Кардиолог дала несколько советов.

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Гипертонический криз – это состояние, при котором происходит резкое повышение артериального давления, сопровождающееся ухудшением самочувствия. Гипертоническая болезнь очень распространена, поэтому с проявлениями криза у родственников, друзей или коллег сталкивался практически каждый. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, как справиться с гипертоническим кризом.

Кардиолог отметила, что многие люди не знают, что делать. Основная ошибка - это то, что люди путают два вида препаратов для лечения гипертонии и начинают при кризах глотать свои ежедневные таблетки, пытаясь нормализовать давление.



Кардиолог рассказала, как справиться с гипертоническим кризом pinterest

Итак, все препараты для лечения гипертонической болезни делятся на две группы:

Препараты «скорой помощи»

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К ним относятся хорошо известный многим каптопрес, капли «Фармадипин», таблетки «Анаприлин» и некоторые другие лекарства. (Но-шпа, папазол, раунатин, магнезия внутримышечно к таким препаратам не относятся.) Что нужно сказать об этой группе лекарств? Они всегда снижают давление, каким бы оно ни было до приема. Они очень сильнодействующие, так как содержат большие дозировки. Очень быстро начинают действовать (особенно при приеме под язык) и быстро заканчивают свое действие. Используем мы их для купирования гипертонического криза. Опытный кардиолог всегда расскажет вам на первой консультации, что и сколько вы должны принять в случае криза

Антигипертензивные препараты, то есть препараты, предупреждающие повышение артериального давления.

Эта группа характерна тем, что лекарства начинают действовать очень медленно и только при регулярном приеме. Иногда для того, чтобы препарат заработал, нужно ждать три-четыре недели. Почему? Потому что очень низкая дозировка в их составе. И нужно время, чтобы действующее вещество накопилось и начало работать в полную силу Кардиолог обращает внимание на то, что пациентам не надо бросать прием лекарств в первую неделю из-за того, что «не помогает». Помогает, просто нужно подождать. Также важно отметить, что эта группа препаратов не только нормализирует давление, но и предупреждает поражение органов-мишеней. И наконец, нужно запомнить, что эти препараты не снижают нормальное давление, а предотвращают его повышение. То есть, если утром у вас давление 120/80 мм рт. ст., то не нужно бояться принять свою обычную таблетку. Давление не упадет, просто не повысится, когда вы начнете свой день. А если вы пропустите прием из-за боязни «уронить» давление, то препарат не накопится и не будет работать.

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Запомните, пожалуйста, принципиальную разницу между этими двумя группами. Препараты для купирования гипертонического криза короткого действия и принимаются всегда под язык. Лекарства для поддержания нормального давления – длительного действия и принимаются вовнутрь. Не стоит путать одно с другим, и глотать при кризе свои обычные, ежедневные лекарства. Они будут действовать очень долго, а, когда наконец подействуют, давление может упасть до очень неприятных и опасных цифр и будет на таком уровне держаться очень долго. Препаратами короткого действия намного легче и безопаснее контролировать ситуацию. Если кризы повторяются регулярно, обязательно обратитесь к своему врачу, чтобы он откорректировал Вашу ежедневную схему лечения, скорее всего она недостаточно эффективна.



Кардиолог рассказала, как справиться с гипертоническим кризом pinterest

Также кардиолог рассказала о “золотом правиле гипертоников“: препараты принимаются каждый день, в одно и то же время, независимо от цифр давления и приемов пищи. То есть доза должна быть постоянной, не должна меняться в зависимости от того, что показал тонометр. И в принципе, жизнь гипертоника не должна превращаться в непрерывное измерение давления. Да, в первый месяц, когда идет подбор препаратов, пациент должен регулярно измерять и записывать показатели, но потом жизнь должна идти своим чередом. Измерять можно только тогда, когда вы неважно себя чувствуете, время от времени. Ведь мы боремся в первую очередь за качество вашей жизни.

Как понять, что препараты, которые вы принимаете, подобраны правильно?

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Очень просто. При правильно подобранном лечении давление ни при каких условиях не должно быть выше 130/80 мм рт. ст.! На консультации кардиолог отметила, что часто слышит: «Я принимаю лекарства, они мне помогают. Но на погоду или если понервничаю, давление скачет». Так быть не должно. Значит доза не та или препарат нужно менять. Вы должны жить обычной жизнью, не нервничая при просмотре прогноза погоды. В вашей жизни должно быть место стрессам (а куда же без них?), перелетам, насыщенной работе и встречам с друзьями. При правильном лечении вы живете полноценной жизнью, а не чувствуете себя инвалидом, которому все нельзя. Именно для этого назначается лечение.

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