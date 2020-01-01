Где можно сделать тест на коронавирус в Киеве?
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12 марта 2020 в Киеве и других городах Украины был объявлен карантин из-за коронавируса COVID-19. Пока эту меру называют превентивной, так как на данный момент в стране лишь один подтвержденный случай заболевания. Однако власти принимают все меры для того, чтобы обезопасить граждан. Для этого были закуплены экспресс-тесты на определение заболевания коронавирусом. Где в Киеве можно пройти этот быстрый тест уже сегодня, расскажет Ivona.
Список больниц Киева, где можно пройти экспресс-тест на коронавирус
- Александровская клиническая больница города Киев
Адрес: улица Шелковичная, 39/1. Станция метро (ближайшая) “Кловская“ или “Дворец Спорта“.
- Киевская городская клиническая больница №4
Адрес: улица Соломенская, 17.
- Киевская городская клиническая больница №9
Адрес: улица Рижская, 1. Станция метро (ближайшая) “Сырец“ или “Дорогожичи“.
- Киевская городская клиническая больница №1
Адрес: Харьковское шоссе, 121. Станция метро (ближайшая) “Красный хутор“ или “Бориспольская“.
- Киевская городская клиническая больница №2
Адрес: улица Попудренка, 36. Станция метро (ближайшая) “Дарница“ или “Лесная“.
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница
Адрес: улица Дегтяровская, 23. Станция метро (ближайшая) “Лукьяновская“ или “Дорогожичи“.
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины
Адрес: проспект Героев Сталинграда, 16.
Обратите внимание: экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям (подтвержденное врачом подозрение на заболевание) и только в медицинском учреждении. Процедура БЕСПЛАТНА.
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