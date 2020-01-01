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Как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу: советы диетолога

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Овощи — ценный источник витаминов, минералов, клетчатки и других полезных веществ.
Как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу: советы диетолога
Как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу: советы диетолога
depositphotos

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Считается, что под действием высоких температур овощи теряют свои полезные свойства. Это правда, но только в том случае, если не соблюдать правила. Диетолог Светлана Фус рассказала, как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу. 

Диетолог отметила, что правильно приготовленные овощи -⠀это те, которые сохранили свою питательную ценность и остались вкусными. ⠀

Конечно, лучше потреблять овощи сырыми. Потому что при нагревании мы теряем от десятка до нескольких десятков процентов содержания определенных витаминов. Прежде всего,⠀витамин С, фолиевая кислота легко разрушаются при термической обработке. ⠀
Но вместе с этим⠀много⠀витаминов и минералов становятся более доступными для организма при нагревании (например, бета-каротин, кальций, железо, ликопен). Пищевые волокна, которые содержатся в овощах, также легче усваивается, что особенно важно для детей.

Как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу: советы диетолога
Как готовить овощи, чтобы сохранить их пользу: советы диетолога
depositphotos


Одним из принципов сбалансированного и вкусного меню является разнообразие, поэтому стоит включить в рацион различные вариации блюд из овощей. ⠀

Несколько советов для того, чтобы продукты оставались максимально вкусными и полезными:⠀

  • Температура приготовления не более 100 градусов;⠀
  • Чем меньше время тепловой обработки - тем лучше;⠀
  • Оптимальный способ приготовления овощей - на пару;⠀
  • Кладем овощи в кипящую воду или в разогретую духовку;⠀
  • Готовим в посуде, которая не окисляется, и с закрытой крышкой;⠀
  • Соблюдаем режим приготовления продуктов, не перевариваем;⠀
  • Готовим целыми, не в нарезанном виде. Очищаем и нарезаем непосредственно перед употреблением или изготовлением салатов и рагу;⠀
  • Нарезаем не слишком мелко, использование терки не желательно.⠀⠀

Диетолог рекомендует съедать две порции свежих овощей, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных. 2-3 раза в неделю меняйте состав овощных блюд. А чтобы пищеварения работало, как часы, овощи надо дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.

Ранее мы писали, что следует знать о совместимости продуктов. 

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Теги: советы диетолога, овощи, правильное питание
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