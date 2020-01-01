Аптечка в дорогу: что нужно взять
Болеть во время отдыха не хочется никому, но случается всякое.
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Правильно собранная аптечка может спасти отпуск, и это такая же необходимая в путешествии вещь, как паспорт и банковская карта.
Лекарственные средства, которые Вы берете с собой в путешествие, могут помочь Вам в двух случаях:
- помощь нужно оказать экстренно (ночью, в дороге, до приезда специалиста)
- возможно оказание помощи самостоятельно, без врача
Если Вы сомневаетесь в том, что справитесь без доктора, обязательно вызовите медицинского сотрудника.
Итак, что же следует взять с собой в поездку?
- Градусник
- Пипетка (если используете лекарства в виде капель)
- Ножницы
- Пинцет (для удаления заноз в случае необходимости)
- Для не умеющих сморкаться - назальный аспиратор
- Солевые растворы для промывания носа
- Перевязочные материалы (пластыри, бинты, салфетки, вата), эластичный бинт.
- Для обработки кожи и ран: хлоргексидин, антибактериальная мазь/порошок
- От ожогов - гели с обезболивающим свойством
- Жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Цефекон, Эфералган) или ибупрофена (Нурофен, ибуфен) в свечах или сиропе, не рекомендуется использовать комбинированные препараты
- Антигистаминные препараты в удобной форме
- Сосудосуживающие капли в нос (соответственно возрасту ребёнка, применять не дольше 3-5 дней)
- Электролитные растворы для выпаивания при диарее и рвоте
- Сорбенты
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