Адреса больниц, которые проводят быструю диагностику заболевания COVID-19.

Где можно сделать тест на коронавирус в Киеве? pinterest.com

Читай также: Карантин в Киеве в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых

12 марта 2020 в Киеве и других городах Украины был объявлен карантин из-за коронавируса COVID-19. Пока эту меру называют превентивной, так как на данный момент в стране лишь один подтвержденный случай заболевания. Однако власти принимают все меры для того, чтобы обезопасить граждан. Для этого были закуплены экспресс-тесты на определение заболевания коронавирусом. Где в Киеве можно пройти этот быстрый тест уже сегодня, расскажет Ivona.

Список больниц Киева, где можно пройти экспресс-тест на коронавирус

Александровская клиническая больница города Киев

Адрес: улица Шелковичная, 39/1. Станция метро (ближайшая) “Кловская“ или “Дворец Спорта“.

Киевская городская клиническая больница №4

Адрес: улица Соломенская, 17.

Киевская городская клиническая больница №9

Адрес: улица Рижская, 1. Станция метро (ближайшая) “Сырец“ или “Дорогожичи“.

Киевская городская клиническая больница №1

Адрес: Харьковское шоссе, 121. Станция метро (ближайшая) “Красный хутор“ или “Бориспольская“.

Киевская городская клиническая больница №2

Адрес: улица Попудренка, 36. Станция метро (ближайшая) “Дарница“ или “Лесная“.

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница

Адрес: улица Дегтяровская, 23. Станция метро (ближайшая) “Лукьяновская“ или “Дорогожичи“.

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины

Адрес: проспект Героев Сталинграда, 16.

Обратите внимание: экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям (подтвержденное врачом подозрение на заболевание) и только в медицинском учреждении. Процедура БЕСПЛАТНА.

Ранее мы рассказывали, что делать родителям, чьи дети на карантине из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.