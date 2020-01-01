Кардиолог рассказала, что вредит иммунитету

Наше здоровье напрямую связано с нашей иммунной системой.

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Если вы хотите поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии, вам следует задуматься о своих привычках. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что может навредить иммунитету.

Быстрые углеводы (сладости, кондитерские изделия, сухофрукты, хлопья, сахар и т.д.), трансжиры, чипсы, фастфуды, копчености, жареная пища. Эти продукты всегда очень вредны, а в период эпидемии – просто смерть для иммунной системы. Такие продукты приводят к воспалению внутри нашего тела, а также губят наш микробиом. То есть по сути нашу армию по защите от вируса. Обязательно исключаем все вышеперечисленное.

(сладости, кондитерские изделия, сухофрукты, хлопья, сахар и т.д.), трансжиры, чипсы, фастфуды, копчености, жареная пища. Эти продукты всегда очень вредны, а в период эпидемии – просто смерть для иммунной системы. Такие продукты приводят к воспалению внутри нашего тела, а также губят наш микробиом. То есть по сути нашу армию по защите от вируса. Обязательно исключаем все вышеперечисленное. Алкоголь, любые виды курения, наркотики.

Недостаток белка в пище. Наши антитела состоят из белков, мы их получаем с пищей. Полезный для здоровья белок бывает растительного происхождения (орехи, авокадо) и животного (яйца, рыба, нежирное мясо). Пост хорошая вещь, но в период опасности заразиться вирусом, от которого нет лечения, нужно несколько раз подумать, стоит ли строго поститься. в любом случае, растительные белки нужны в большем, чем обычно, количестве.

Наши антитела состоят из белков, мы их получаем с пищей. Полезный для здоровья белок бывает растительного происхождения (орехи, авокадо) и животного (яйца, рыба, нежирное мясо). Пост хорошая вещь, но в период опасности заразиться вирусом, от которого нет лечения, нужно несколько раз подумать, стоит ли строго поститься. в любом случае, растительные белки нужны в большем, чем обычно, количестве. Недостаток витаминов и микроэлементов. Особенно стоит обратить внимание на витамин Д, который, с одной стороны, играет важную роль в построении нашей защиты, а с другой – уже почти на исходе после длинной зимы. Возможно, даже стоит принимать этот витамин вдобавок к продуктам, которые его содержат – печень трески, яйца, жирная рыба. Остальные витамины мы вполне можем получить с пищей. Главное, побольше разноцветных ягод и овощей, разнообразное питание.

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Кардиолог рассказала, что вредит иммунитету Pinterest.com

Депрессия, чувство безнадежности, апатия, пессимизм . Какой смысл Вашему организму бороться с вирусами, если Вы сами этого не хотите и не верите в успех? Не забывайте, кто самый главный в Вашем теле. Ищите положительные эмоции, мотивацию, верьте в лучшее обязательно. Это всегда помогает – и выздороветь, и не заболеть, и решить любую проблему. Впадая в уныние, мы перекрываем себе все выходы из ситуации, не допускайте этого.

. Какой смысл Вашему организму бороться с вирусами, если Вы сами этого не хотите и не верите в успех? Не забывайте, кто самый главный в Вашем теле. Ищите положительные эмоции, мотивацию, верьте в лучшее обязательно. Это всегда помогает – и выздороветь, и не заболеть, и решить любую проблему. Впадая в уныние, мы перекрываем себе все выходы из ситуации, не допускайте этого. Повышенная масса тела. Лишний жир очень мешает иммунитету полноценно работать. Карантин – это не еда и сон. Зарядку можно делать и дома, а общее количество пищи нужно снизить, ведь дома снижены и затраты.

Лишний жир очень мешает иммунитету полноценно работать. Карантин – это не еда и сон. Зарядку можно делать и дома, а общее количество пищи нужно снизить, ведь дома снижены и затраты. Нарушение режима сна, недосыпание . Часто в отпуске или на выходные мы засиживаемся допоздна за компьютером или телефоном. Потом спим до полудня. Такой режим очень вреден для нашего здоровья. Да, и в принципе, очень много времени за гаджетами не укрепит наш иммунитет – нужно ограничивать время на них.

. Часто в отпуске или на выходные мы засиживаемся допоздна за компьютером или телефоном. Потом спим до полудня. Такой режим очень вреден для нашего здоровья. Да, и в принципе, очень много времени за гаджетами не укрепит наш иммунитет – нужно ограничивать время на них. Сухой перегретый воздух . Сейчас батареи шпарят на полную, из-за такого режима высыхают наши слизистые и дыхательные пути, что позволяет вирусам легче проникать в наш организм. Проветриваем, увлажняем, пьем достаточно воды, чтобы избежать этого.

Ранее мы писали, какие продукты необходимо закупить на карантин.