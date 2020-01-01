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Смертельные болезни в сочетании с Covid-19

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Узнайте список распространенных заболеваний.
Смертельные болезни в сочетании с Covid-19
Смертельные болезни в сочетании с Covid-19
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Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список наиболее распространенных заболеваний, наблюдаемых у умерших пациентов после положительного результата теста на новый коронавирус Covid-19. 

Список был составлен после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в Италии.  
Из 11 болезней, которые он упоминает, высокое кровяное давление - это то, что выделяется выше остальных: 655 умерших страдали от этого.

В целом, хронические кардиологические пациенты имеют наивысший риск. 

Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:

  •  Высокое кровяное давление: 73%
  •  Сахарный диабет: 31,3 %
  •  Ишемическая болезнь сердца: 27,8%
  •  Мерцательная аритмия: 23,7%
  •  Хроническая почечная недостаточность: 22%
  •  Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.
  •  Сердечная недостаточность: 17,1%
  •  Инсульт: 11,3%
  •  Деменция: 14,5%.
  •  ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.
  •  Хроническая болезнь печени: 4,1%

Кроме того, в отчет среди умерших, которые дали положительный результат на Covid-19, также включен процент заболеваний, которые имелись до заражения:

  •  Нет патологии: 2,1 %
  •  Патология: 21,3 %
  •  Две патологии: 25,9%
  •  Три или более патологий: 50,7%

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях. 

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Теги: коронавирус, новости
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