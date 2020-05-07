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Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов

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Узнайте, какие продукты не стоит совмещать, а какие прекрасно сочетаются.
Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
pinterest.com

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Очень важно быть осведомленным в вопросе, связанном с сочетаемостью продуктов. От того, насколько правильно мы будем комбинировать за один прием несколько видов пищи зависит наше состояние как физическое, так и эмоциональное. Диетолог Марина Гарбузова рассказала, что следует знать о совместимости продуктов.

Неправильное сочетание продуктов может прежде всего приводить к различным нарушениям пищеварения и ослаблению органов ЖКТ. Наиболее частые симптомы:

  1. несварение
  2. тяжесть в желудке
  3. газообразование
  4. запор или диарея

Также проявляются общие симптомы:

  • усталость
  • вялость, тяжесть в теле
  • сонливость (особенно после еды)

Правил сочетания продуктов питания много. Важно начать с базовых, соблюдение которых уже может помочь устранить многие нарушения работы ЖКТ и, как следствие, улучшить ОБЩЕЕ состояние здоровья.

Сочетание - это не только сумма продуктов в одном блюде, но и в одном приеме пищи, а также в интервале +/- 1-4 часа между приемами пищи (зависит от продуктов, силы пищеварения).

Первые на очереди – продукты животного происхождения, так как именно с ними распространены самые тяжелые сочетания.

Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
depositphotos

  • Молоко

Молоко – очень сложный продукт. Оно не сочетается практически ни с чем. С какими же комбинациями продуктов мы встречаемся очень часто?⠀

  • омлет (молоко+яйца)
  • блины и выпечка на основе молока и яиц
  • картофельное пюре (молоко+картофель)
  • молочные коктейли с бананами
  • творог с молоком
  • рыба, вымоченная в молоке и мн. др

Молоко сочетается с медом, маслом гхи, специями, злаками (в виде каши, но есть тонкости).⠀

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Что касается кисломолочных продуктов (включая творог, сыры), то это также очень сложные продукты для переваривания, и они мало с чем сочетаются. В первую очередь их не следует есть с другими белками животного происхождения, фруктами. 

  • Рыба

Рыба не сочетается с другими видами белка. Что встречаем в традиционных рецептах, включая якобы“ПП“?⠀

  • рыба в панировке с яйцом
  • салаты, где сочетаются рыба и яйцо
  • рыба, вымоченная в молоке
  • рыба, приготовленная в сливках, сметане
  • рыба, запеченная с сыром и пр.

Самое лучшее и легкое для пищеварения сочетание – Рыба с овощами в теплом виде. Иногда, если пищеварение сильное, можно добавлять рис.

Мясо также не следует смешивать с другими белками животного происхождения, не рекомендуется сочетать разные виды мяса. Наилучшее для пищеварения сочетание - мясо с овощами и зеленью, также возможно с приготовленными кислыми или кисло-сладкими фруктами.

Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов
pinterest.com

  • Зерновые (гречка, киноа, амарант)

Прекрасно сочетаются с овощами, наиболее легкий для пищеварения вариант – комбинация с приготовленными овощами и зеленью в теплом виде. Одно из лучших сочетаний – с бобовыми 

Также можно готовить зерновые с фруктами/сухофруктами. Именно готовить, а не добавлять сырые фрукты в кашу! Но отслеживайте реакцию ЖКТ.⠀

  • Бобовые

Великолепно сочетаются со злаками и овощами. Не комбинировать с продуктами животного происхождения, сочетание с орехами также будет тяжелым для большинства. Всегда правильно готовьте бобовые, чтобы максимально облегчить их усвоение и уменьшить нежелательные реакции ЖКТ. ⠀⠀

  • Орехи

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Орехи достаточно тяжелый продукт, но ими часто злоупотребляют, особенно люди, которые перешли на вегетарианство или веганство. Также их слишком много сегодня используют в так называемых raw-десертах и пп-выпечке. Хороши сами по себе в качестве перекуса (не забываем о правильной подготовке орехов).

Любимое многими сочетание орехов с медом достаточно тяжелое. Также не стоит употреблять несколько видов орехов одновременно (идеально 1-2 вида).

Ранее мы писали, какие привычки замедляют метаболизм. 

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Теги: продукты, совместимость продуктов
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.05.2020, 16:47
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гость
Haxyй кому советы диетолога нужны ? О питании и продуктах в интернете море нормальной информации. Заработок диетологов чисто рассчитан на дураков.
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