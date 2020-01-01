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Привычки, которые замедляют метаболизм

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Некоторые привычки негативно влияют на обмен веществ.
Привычки, которые замедляют метаболизм
Привычки, которые замедляют метаболизм
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Не получается сбросить вес? Возможно, причина в медленном метаболизме.  Ivona расскажет о привычках, которые могут влиять на обмен веществ.

  • Мало сна

Многочисленные исследования показали, что недостаток сна приводит к потере мышечной массы и увеличению жира. Это является следствием изменения уровня кортизола, гормона, который активируется при стрессе, повышая уровень сахара. Таким образом, чрезмерное производство этого гормона увеличивает вес, потому что он использует мышцы в качестве источника энергии при накоплении жира.

Привычки, которые замедляют метаболизм
Привычки, которые замедляют метаболизм
pinterest

  • Есть на ночь

После ночных перекусов утром не хочется есть. Впоследствии пропускается завтрак, что негативно влияет на метаболизм.

  • Пропускать приемы пищи часто

Регулярные пропуски пищи приводят к перееданию, что не лучшем образом сказывается на обмене веществ.

  • Сидеть на  строгих диетах

Низкокалорийные диеты часто являются причиной замедление метаболизма, поскольку они приводят организм в “режим экономии“.

  • Пропускать завтрак

Одна из самых распространенных ошибок - думать, что пропуск завтрака помогает похудеть. Исследование, проведенное Американским журналом эпидемиологии, показало, что люди, пропускающие завтрак, в 4 раза чаще страдают от избыточного веса.

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Теги: обмен веществ, метаболизм, привычки, похудение
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