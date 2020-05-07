Узнайте, какие продукты не стоит совмещать, а какие прекрасно сочетаются.

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Очень важно быть осведомленным в вопросе, связанном с сочетаемостью продуктов. От того, насколько правильно мы будем комбинировать за один прием несколько видов пищи зависит наше состояние как физическое, так и эмоциональное. Диетолог Марина Гарбузова рассказала, что следует знать о совместимости продуктов.

Неправильное сочетание продуктов может прежде всего приводить к различным нарушениям пищеварения и ослаблению органов ЖКТ. Наиболее частые симптомы:

несварение тяжесть в желудке газообразование запор или диарея

Также проявляются общие симптомы:

усталость

вялость, тяжесть в теле

сонливость (особенно после еды)

Правил сочетания продуктов питания много. Важно начать с базовых, соблюдение которых уже может помочь устранить многие нарушения работы ЖКТ и, как следствие, улучшить ОБЩЕЕ состояние здоровья.

Сочетание - это не только сумма продуктов в одном блюде, но и в одном приеме пищи, а также в интервале +/- 1-4 часа между приемами пищи (зависит от продуктов, силы пищеварения).

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Первые на очереди – продукты животного происхождения, так как именно с ними распространены самые тяжелые сочетания.



Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов depositphotos

Молоко

Молоко – очень сложный продукт. Оно не сочетается практически ни с чем. С какими же комбинациями продуктов мы встречаемся очень часто?⠀

омлет (молоко+яйца)

блины и выпечка на основе молока и яиц

картофельное пюре (молоко+картофель)

молочные коктейли с бананами

творог с молоком

рыба, вымоченная в молоке и мн. др

Молоко сочетается с медом, маслом гхи, специями, злаками (в виде каши, но есть тонкости).⠀

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Что касается кисломолочных продуктов (включая творог, сыры), то это также очень сложные продукты для переваривания, и они мало с чем сочетаются. В первую очередь их не следует есть с другими белками животного происхождения, фруктами.

Рыба

Рыба не сочетается с другими видами белка. Что встречаем в традиционных рецептах, включая якобы“ПП“?⠀

рыба в панировке с яйцом

салаты, где сочетаются рыба и яйцо

рыба, вымоченная в молоке

рыба, приготовленная в сливках, сметане

рыба, запеченная с сыром и пр.

Самое лучшее и легкое для пищеварения сочетание – Рыба с овощами в теплом виде. Иногда, если пищеварение сильное, можно добавлять рис.

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Мясо также не следует смешивать с другими белками животного происхождения, не рекомендуется сочетать разные виды мяса. Наилучшее для пищеварения сочетание - мясо с овощами и зеленью, также возможно с приготовленными кислыми или кисло-сладкими фруктами.



Диетолог рассказала, что следует знать о совместимости продуктов pinterest.com

Зерновые (гречка, киноа, амарант)

Прекрасно сочетаются с овощами, наиболее легкий для пищеварения вариант – комбинация с приготовленными овощами и зеленью в теплом виде. Одно из лучших сочетаний – с бобовыми

Также можно готовить зерновые с фруктами/сухофруктами. Именно готовить, а не добавлять сырые фрукты в кашу! Но отслеживайте реакцию ЖКТ.⠀

Бобовые

Великолепно сочетаются со злаками и овощами. Не комбинировать с продуктами животного происхождения, сочетание с орехами также будет тяжелым для большинства. Всегда правильно готовьте бобовые, чтобы максимально облегчить их усвоение и уменьшить нежелательные реакции ЖКТ. ⠀⠀

Орехи

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Орехи достаточно тяжелый продукт, но ими часто злоупотребляют, особенно люди, которые перешли на вегетарианство или веганство. Также их слишком много сегодня используют в так называемых raw-десертах и пп-выпечке. Хороши сами по себе в качестве перекуса (не забываем о правильной подготовке орехов).



Любимое многими сочетание орехов с медом достаточно тяжелое. Также не стоит употреблять несколько видов орехов одновременно (идеально 1-2 вида).

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