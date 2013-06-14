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Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача

Комментариев: 7
На этот вопрос ответила врач-дерматолог Андриана Дехтярчук.
Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
pinterest.com

Из года в год в Украине фиксируется увеличение количества случаев укусов клещей. Одной из причин этого является недостаточная обработка городских лесопарков отпугивающими клещей веществами. Особенно опасно то, что иксодовые клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Как уберечь себя от укусов клещей и что делать, если это насекомое все же поразило вас, расскажет Ivona.

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Клещи из семейства иксодовых являются кровососущими паразитами теплокровных животных (в том числе человека) и способны переносить возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза. Стоит помнить, что при отсутствии своевременного адекватного лечения эти заболевания могут приводить к серьезным последствиям для здоровья - поражению нервной системы, суставов, тканей сердца и даже смерти. 

Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
pinterest.com

Как защитить себя от укусов клещей?

Поскольку повлиять на численность клещей в окружающей среде практически невозможно, следует позаботиться о собственной безопасности и свести к минимуму вероятность укуса, отмечают специалисты.

Чтобы уберечься от укусов клещей, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности, - отмечает врач-дерматолог клиники Медiсвiт Андриана Дехтярчук. - Во-первых, когда вы отправляетесь на пикник в парк или прогулку в лес, не забудьте прихватить с собой головные уборы (кепки, панамки, косынки), а также легкую закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами. После прогулки осмотрите себя и ваших спутников на предмет наличия клещей. Особенно тщательно осматривайте участки тела, покрытые волосами“.

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Отправляясь на природу, пользуйтесь репеллентами - средствами, отпугивающими клещей, в основе которых есть вещество перметрин и его аналоги. Еще одна категория сильнодействующих спреев содержит ДЭТА (диэтилтолуамида), но наносить их рекомендуется только на одежду.

Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
pinterest.com

Хочу предупредить мам, что распространенные репелленты для защиты детей от комаров не отпугивают клещей, так как в них слишком низкое содержание ДЭТА“, - предостерегает Андриана Дехтярчук.

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Что делать, если вас укусил клещ?

Если клещ все-таки укусил, необходимо как можно быстрее обратиться к хирургу для безопасного, а, главное, полного удаления клеща. Если такой возможности нет, можно попытаться извлечь клеща самостоятельно. С этой целью следует подцепить головку (не брюшко!) насекомого петлей нитки и, раскачивая из стороны в сторону, подтягивать вверх. Можно еще попытаться вытащить клеща пинцетом с широкими концами, выполняя круговые движения (выкручивая его). Важно не разорвать клеща, иначе извлечь из кожи кусочки мощных челюстей будет сложно. Место укуса надо обработать антисептиком (подойдут спирт, йод) и, при первой возможности, прийти на консультацию к дерматологу, инфекционисту или хирургу. Их задача: убедиться, что клещ не передал человеку инфекцию, а в случае заражения - своевременно назначить лечение.

Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
Что делать, если укусил клещ? Полезные советы врача
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как защитить ребенка от клещей.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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Алла  (аноним)  01.10.2019, 09:10
Оценка:  0
Алла
Полностью согласна, что если столкнулся с клещом, то нужно сразу же обратиться к хирургу для его полного удаления. У нас дочка тоже однажды принесла такого зверя с прогулки. Затягивать мы не стали и обратились за профессиональной помощью в KinderKlinik. Стараниями специалистов, у нас всё хорошо
гость  (аноним)  17.05.2019, 16:21
Оценка:  0
гость
энцефалитные клещи остались только в рф не так ли? я за месяц снял с себя уже 2х присосавшихся клещей. это повод идти к медикам или ждать начала проявления симптомов болезни? я живу в полтавской области.
гость  (аноним)  06.05.2016, 01:10
Оценка:  +1
гость
Всем советую на случай укуса клеща иметь с собой щипчики или пинцет, если отдыхаете на природе, чтобы в этой неприятной ситуации быстро и безопасно удалить паразита из кожи. У меня есть пинцет Ниппес от клещей, несколько раз уже спасал от этой гадости. Удобно, что у него тоненькие изогнутые концы, которыми плотно сжимаешь клеща у хоботка, тельце не сдавливается при этом.
Кристина  (аноним)  20.04.2016, 09:57
Оценка:  +2
Кристина
А мне реаферон липинт выписывали, когда меня клещ кусал.Причем пока еще не было даже ответа, клещ энцефалитный или нет.Но если честно, я такому назначению довольна, так как заранее врач получается меня обезопасил от энцефалита. Лекарство с противовирусными свойствами, и иммуномодулирующим действием, в инструкции действительно есть показания, принимать при укусах клещей.
Liliya@    14.06.2013, 15:47
Оценка:  +3
Liliya@
на участок тела с клещом положить кольцо, и залить туда подсолнечное масло. 20 мин и он вылезет сам.
mauler2007    17.06.2013, 14:53
Оценка:  0
mauler2007
ЛОЖ!
Vladimirovich198    08.05.2018, 11:29
Оценка:  +2
Vladimirovich198
он ослабнет и его будет легче выкрутить - Да. Вылезет сам - Нет!!!
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