Болеть во время отдыха не хочется никому, но случается всякое.

Аптечка в дорогу: что нужно взять pinterest.com

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Правильно собранная аптечка может спасти отпуск, и это такая же необходимая в путешествии вещь, как паспорт и банковская карта.

Лекарственные средства, которые Вы берете с собой в путешествие, могут помочь Вам в двух случаях:

помощь нужно оказать экстренно (ночью, в дороге, до приезда специалиста)

возможно оказание помощи самостоятельно, без врача

Если Вы сомневаетесь в том, что справитесь без доктора, обязательно вызовите медицинского сотрудника.



Аптечка в дорогу: что нужно взять Pinterest.com

Градусник

Пипетка (если используете лекарства в виде капель)

Ножницы

Пинцет (для удаления заноз в случае необходимости)

Для не умеющих сморкаться - назальный аспиратор

Солевые растворы для промывания носа

Перевязочные материалы (пластыри, бинты, салфетки, вата), эластичный бинт.

Для обработки кожи и ран: хлоргексидин, антибактериальная мазь/порошок

От ожогов - гели с обезболивающим свойством

Жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Цефекон, Эфералган) или ибупрофена (Нурофен, ибуфен) в свечах или сиропе, не рекомендуется использовать комбинированные препараты

Антигистаминные препараты в удобной форме

Сосудосуживающие капли в нос (соответственно возрасту ребёнка, применять не дольше 3-5 дней)

Электролитные растворы для выпаивания при диарее и рвоте

Сорбенты

Итак, что же следует взять с собой в поездку?

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