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Аптечка в дорогу: что нужно взять

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Болеть во время отдыха не хочется никому, но случается всякое.
Аптечка в дорогу: что нужно взять
Аптечка в дорогу: что нужно взять
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Правильно собранная аптечка может спасти отпуск, и это такая же необходимая в путешествии вещь, как паспорт и банковская карта.

Лекарственные средства, которые Вы берете с собой в путешествие, могут помочь Вам в двух случаях:

  • помощь нужно оказать экстренно (ночью, в дороге, до приезда специалиста)
  • возможно оказание помощи самостоятельно, без врача

Если Вы сомневаетесь в том, что справитесь без доктора, обязательно вызовите медицинского сотрудника.

Аптечка в дорогу: что нужно взять
Аптечка в дорогу: что нужно взять
Pinterest.com

Итак, что же следует взять с собой в поездку?

  • Градусник
  • Пипетка (если используете лекарства в виде капель)
  • Ножницы
  • Пинцет (для удаления заноз в случае необходимости)
  • Для не умеющих сморкаться - назальный аспиратор
  • Солевые растворы для промывания носа
  • Перевязочные материалы (пластыри, бинты, салфетки, вата), эластичный бинт.
  • Для обработки кожи и ран: хлоргексидин, антибактериальная мазь/порошок 
  • От ожогов - гели с обезболивающим свойством 
  • Жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Цефекон, Эфералган) или ибупрофена (Нурофен, ибуфен) в свечах или сиропе, не рекомендуется использовать комбинированные препараты 
  • Антигистаминные препараты в удобной форме 
  • Сосудосуживающие капли в нос (соответственно возрасту ребёнка, применять не дольше 3-5 дней)
  • Электролитные растворы для выпаивания при диарее и рвоте
  • Сорбенты 

Ранее мы писали, что пить в жару.

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Теги: аптечка, аптечка в дорогу
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