Смертельные болезни в сочетании с Covid-19

Узнайте список распространенных заболеваний.

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Высший институт здравоохранения Италии опубликовал список наиболее распространенных заболеваний, наблюдаемых у умерших пациентов после положительного результата теста на новый коронавирус Covid-19.

Список был составлен после анализа характеристик 6800 пациентов, которые умерли и дали положительный результат на Covid-19 в Италии.

Из 11 болезней, которые он упоминает, высокое кровяное давление - это то, что выделяется выше остальных: 655 умерших страдали от этого.

В целом, хронические кардиологические пациенты имеют наивысший риск.

Из этих 6800 смертей от Covid-19, следующие заболевания были представлены в таком количестве:

Высокое кровяное давление: 73%

Сахарный диабет: 31,3 %

Ишемическая болезнь сердца: 27,8%

Мерцательная аритмия: 23,7%

Хроническая почечная недостаточность: 22%

Онкология, активная в последние 5 лет: 17,3%.

Сердечная недостаточность: 17,1%

Инсульт: 11,3%

Деменция: 14,5%.

ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких): 16,7%.

Хроническая болезнь печени: 4,1%

Кроме того, в отчет среди умерших, которые дали положительный результат на Covid-19, также включен процент заболеваний, которые имелись до заражения:

Нет патологии: 2,1 %

Патология: 21,3 %

Две патологии: 25,9%

Три или более патологий: 50,7%

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