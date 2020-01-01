Болезнь Лайма: что следует знать о клещевом баррелиозе

Болезнь Лайма или Боррелиоз - является самой распространённой из клещевых инфекций.

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За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. Эту болезно еще называют клещевой боррелиоз из-за переносчика. Ivona расскажет, что это за болезнь, какие у нее симптомы и как не заболеть.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - инфекционное трансмиссивное заболевания. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей - небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц. Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируются с мая по ноябрь. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Признаки заболевания могут возникнуть уже на 5-7 день .

Симптомы:

Типичная сыпь начинается как небольшое красное пятно на месте укуса клещей.

Место расширяется в течение нескольких дней или недель, образуя круговую или овальную форму сыпи.

Лихорадка

головная боль

жесткая шея

боли тела

усталость

временный паралич лицевых мышц (паралич Белла)

онемение, боль или слабость в конечностях

плохое движение мышц

потеря памяти

сложность концентрации

изменение настроения или привычек сна

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма: симптомы, как передается pinterest.com

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1 стадия : появляются повышенная температура тела, головные и мышечные боли, слабость, сонливость и мигрирующая эритема. Эритема образуется в месте укуса клеща и представляет собой постоянно увеличивающееся в диаметре пятно с ярко-красным наружным ободком и светлой внутренней частью. В области эритемы кожа сильно зудит. После завершения первой, острой стадии боррелиоза либо наступает выздоровление на фоне лечения, либо инфекция переходит в хроническое течение и развиваются 2 и 3 стадии.



2 стадия: развивается поражение либо нервной системы (периферические нейропатии - онемение конечностей, потеря чувствительности на отдельных участках рук и ног, менингит, радикулиты и др.) либо сердца (развитие сердцебиений, болей в сердце, блокадами и др. )



3 стадия: развиваются артриты с поражением либо нервной системы, либо сердца, нередко развивается атрофический дерматит. Возможны такие осложнения, как хронический энцефаломиелит, спастический парапарез, потеря памяти, слабоумие.



Важно! В течение 30 дней после укуса клеща внимательно следить за своим состоянием и местом укуса.



При подозрении на Боррелиоз необходимо сразу обратиться к врачу, так как назначенная своевременно антибиотикотерапия в большинстве случаев гарантирует выздоровление.



Специфической профилактики(вакцинации), в отличие от энцефалита, нет

Чтобы предотвратить присасывания клеща, специалисты советуют:

использовать репелленты и защитную одежду перед тем, как отправляться к местностям, где могут быть клещи;

тщательно осматривать одежду, кожу во время и после посещения леса, парка.

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