Специалисты рассказывают, как можно облегчить боль после укуса насекомого.

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Укус – это рана, которая вызвана воздействием зубов, хоботка, жала и прочих приспособлений животных, насекомых, змей. Укус насекомого может пройти незамеченным, а может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию или стать причиной опасного заболевания. Ivona расскажет, что следует знать об укусах насекомых.

Опасны ли укусы насекомых?

Большинство реакций на укусы насекомых не опасны, они проявляются в виде зуда, жжения или легкого отека, который проходит в течение дня.

У некоторых людей может наблюдаться тяжелая реакция на яд насекомых, которая угрожает жизни.

Признаки и симптомы тяжелой реакции при укусах насекомых:

тошнота;

отеки лица;

затрудненное дыхание;

головокружение

боль в животе;

падение кровяного давления и ухудшение кровообращения.

Что делать при тяжелой реакции?

Если наблюдаются вышеупомянутые симптомы, то следует срочно звонить в скорую. Пока врачи едут следует делать следующее:

Проверить наличие лекарств для лечения аллергического приступа. Следовать инструкции препарата. Обычно лекарство вводится путем прижатия автоинъектора к бедру человека и удерживания его на месте в течение нескольких секунд. Массаж области инъекции в течение 10 секунд ускорит всасывание препарата.

Ослабить тесную одежду и накрыть пострадавшего одеялом. Ничего не давать ему пить.

Повернуть пострадавшего на бок, чтобы предотвратить удушье, если есть рвота или кровотечение изо рта.

Если нет признаков кровообращения и дыхания, начинать сердечно-легочную реанимацию

Укусы насекомых: как оказать помощь depositphotos.com

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Насекомые впрыскивают в ранку яд, который вызывает локальную аллергическую реакцию. У детей аллергическая реакция отличается от реакции взрослых. Дети склонны расчесывать ранки и заносить в них бактерии, что может привести к воспалению.

Первая помощь при укусах:

Независимо от укуса врачи рекомендует приложить к ранке ватный диск, который смочен настойкой календулы, она снимет воспаление. Собираясь на природу обязательно стоит взять гель или мазь с антисептическим, противоспалительным и ранозаживляющим действием.

Укус осы:

По словам доктор Шуаиб Нассера из Кембриджского университета, оса может ужалить несколько раз, прежде чем оставит в теле жало. Острая боль длится минут 10-20, ноющая может сохраняться до нескольких дней. Типичны для укуса осы покраснения и воспаления.

Первая помощь при укусе осы:

Приложить холодный компресс к месту укуса или воспользуйся каламином для облегчения боли. Можно также принимать антигистамины.

Если отек будет по размеру больше ладони, воспользуйтесь кремом со стероидами. Но в том случае, если отек или опухание после укуса произойдет в какой-либо другой части организма, если начнутся трудности с дыханием, немедленно вызывайте скорую или сама отправляйся в больницу.

Укус пчелы:



Пчела оставляет жало на месте укуса, поэтому извлекать его надо осторожно, чтобы не допустить распространения яда под кожу.

Первая помощь при укусе пчелы:

Нужно аккуратно подцепить жало и вытащить его с помощью какого-нибудь предмета с твердым краем, вроде кредитной карточки.

Боль и воспаление можно лечить теми же средствам, что и в случае с осами.

Однако после укуса пчелы также может развиться анафилактический шок, который требует немедленного вызова бригады скорой помощи при первых симптомах. Промедление грозит смертью!

Укусы насекомых: как оказать помощь depositphotos.com

“Одна блоха может укусить вас пять раз подряд, что вызывает характерную сыпь на коже, - говорит дерматолог Эндрю Райт. - Обычно это происходит ниже колена или вокруг лодыжек“.

Первая помощь при укусе блох:

Воспользуйтесь лосьоном с каламином, но не переусердствуй с ним, чтобы не пересушить кожу. В 99% случаев укусы блох не опасны, но есть люди, имеющие повышенную чувствительность к атакам этого насекомого. У них развивается состояние под названием папулезная уртикария, напоминающая внешне крапивницу.

Скорую вызывать при этом не нужно, но в ближайшее время необходимо посетить врача в поликлинике для подбора кремов и лосьонов.

Укус комара:

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“Мы почти не чувствуем момента, когда комар вонзает в нас жало, потому что при этом он использует анестетик, - говорит доктор Джоржд Кассианос, эксперт иммунолог. - А вот в момент забора из нас крови появляется неприятное ощущение, которое и помогает прихлопнуть паразита“.

Первая помощь при укусе комара:

Укус комара не представляют особой опасности для здоровья, если только вы не стали жертвой комара, переносящего малярию. В редчайших случаях комар может заразить человека болезнью Лайма, и если ее не вылечить вовремя, то она способна вызывать паралич.

Подозрения должны вызывать следы от укусов, которые не заживают больше месяца, а также симптомы, похожие на грипп.

Существуют специальные мази и лосьоны от комаров и их укусов, но подавляющее большинство людей никак на атаки комаров не реагируют. И правильно делают.

Укус слепня:



Очень болезненный укус, - подчеркивает доктор Райт. - После него было появляется большая, красная припухлость на коже.



Первая помощь при укусе слепня:

Можно лечить с помощью крема с гидрокортизоном. Если бактерия попала под кожу, то укус слепня способен вызывать панникулит (воспаление рыхлой клетчатки) - инфекцию мягких тканей.



Среди симптомов высокая температура, воспаленная кожа, тошнота. Требует быстрого лечения, в противном случае может закончиться смертью. У некоторых людей укусы слепней вызывают сильную аллергию, которая также требует оперативной помощи.

Укусы насекомых: как оказать помощь depositphotos.com

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В отличие от других насекомых, укус клеща не вызывает никакого дискомфорта. Поэтому его нападение очень трудно заметить. Но очень важно удалить насекомое, потому что оно является носителем многих заболеваний. Возьмите на заметку, что клещу-переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вас вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после возвращения из леса.



Первая помощь при укусе клеща:

Используйте пинцет; подцепите клеща как можно ближе к коже и плавно тяните вверх. Затем тщательно промойте укус водой с мылом.

После удаления клеща смажьте ранку антисептическим раствором. Если оставшаяся часть клеща, его удаляют стерильной иглой.

Профилактика укусов насекомых: советы доктора Комаровского

Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией.

Для детей применяйте лишь репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте.

Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже.

Лично обрабатывайте кожу ребенка, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами.

Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях.

Берегите глаза! Сначала нанесите репелленты на руку, а затем уже на кожу лица.

Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия.

Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т.д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот.

Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например).

Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям.

При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте.

Пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками.

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