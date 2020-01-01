Смертельные болезни в сочетании с Covid-19
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Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список наиболее распространенных заболеваний, наблюдаемых у умерших пациентов после положительного результата теста на новый коронавирус Covid-19.
Список был составлен после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в Италии.
Из 11 болезней, которые он упоминает, высокое кровяное давление - это то, что выделяется выше остальных: 655 умерших страдали от этого.
В целом, хронические кардиологические пациенты имеют наивысший риск.
Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:
- Высокое кровяное давление: 73%
- Сахарный диабет: 31,3 %
- Ишемическая болезнь сердца: 27,8%
- Мерцательная аритмия: 23,7%
- Хроническая почечная недостаточность: 22%
- Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.
- Сердечная недостаточность: 17,1%
- Инсульт: 11,3%
- Деменция: 14,5%.
- ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.
- Хроническая болезнь печени: 4,1%
Кроме того, в отчет среди умерших, которые дали положительный результат на Covid-19, также включен процент заболеваний, которые имелись до заражения:
- Нет патологии: 2,1 %
- Патология: 21,3 %
- Две патологии: 25,9%
- Три или более патологий: 50,7%
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