать горячую воду и обливаться ею около 15 секунд, затем резко снизить температуру до холодной и обливаться ею около 15 секунд. Затем вернуться к горячей и так по кругу 3-5 раз. Время обливания можно увеличивать, но необходимо учитывать ваши ощущения. Следует принимать контрастный душ каждый день для достижения полноценного эффекта.

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Как сформировать привычку:

Чтобы сформировать привычку принятия контрастного душа лучше начинать в жаркий сезон и обливать только ноги, постепенно расширяя площадь обливания. Увеличивать разницу между температурами нужно не сразу: от прохладной и холодной до горячей и холодной температур. После процедуры следует вытираться жёстким полотенцем, чтобы ускорить кровообращение активным растиранием. Лучше всего закаляться сутра, чтобы зарядиться бодростью.

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